春酒晚宴串起守護屏東醫療善心接力 支持屏基智能醫療大樓興建

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
連寶建設、芯豪建設董事長張天明（左）也是屏東警友會理事長，捐贈20萬元，支持屏東基督教醫院「智能醫療大樓」興建計畫。圖／屏基提供
春節感恩晚宴中，連寶建設、芯豪建設董事長張天明也是屏東警友會理事長，捐贈20萬元，支持屏東基督教醫院「智能醫療大樓」興建計畫，為屏東醫療發展注入力量。隨後，台東縣警察之友會理事長陳義文現場響應，捐出10萬元接力支持。

屏基守護南台灣鄉親健康。從急診室裡爭分奪秒的搶救，到病房照護，然而，隨著醫療需求持續增加，屏東幅員遼闊、偏鄉人口老化，醫療量能的提升也成為刻不容緩的課題。

屏基正積極推動「智能醫療大樓」興建，打造結合智慧醫療、急重症照護與現代化設備的新醫療空間，讓屏東鄉親在家鄉就能獲更即時、更安全、更完善醫療服務，工程規模龐大，需社會力量一同參與。

在春酒晚宴上，屏東縣警友會理事長張天明分享，企業在屏東扎根多年，公司成長離不開土地支持。得知屏基正在為智能醫療大樓募款時，他希望能盡一點心力，讓地方醫療更好，張天明說，「屏東很大，很多地方離醫院很遠，但醫療不能等。」，道出許多屏東人感受。

當天春酒晚宴中，台東縣警察之友會理事長陳義文，得知屏基募款需求後，捐出10萬元響應。兩位警友會理事長的善意接力，讓原本的感恩晚宴，成為為屏東醫療加油打氣。

屏基院長吳榮州說，感謝連寶建設、芯豪建設董事長張天明與台東縣警察之友會理事長陳義文理，期盼有更多企業與民眾加入守護生命的行列，讓這座承載希望的智能醫療大樓早日落成，成為屏東鄉親安心依靠。

連寶建設、芯豪建設董事長張天明（左二）也是屏東警友會理事長，捐贈20萬元，支持屏東基督教醫院「智能醫療大樓」興建計畫。圖／屏基提供
連寶建設、芯豪建設董事長張天明（右二）也是屏東警友會理事長，捐贈20萬元，支持屏東基督教醫院「智能醫療大樓」興建計畫。圖／屏基提供
