植樹節種下希望 金門國家公園山后船型堡植下208株樹苗添綠意

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導
金門國家公園管理處今日在山后船型堡停車場舉辦「115年度植樹節活動」，由處長黃子娟（右三）、秘書蔡立安（左一）與安瀾國小校長陳來添（右一）等人一起種樹。記者蔡家蓁／攝影
為響應植樹節、推動環境綠美化，內政部國家公園金門國家公園管理處今日上午10時在金沙鎮山后船型堡停車場舉辦「115年度植樹節活動」，由處長黃子娟帶領，邀集山后社區居民、安瀾國小師生、保安警察第七總隊第四大隊及管理處員工等約120人共同參與，親手栽植208株喬木與灌木，為原本荒蕪的船型堡戰地景觀注入綠意。

金管處表示，這次活動選在具有重要戰役史蹟價值的船型堡周邊停車場及車轍道進行植栽，透過造林將原本較為空曠的土地轉化為具「複層林相」的綠地，不僅可提升林木覆蓋率，也能改善周邊景觀。

參與民眾今天種下多種適應金門環境的植物，包括繡球繡線菊、姚金孃、糯米條、白背木薑子、田代氏石斑木、海桐、豆梨及烏桕等。金管處指出，這些植物多為原生或適地性強的樹種，可在海風強勁的環境中生長，同時提供鳥類與昆蟲棲息、覓食空間，有助提升生物多樣性。

黃子娟表示，植樹不僅是造林保育，更是一場環境教育實踐。透過栽植喬木與灌木，能涵養水源、營造生態棲地，也是因應氣候變遷與落實永續發展目標（SDGs）的具體行動。她指出，金門國家公園的核心價值在於「傳統聚落與戰役景觀文化保存」與「自然保育」並重，透過打造多層次植被結構，可逐步形塑兼具景觀與生態功能的綠帶。

參與植樹的山后社區居民表示，船型堡是地方重要的戰地文化景點，如今透過植樹讓周邊環境更綠、更舒適，也讓居民有機會一起動手參與環境營造，看到大家一起種樹，感覺不只是美化環境，也是在為下一代留下更好的家園；希望一年四季在這邊都可以看到不一樣綠植。

安瀾國小學生則開心分享，這是第一次親手種樹，過程既新鮮又有趣，「老師說樹長大後會有小鳥來住，想到以後經過這裡，可能就是自己種的樹，覺得很有成就感，也希望大家一起愛護自然。」

金管處表示，透過邀請在地社區、學校及機關共同參與，希望深化國家公園與地方的夥伴關係，也讓環境保護理念從生活中扎根，為金門營造更永續的生態環境。

金門國家公園管理處今日上午在金沙鎮山后船型堡停車場舉辦「115年度植樹節活動」，由處長黃子娟帶領，邀集山后社區居民、安瀾國小師生、保安警察第七總隊第四大及管理處員工等約120人共同參與，親手栽植208株喬木與灌木。記者蔡家蓁／攝影
金門國家公園管理處今日在山后船型堡停車場舉辦「115年度植樹節活動」，小朋友現場賣力種樹，也種下希望。記者蔡家蓁／攝影
金門國家公園管理處今日在山后船型堡停車場舉辦「115年度植樹節活動」，安瀾國小的小朋友很開心參與，並在種好樹後，開心跟成果合影。記者蔡家蓁／攝影
金門國家公園管理處今日在山后船型堡停車場舉辦「115年度植樹節活動」，處長黃子娟表示，植樹不僅是造林保育，更是一場環境教育實踐。透過栽植喬木與灌木，能涵養水源、營造生態棲地。記者蔡家蓁／攝影
金門國家公園管理處今日在山后船型堡停車場舉辦「115年度植樹節活動」，安瀾國小的小朋友很開心參與。記者蔡家蓁／攝影
