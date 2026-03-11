高鐵南延將挖高雄車站 地方憂衝擊交通

高鐵南延屏東進入二階環評，鐵道局昨在高雄舉辦環評說明會，與會民眾質疑，高鐵進入高雄車站後影響甚劇，卻未說明開挖影響範圍、拆遷戶數，地方擔憂再陷十年交通黑暗期，衝擊民生、商圈，要鐵道局說明影響範圍。

施工單位台灣世曦解釋，開挖路段採分區、半半施工，大型路口採三階段交維，原則維持原車道數，中華、民族路應可避免開挖，使交通衝擊降至最低，且高鐵工程沒有臨時軌需求，明挖後能以覆工板暫時回填路面，影響幅度應能再降低。

鐵道局昨天舉辦高鐵延伸屏東二階環評說明會，南延方案以地下段為主，高架段次之，新建高雄站（地下）、屏東站（高架）及一處維修基地，計畫期程約十一年。

但說明引起鄰近鐵道三街的劉姓市民不滿，質疑環評說明會在平日舉辦，多數民眾無法出席，高雄車站雖已有預留高鐵施工空間，但車站周邊仍有明挖段，此次卻未說明明挖工程影響範圍、拆遷情形。

立業里長陳姵羽指出，高雄車站周邊因台鐵地下化已飽受廿年交通黑暗期，如今高鐵還要再施工十年，影響多少戶數卻未說明；郭姓社工員也批評環評報告只說明生態環境影響，未解釋民生衝擊，「難道我們比（保育）貓頭鷹還不如？」市議員黃紹庭則要求鐵道局、高市府加強和地方溝通，不應在計畫核定後才向民眾說明，而是事前蒐集民眾訴求，納入規畫後才報請核定。

鐵道局副局長呂新喜表示，目前為環評階段，後續在綜合規畫核定後會有細部設計，屆時就會依序、依法舉辦說明會向地方清楚說明影響範圍，包括用地徵收、施工說明會等，「政府絕對承諾，工程可行之下，會竭盡全力將施工影響範圍降至最低」。