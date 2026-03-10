快訊

情歌王子王建傑出道43年首辦個唱 8月高雄開唱

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
出身高雄的「台語情歌王子」王建傑（右），今年8月15日將在高雄流行音樂中心舉辦他出道第一場個人演唱會，今天起在年代售票開賣，主辦單位特地送上鳳梨及俊馬吉祥物祝票房馬到成功。記者劉學聖／攝影
出身高雄的「台語情歌王子」王建傑，今年8月15日將在高雄流行音樂中心舉辦他出道第一場個人演唱會，今天起在年代售票開賣，主辦單位南星娛樂特地送上鳳梨及俊馬吉祥物，祝王建傑票房馬到成功，一路旺旺旺。身為高雄子弟的王建傑也表示，很高興能夠回到高雄唱歌給鄉親聽，而身為高雄長大的孩子，生平第一場個人演唱會，當然一定要在高雄舉辦，也是高雄孩子對家鄉最熱血的回應。

曾多次入圍金曲獎最佳方言演唱人，發行過60多張專輯，出身高雄台語情歌王子王建傑，以其深情演唱和精湛技巧聞名，代表作品包括與江蕙合唱〈最愛的人〉、〈心內話〉兩首歌曲，〈為你犧牲為你茫〉、〈傷心酒〉，以及翻唱專輯中的〈雙人枕頭〉，出版過20幾張台語流行老歌金曲，演唱會都將重現演唱。

從1989年出道至今，王建傑都沒有放下對唱情歌的堅持，近年來持續透過網路發表單曲，展現對台語歌壇的熱愛。而多年來對歌唱事業的熱情累積，王建傑表示，這次的演唱會從音樂、舞台、等各方面他都用盡心力，將邀請歌手張秀卿、秀蘭瑪雅擔任演唱會嘉賓，將一起飆唱多首膾炙人口的經典歌曲。

出身高雄的「台語情歌王子」王建傑，今年8月15日將在高雄流行音樂中心舉辦他出道第一場個人演唱會，今天起在年代售票開賣。記者劉學聖／攝影
金曲獎 高雄 演唱會

