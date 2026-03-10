快訊

與美談判破局 伊朗外長認「不會再與美對話」：飛彈攻勢要多久就多久

南韓男團ENHYPEN成員變動！李羲承退團 官方證實：未來改6人活動

全球護照排名出爐 「這國」再度蟬聯榜首、台灣升至第31名

聽新聞
0:00 / 0:00

屏東縣萬丹森林公園15日啟用 共享綠意新地標

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
屏東縣政府打造「萬丹森林公園」將在3月15日啟用，結合自然地景與生態美學都市綠肺，讓鄉親不必遠行，就能在城市中享受森林般的清新芬多精。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府打造「萬丹森林公園」將在3月15日啟用，結合自然地景與生態美學都市綠肺，讓鄉親不必遠行，就能在城市中享受森林般的清新芬多精。圖／屏東縣政府提供

屏東萬丹鄉迎來全新休憩綠地，屏東縣政府打造萬丹森林公園，將在3月15日啟用，結合自然地景與生態美學都市綠肺，讓鄉親不必遠行，就能在城市中享受森林般的清新芬多精。

縣府表示，15日舉辦萬丹春天健走嘉年華與2026屏東有氧巡迴列車兩大活動，邀請民眾攜家帶眷走進森林、親近自然，在春日暖陽感受萬丹嶄新綠意空間與健康活力。

縣府表示，萬丹森林公園整體規畫融入在地特色與自然景觀，園區核心「紅豆廣場」取自萬丹最具代表性農產紅豆與牛奶，以色彩繽紛地景鋪面呈現地方文化意象，打造兼具視覺美感與在地特色的公共空間。園區內設置景觀砌石水道，調節園區微氣候，提供民眾親水互動、消暑休憩清涼體驗。

縣府工務處指出，園區亦規畫多條親近自然步行動線，包括環繞公園綠意「環園步道」，無論清晨或傍晚漫步其中，隨著光影變化皆能感受森林特有的靜謐氛圍；喜愛生態觀察的民眾，可透過「生態觀察棧道」深入園區林間，近距離探索豐富的自然生態，體驗城市森林的生命力。

歡慶萬丹森林公園啟用，縣府在3月15日規畫一整天豐富精彩活動，上午率先登場「萬丹春天健走嘉年華」，邀請鄉親以輕快步伐迎接春日活力，當天舉辦摸彩，最大獎為iPhone 17Pro一台，另有全聯禮券1000元三名等多項好禮。

午後活動熱度升溫，「2026屏東有氧巡迴列車」首站將在園區紅豆廣場登場，邀請「有氧天王」潘若迪帶領千人齊跳有氧，打造最熱血的開園運動派對，現場也設置「小朋友專屬放電區」，讓孩子們盡情奔跑玩樂。凡參加活動者即可獲繽紛野餐墊一份，準備神秘驚喜禮物，為活動增添更多歡樂與期待。

屏東縣政府指出，萬丹森林公園啟用，不僅為地方新增優質休憩運動場域，也讓運動休閒不再只是日常習慣，而是親近自然、療癒身心生活方式。

屏東縣政府打造「萬丹森林公園」將在3月15日啟用，結合自然地景與生態美學都市綠肺，讓鄉親不必遠行，就能在城市中享受森林般的清新芬多精。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府打造「萬丹森林公園」將在3月15日啟用，結合自然地景與生態美學都市綠肺，讓鄉親不必遠行，就能在城市中享受森林般的清新芬多精。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府打造「萬丹森林公園」將在3月15日啟用，結合自然地景與生態美學都市綠肺，讓鄉親不必遠行，就能在城市中享受森林般的清新芬多精。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府打造「萬丹森林公園」將在3月15日啟用，結合自然地景與生態美學都市綠肺，讓鄉親不必遠行，就能在城市中享受森林般的清新芬多精。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府打造「萬丹森林公園」將在3月15日啟用，結合自然地景與生態美學都市綠肺，讓鄉親不必遠行，就能在城市中享受森林般的清新芬多精。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府打造「萬丹森林公園」將在3月15日啟用，結合自然地景與生態美學都市綠肺，讓鄉親不必遠行，就能在城市中享受森林般的清新芬多精。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府打造「萬丹森林公園」將在3月15日啟用，結合自然地景與生態美學都市綠肺，讓鄉親不必遠行，就能在城市中享受森林般的清新芬多精。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府打造「萬丹森林公園」將在3月15日啟用，結合自然地景與生態美學都市綠肺，讓鄉親不必遠行，就能在城市中享受森林般的清新芬多精。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府打造「萬丹森林公園」將在3月15日啟用，結合自然地景與生態美學都市綠肺，讓鄉親不必遠行，就能在城市中享受森林般的清新芬多精。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府打造「萬丹森林公園」將在3月15日啟用，結合自然地景與生態美學都市綠肺，讓鄉親不必遠行，就能在城市中享受森林般的清新芬多精。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府打造「萬丹森林公園」將在3月15日啟用，結合自然地景與生態美學都市綠肺，讓鄉親不必遠行，就能在城市中享受森林般的清新芬多精。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府打造「萬丹森林公園」將在3月15日啟用，結合自然地景與生態美學都市綠肺，讓鄉親不必遠行，就能在城市中享受森林般的清新芬多精。圖／屏東縣政府提供

萬丹 森林 屏東

延伸閱讀

薰衣草森林南投九九峰園區試營運 168公尺高空觀景體驗

新竹「風城野營祭」登場 高虹安：打造城市親近自然生活

台東奪「台灣景觀大獎」2殊榮 新生廣場、森林公園獲肯定

相關新聞

屏東縣萬丹森林公園15日啟用 共享綠意新地標

屏東縣萬丹鄉迎來全新休憩綠地，屏東縣政府打造萬丹森林公園，將在3月15日啟用，結合自然地景與生態美學都市綠肺，讓鄉親不必遠行，就能在城市中享受森林般的清新芬多精。

高雄那瑪夏賞螢火蟲現身 賞螢季20日展開今年門票調降50元

那瑪夏賞螢季將在3月20日登場，今年體貼民眾荷包，門票從250元降為200元，兩歲以下免門票，共規畫南沙魯、舊民權平台等步道帶領遊客賞螢，另有半日遊與一日遊方案可選擇。賞螢結束緊接著是水蜜桃季登場，相關活動延續至4月30日結束。市長陳其邁推薦，一生一定要去一次。

台電興達電廠要擴建 高雄永安居民嘶聲抗議：不要再蓋了

台電公司今天上午於高雄市永安區中正堂舉行「興達電廠第二期燃氣機組改建計畫」環境影響說明會，現場氣氛火爆，會議才剛開始，在地居民便衝向台前向台電高層陳情，與維持秩序的警方發生激烈推擠，居民怒轟「不要再蓋了」；台電則稱是因為高雄用電成長超出預期，才需要更新改建。

大陸觀光客喜騎電動機車亂象頻傳？金門縣府出動稽查加強宣導

隨著大陸來金門旅遊人潮增加，不少陸客選擇租賃微型電動二輪車作為短程代步工具。為維護交通安全與觀光秩序，金門縣政府近日再度在金城鎮熱門觀光區執行「微型電動二輪車實地聯合稽查」，由縣府觀光處會同警察局共同進行查核與交通安全宣導，這也是縣府推動第二階段稽查機制以來的第3次聯合行動。

影／興達電廠第二期改建計畫說明會 居民激烈抗議

因應南部地區用電成長，高雄永安興達電廠計畫進行第二期更新改建計畫，今天下午永安舉辦環境影響說明會，不過現場湧入的上百位鄉親卻高舉布條、標語抗議台電欺騙，要求台電停止建廠，場面一度失控，台電表示興建電廠會與地方居民進行溝通，確認有共識才會進行工程。

影／興達電廠新增燃氣機組環說會 居民控台電隱瞞「出錢安排出遊」

高雄興達發電廠今天舉行環評說明會，擬新增二部燃氣複循環機組，舊5部燃氣機組則延役至2037年，當地居民集結到場拉白布條抗議，反對南電北送，表達不滿除役燃煤機組在許可到期後仍持續運轉，並指控台電「出錢安排出遊、不讓居民知道」，刻意隱瞞今天要舉行的環說會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。