屏東縣萬丹森林公園15日啟用 共享綠意新地標

屏東縣萬丹鄉迎來全新休憩綠地，屏東縣政府打造萬丹森林公園，將在3月15日啟用，結合自然地景與生態美學都市綠肺，讓鄉親不必遠行，就能在城市中享受森林般的清新芬多精。

縣府表示，15日舉辦萬丹春天健走嘉年華與2026屏東有氧巡迴列車兩大活動，邀請民眾攜家帶眷走進森林、親近自然，在春日暖陽感受萬丹嶄新綠意空間與健康活力。

縣府表示，萬丹森林公園整體規畫融入在地特色與自然景觀，園區核心「紅豆廣場」取自萬丹最具代表性農產紅豆與牛奶，以色彩繽紛地景鋪面呈現地方文化意象，打造兼具視覺美感與在地特色的公共空間。園區內設置景觀砌石水道，調節園區微氣候，提供民眾親水互動、消暑休憩清涼體驗。

縣府工務處指出，園區亦規畫多條親近自然步行動線，包括環繞公園綠意「環園步道」，無論清晨或傍晚漫步其中，隨著光影變化皆能感受森林特有的靜謐氛圍；喜愛生態觀察的民眾，可透過「生態觀察棧道」深入園區林間，近距離探索豐富的自然生態，體驗城市森林的生命力。

歡慶萬丹森林公園啟用，縣府在3月15日規畫一整天豐富精彩活動，上午率先登場「萬丹春天健走嘉年華」，邀請鄉親以輕快步伐迎接春日活力，當天舉辦摸彩，最大獎為iPhone 17Pro一台，另有全聯禮券1000元三名等多項好禮。

午後活動熱度升溫，「2026屏東有氧巡迴列車」首站將在園區紅豆廣場登場，邀請「有氧天王」潘若迪帶領千人齊跳有氧，打造最熱血的開園運動派對，現場也設置「小朋友專屬放電區」，讓孩子們盡情奔跑玩樂。凡參加活動者即可獲繽紛野餐墊一份，準備神秘驚喜禮物，為活動增添更多歡樂與期待。

屏東縣政府指出，萬丹森林公園啟用，不僅為地方新增優質休憩運動場域，也讓運動休閒不再只是日常習慣，而是親近自然、療癒身心生活方式。

屏東縣政府打造「萬丹森林公園」將在3月15日啟用，結合自然地景與生態美學都市綠肺，讓鄉親不必遠行，就能在城市中享受森林般的清新芬多精。圖／屏東縣政府提供

