陳其邁任內二度訪美 明天率團出發參加輝達GTC年會

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導
高雄市長陳其邁（左三）將在明天率市府訪團啟程赴美，此行主要是出席NVIDIA GTC 2026年會。記者徐白櫻／攝影
高雄市長陳其邁（左三）將在明天率市府訪團啟程赴美，此行主要是出席NVIDIA GTC 2026年會。記者徐白櫻／攝影

國民黨台中市長盧秀燕明天出發訪美高雄市府今天下午也宣布，市長陳其邁明天再度率團前往美國，將拜會亞利桑那州半導體先進製程廠商，且第二度受邀參加全球AI盛會NVIDIA（輝達） GTC年會。市府表示，此行是要強化台美半導體戰略連線、打造城市級主權AI典範、深耕國際產學人才交流。

陳其邁去年3月首度訪美，受邀參加輝達GTC大會，並拜會美超微、思科等企業，今年高雄又受邀參加NVIDIA年會，陳其邁將率副市長羅達生等市府首長出訪，中山大學也有加入訪團。

市府說，訪美首站將前往亞利桑那州與產官學各界交流，深化雙邊在半導體與先進製造領域的合作對話。第二站轉往加州聖荷西出席NVIDIA GTC2026年會，市府團隊將與NVIDIA高層就「智慧高雄燈塔計畫」深化技術合作進行會談。

此外，陳其邁將拜會史丹佛大學、亞利桑那州立大學及亞利桑那大學等學研機構，與專家學者針對全球產業脈動及人才養成進行深度對話，確保高雄在雙軸轉型過程中，能與全球先進技術及頂尖人才庫接軌。

市府表示，本次訪美是要串聯美西科技廊帶兩大核心，拓展高雄與亞利桑那州在半導體先進製程上的戰略連線，更藉由「高雄燈塔計畫」向全球展示城市級主權AI的實踐。未來將持續深化台美合作、加速高雄產業轉型，結合半導體產業優勢與AI應用實力，邁向具全球競爭力與韌性的智慧城市。

