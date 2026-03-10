屏東縣連4年前進東京食品展 周春米：今年累加產值可破百億

2026東京國際食品展今10日在東京國際展示場（Tokyo Big Sight）開幕，屏東縣長周春米率領14家業者組團參展，加上8家屏東業者在台灣館展出，屏東隊共22家業者展出，成為台灣館中陣容最龐大、實力最堅強的一團，屏東隊前3年參加東京食品展屢創佳績，周春米說，加上今年訂單累加產值可破百億元。

「台灣尚勇，屏東尚讚！」周春米在開幕典禮表示，屏東位在台灣最南端，果實從屏東出發，香蕉、鳳梨、檸檬是台灣產量最大，還有好吃的芒果、全世界都愛喝的珍珠奶茶，此次參展帶來在日本倍受矚目石斑魚、鰻魚、百年傳承醬油、芝麻醬、滴雞精、皮蛋鴨蛋等，「屏東好物盡在東京食品展都在屏東館、台灣館」，歡迎全世界廠商來下訂。

周春米上任後連年帶隊參加東京食品展，4年不缺席，做農民及廠商最強後盾，拓展國際通路。周春米說，細數屏東隊近年參展成果，2023年因疫情剛結束還不太顯著，2024年、2025年訂單及後續效益累積近達70億元。今年縣府整合工策會、農業處、傳播暨國際事務處等跨局處量能，結合在地優質食品及農產加工業者共同打響屏東好物品牌，她有信心加上今年，疊加產值可望破百億元。

縣府今年與縣內各鄉鎮農會21名總幹事觀摩東京食品展。周春米邀請農會總幹事們觀摩各國加工食品、農產瞭解全球發展趨勢，鼓勵轄內農民提升自家農產品規格品質，並輔導品牌、包裝設計、開發加工品等，朝向參加國際性展覽、出口外銷等方向發展屏東農產產業，提升國際競爭力。

10日東京食品展開幕，周春米說，透過東京食品展國際大型展覽，屏東好物與全球通路市場有更多交流機會，為屏東業者帶來更多訂單及跨業合作，創造新商機，更是縣府努力目標。

縣府工策會表示，集體參展提升屏東品牌整體能見度，也有助於業者與日本通路商、進口商及餐飲業者進行實質交流與商機媒合。例如去年浤良食品參展就獲得在日本有1100間超市的神戶物產集團青睞，將屏東優質皮蛋外銷至日本，首批8萬顆皮蛋，全年上看200萬顆，成績斐然。

2026東京國際食品展今10日在東京國際展示場（Tokyo Big Sight）開幕，屏東縣長周春米率領14家業者組團參展，加上8家屏東業者在台灣館展出，屏東隊共22家業者展出。圖／屏東縣政府提供

屏東縣長周春米邀請全縣21個鄉鎮市農會總幹事觀摩東京食品展。圖／屏東縣政府提供

2026東京國際食品展今10日在東京國際展示場（Tokyo Big Sight）開幕，屏東縣長周春米（中）率領14家業者組團參展，加上8家屏東業者在台灣館展出，屏東隊共22家業者展出。圖／屏東縣政府提供

2026東京國際食品展今10日在東京國際展示場（Tokyo Big Sight）開幕。圖／屏東縣政府提供

2026東京國際食品展今10日在東京國際展示場（Tokyo Big Sight）開幕，屏東縣長周春米（中）率領14家業者組團參展，加上8家屏東業者在台灣館展出，屏東隊共22家業者展出。圖／屏東縣政府提供

2026東京國際食品展今10日在東京國際展示場（Tokyo Big Sight）開幕，屏東縣長周春米（左三）率領14家業者組團參展，加上8家屏東業者在台灣館展出，屏東隊共22家業者展出。圖／屏東縣政府提供