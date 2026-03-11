聽新聞
0:00 / 0:00

高鐵南延將挖高雄車站 地方憂衝擊交通

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
鐵道局昨舉辦高鐵延伸屏東二階環評說明會，到場民眾不滿認為，高鐵進入高雄車站後影響劇烈，擔憂再陷10年黑暗期。記者宋原彰／攝影 宋原彰
鐵道局昨舉辦高鐵延伸屏東二階環評說明會，到場民眾不滿認為，高鐵進入高雄車站後影響劇烈，擔憂再陷10年黑暗期。記者宋原彰／攝影 宋原彰

高鐵南延屏東進入二階環評，鐵道局昨在高雄舉辦環評說明會，與會民眾質疑，高鐵進入高雄車站後影響甚劇，卻未說明開挖影響範圍、拆遷戶數，地方擔憂再陷十年交通黑暗期，衝擊民生、商圈，要鐵道局說明影響範圍。

施工單位台灣世曦解釋，開挖路段採分區、半半施工，大型路口採三階段交維，原則維持原車道數，中華、民族路應可避免開挖，使交通衝擊降至最低，且高鐵工程沒有臨時軌需求，明挖後能以覆工板暫時回填路面，影響幅度應能再降低。

鐵道局昨天舉辦高鐵延伸屏東二階環評說明會，南延方案以地下段為主，高架段次之，新建高雄站（地下）、屏東站（高架）及一處維修基地，計畫期程約十一年。

但說明引起鄰近鐵道三街的劉姓市民不滿，質疑環評說明會在平日舉辦，多數民眾無法出席，高雄車站雖已有預留高鐵施工空間，但車站周邊仍有明挖段，此次卻未說明明挖工程影響範圍、拆遷情形。

立業里長陳姵羽指出，高雄車站周邊因台鐵地下化已飽受廿年交通黑暗期，如今高鐵還要再施工十年，影響多少戶數卻未說明；郭姓社工員也批評環評報告只說明生態環境影響，未解釋民生衝擊，「難道我們比（保育）貓頭鷹還不如？」市議員黃紹庭則要求鐵道局、高市府加強和地方溝通，不應在計畫核定後才向民眾說明，而是事前蒐集民眾訴求，納入規畫後才報請核定。

鐵道局副局長呂新喜表示，目前為環評階段，後續在綜合規畫核定後會有細部設計，屆時就會依序、依法舉辦說明會向地方清楚說明影響範圍，包括用地徵收、施工說明會等，「政府絕對承諾，工程可行之下，會竭盡全力將施工影響範圍降至最低」。

高鐵 黃紹庭 高雄車站

陳其邁任內二度訪美 明天率團出發參加輝達GTC年會

國民黨台中市長盧秀燕明天出發訪美，高雄市府今天下午也宣布，市長陳其邁明天再度率團前往美國，將拜會亞利桑那州半導體先進製程廠商，且第二度受邀參加全球AI盛會NVIDIA（輝達） GTC年會。市府表示，此行是要強化台美半導體戰略連線、打造城市級主權AI典範、深耕國際產學人才交流。

屏東縣連4年前進東京食品展 周春米：今年累加產值可破百億

2026東京國際食品展今10日在東京國際展示場（Tokyo Big Sight）開幕，屏東縣長周春米率領14家業者組團參展，加上8家屏東業者在台灣館展出，屏東隊共22家業者展出，成為台灣館中陣容最龐大、實力最堅強的一團，屏東隊前3年參加東京食品展屢創佳績，周春米說，加上今年訂單累加產值可破百億元。

屏東縣萬丹森林公園15日啟用 共享綠意新地標

屏東縣萬丹鄉迎來全新休憩綠地，屏東縣政府打造萬丹森林公園，將在3月15日啟用，結合自然地景與生態美學都市綠肺，讓鄉親不必遠行，就能在城市中享受森林般的清新芬多精。

高雄那瑪夏賞螢火蟲現身 賞螢季20日展開今年門票調降50元

那瑪夏賞螢季將在3月20日登場，今年體貼民眾荷包，門票從250元降為200元，兩歲以下免門票，共規畫南沙魯、舊民權平台等步道帶領遊客賞螢，另有半日遊與一日遊方案可選擇。賞螢結束緊接著是水蜜桃季登場，相關活動延續至4月30日結束。市長陳其邁推薦，一生一定要去一次。

台電興達電廠要擴建 高雄永安居民嘶聲抗議：不要再蓋了

台電公司今天上午於高雄市永安區中正堂舉行「興達電廠第二期燃氣機組改建計畫」環境影響說明會，現場氣氛火爆，會議才剛開始，在地居民便衝向台前向台電高層陳情，與維持秩序的警方發生激烈推擠，居民怒轟「不要再蓋了」；台電則稱是因為高雄用電成長超出預期，才需要更新改建。

