快訊

北市人事洗牌！李泰興接副市長 詹為元：看中「這點」有關

NBA／單場史詩級表現 阿德巴約83分與43罰雙破紀錄！

董至成喊「一年300萬供兒赴美」被打臉？傳兒仍在台灣 學費全靠媽媽與打工

影／橋頭新市鎮開發毀糖廠百頃森林 柯志恩、賴瑞隆回應

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄報導
搶救糖廠百頃森林，環團將於321世界森林日發起千人健走活動，為保留完整的森林生態而走。記者郭韋綺／攝影
搶救糖廠百頃森林，環團將於321世界森林日發起千人健走活動，為保留完整的森林生態而走。記者郭韋綺／攝影

橋頭新市鎮三期重啟開發變更為建地，基地開闢一條60米道路貫穿橋頭糖廠森林，不僅百年糖廠古蹟一分為二，環團更指，上百公頃森林綠地遭破壞，衝擊保育類動物棲地，典寶溪175萬噸滯洪功能也將消失，為搶救糖廠百頃森林，將於321世界森林日發起千人健走活動，今公開邀請高雄市長、市長候選人、政黨加入為保留完整的森林生態而走。

對此，國民黨市長參選人柯志恩率先回應，高雄正處於從工業城市邁向淨零轉型的關鍵轉折點，面對氣候變遷帶來的嚴峻挑戰，橋頭糖廠這片百頃森林不僅是北高雄的地理標誌，更是城市景觀、氣候調節與生態多樣性的命脈，在當前的城市發展戰略下，森林的最大限度保留應成為所有開發計畫的首要考量，而非犧牲對象。

柯志恩也說，地方對交通與科技產業開發也同樣期待，橋頭新市鎮的開發，包括規劃、審理的權責在於內政部的國土署，希望所有開發，包括新市鎮道路規劃，都能在永續發展及地方需求上做最好的平衡規劃考量。

民進黨市長參選人賴瑞隆表示，高雄的產業布局與新市鎮開發，承載地方對建設與進步的期待，在推動相關規劃的同時，也須納入環境永續發展評估，取得平衡。

賴瑞隆說，社會各界對環境永續展現高度重視，將會持續關注內政部在後續推動規劃時，在建設規劃與生態保育間提出周延的規劃，讓當地發展及永續都可以獲得提升。

陳其邁強調，橋頭新市鎮開發包括規劃、審理的權責在於內政部國土署，高雄市政府的態度希望說在任何的開發都必須考量到整體的資源配置及生態永續發展做最好的考量。

他說，市府也會把地方意見提供給國土署參考，兼顧環境永續和橋頭地區發展，相信國土署會做最好的評估。

公僕行動監督聯盟理事長陳銘彬提到，高雄是全亞洲第一個簽署柏林城市自然公約的城市，他呼籲陳其邁市長堅持價值，與內政部國土署好好協調，保留台糖橋頭糖廠的森林，橋頭新市鎮第三期開發計畫，是30年前的規劃，已經是過時甚至錯誤的政策，不應該再繼續推動。

森林城市協會理事長莊傑任說，橋頭地區周邊有約300公頃建地長期閒置，開發需求並不迫切，與其將森林開發為建地，不如保留大片綠地，結合典寶溪與周邊道路路網，打造大型都市森林公園。

莊傑任認為，道路不一定要直接貫穿森林，可以透過繞行方式維持交通，保留完整的森林生態，他也呼籲，市長陳其邁與市府前水利局長、現任國土署長蔡長展合作，推動糖廠森林成為高雄下一個重要的城市綠肺。健走時間為3月21日周六下午2時在橋頭糖廠捷運站2號出口集合出發。

為搶救糖廠百頃森林，環團今天公開邀請高雄市長、市長候選人、政黨加入321世界森林日千人健走活動。記者郭韋綺／攝影
為搶救糖廠百頃森林，環團今天公開邀請高雄市長、市長候選人、政黨加入321世界森林日千人健走活動。記者郭韋綺／攝影

為搶救糖廠百頃森林，環團將於321世界森林日發起千人健走。圖／高雄市森林城市協會提供
為搶救糖廠百頃森林，環團將於321世界森林日發起千人健走。圖／高雄市森林城市協會提供

高雄 陳其邁 內政部

延伸閱讀

種樹更種下未來 林保署與農水署公私協力守護水源

屏東縣萬丹森林公園15日啟用 共享綠意新地標

愛山林大力進軍公辦都更 中山長春案今簽約、總投資額58億元

新北再推公辦都更 新店民安段簽約活化安坑地區

相關新聞

春酒晚宴串起守護屏東醫療善心接力 支持屏基智能醫療大樓興建

春節感恩晚宴中，連寶建設、芯豪建設董事長張天明也是屏東警友會理事長，捐贈20萬元，支持屏東基督教醫院「智能醫療大樓」興建計畫，為屏東醫療發展注入力量。隨後，台東縣警察之友會理事長陳義文現場響應，捐出10萬元接力支持。

高鐵南延將挖高雄車站 地方憂衝擊交通

高鐵南延屏東進入二階環評，鐵道局昨在高雄舉辦環評說明會，與會民眾質疑，高鐵進入高雄車站後影響甚劇，卻未說明開挖影響範圍、拆遷戶數，地方擔憂再陷十年交通黑暗期，衝擊民生、商圈，要鐵道局說明影響範圍。

陳其邁任內二度訪美 明天率團出發參加輝達GTC年會

國民黨台中市長盧秀燕明天出發訪美，高雄市府今天下午也宣布，市長陳其邁明天再度率團前往美國，將拜會亞利桑那州半導體先進製程廠商，且第二度受邀參加全球AI盛會NVIDIA（輝達） GTC年會。市府表示，此行是要強化台美半導體戰略連線、打造城市級主權AI典範、深耕國際產學人才交流。

屏東縣連4年前進東京食品展 周春米：今年累加產值可破百億

2026東京國際食品展今10日在東京國際展示場（Tokyo Big Sight）開幕，屏東縣長周春米率領14家業者組團參展，加上8家屏東業者在台灣館展出，屏東隊共22家業者展出，成為台灣館中陣容最龐大、實力最堅強的一團，屏東隊前3年參加東京食品展屢創佳績，周春米說，加上今年訂單累加產值可破百億元。

屏東縣萬丹森林公園15日啟用 共享綠意新地標

屏東縣萬丹鄉迎來全新休憩綠地，屏東縣政府打造萬丹森林公園，將在3月15日啟用，結合自然地景與生態美學都市綠肺，讓鄉親不必遠行，就能在城市中享受森林般的清新芬多精。

高雄那瑪夏賞螢火蟲現身 賞螢季20日展開今年門票調降50元

那瑪夏賞螢季將在3月20日登場，今年體貼民眾荷包，門票從250元降為200元，兩歲以下免門票，共規畫南沙魯、舊民權平台等步道帶領遊客賞螢，另有半日遊與一日遊方案可選擇。賞螢結束緊接著是水蜜桃季登場，相關活動延續至4月30日結束。市長陳其邁推薦，一生一定要去一次。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。