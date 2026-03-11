影／橋頭新市鎮開發毀糖廠百頃森林 柯志恩、賴瑞隆回應

橋頭新市鎮三期重啟開發變更為建地，基地開闢一條60米道路貫穿橋頭糖廠森林，不僅百年糖廠古蹟一分為二，環團更指，上百公頃森林綠地遭破壞，衝擊保育類動物棲地，典寶溪175萬噸滯洪功能也將消失，為搶救糖廠百頃森林，將於321世界森林日發起千人健走活動，今公開邀請高雄市長、市長候選人、政黨加入為保留完整的森林生態而走。

對此，國民黨市長參選人柯志恩率先回應，高雄正處於從工業城市邁向淨零轉型的關鍵轉折點，面對氣候變遷帶來的嚴峻挑戰，橋頭糖廠這片百頃森林不僅是北高雄的地理標誌，更是城市景觀、氣候調節與生態多樣性的命脈，在當前的城市發展戰略下，森林的最大限度保留應成為所有開發計畫的首要考量，而非犧牲對象。

柯志恩也說，地方對交通與科技產業開發也同樣期待，橋頭新市鎮的開發，包括規劃、審理的權責在於內政部的國土署，希望所有開發，包括新市鎮道路規劃，都能在永續發展及地方需求上做最好的平衡規劃考量。

民進黨市長參選人賴瑞隆表示，高雄的產業布局與新市鎮開發，承載地方對建設與進步的期待，在推動相關規劃的同時，也須納入環境永續發展評估，取得平衡。

賴瑞隆說，社會各界對環境永續展現高度重視，將會持續關注內政部在後續推動規劃時，在建設規劃與生態保育間提出周延的規劃，讓當地發展及永續都可以獲得提升。

陳其邁強調，橋頭新市鎮開發包括規劃、審理的權責在於內政部國土署，高雄市政府的態度希望說在任何的開發都必須考量到整體的資源配置及生態永續發展做最好的考量。

他說，市府也會把地方意見提供給國土署參考，兼顧環境永續和橋頭地區發展，相信國土署會做最好的評估。

公僕行動監督聯盟理事長陳銘彬提到，高雄是全亞洲第一個簽署柏林城市自然公約的城市，他呼籲陳其邁市長堅持價值，與內政部國土署好好協調，保留台糖橋頭糖廠的森林，橋頭新市鎮第三期開發計畫，是30年前的規劃，已經是過時甚至錯誤的政策，不應該再繼續推動。

森林城市協會理事長莊傑任說，橋頭地區周邊有約300公頃建地長期閒置，開發需求並不迫切，與其將森林開發為建地，不如保留大片綠地，結合典寶溪與周邊道路路網，打造大型都市森林公園。

莊傑任認為，道路不一定要直接貫穿森林，可以透過繞行方式維持交通，保留完整的森林生態，他也呼籲，市長陳其邁與市府前水利局長、現任國土署長蔡長展合作，推動糖廠森林成為高雄下一個重要的城市綠肺。健走時間為3月21日周六下午2時在橋頭糖廠捷運站2號出口集合出發。

為搶救糖廠百頃森林，環團今天公開邀請高雄市長、市長候選人、政黨加入321世界森林日千人健走活動。記者郭韋綺／攝影