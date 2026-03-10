高雄那瑪夏賞螢火蟲現身 賞螢季20日展開今年門票調降50元

那瑪夏賞螢季將在3月20日登場，今年體貼民眾荷包，門票從250元降為200元，兩歲以下免門票，共規畫南沙魯、舊民權平台等步道帶領遊客賞螢，另有半日遊與一日遊方案可選擇。賞螢結束緊接著是水蜜桃季登場，相關活動延續至4月30日結束。市長陳其邁推薦，一生一定要去一次。

那瑪夏擁有黑翅螢、大端黑螢、紅胸黑翅等15種以上的螢火蟲，若螢火蟲季到來，入夜後山區螢光點點、熱鬧又繽紛。

區長孔賢傑會同族人，今早在市府前廣場以原住民歌舞宣告，那瑪夏賞螢季暨水蜜桃活動從3月20日舉辦至4月30日，今年活動加入漂漂河、兒童氣墊水上城堡、原民演唱會及市集等活動。

市長陳其邁說，若有國外朋友來訪，他常鼓勵他們前往桃源、那瑪夏、茂林等地方走走，看不一樣的台灣，感受不一樣的高雄，去年他也有去那瑪夏賞螢，今年若行程允許，他還想再去一次，一生一定要去一次那瑪欣賞螢火蟲。

那瑪夏區公所說明，那瑪夏鄉公所共規畫南沙魯、舊民權平台、拉比尼亞、發拉斯及達卡努瓦等賞螢步道，提供接駁專車服務；半日遊賞螢遊程每人1千元、一日遊A方案每人1550元、一日遊B方案每人1750元。

此外，螢票券每張200元，內含150元門票及50元抵用券，可於部落市集或合作店家購買特色美食或特產，更多活動可追蹤「那瑪夏螢火蟲季FB粉絲團」或官方網站報名。

那瑪夏卡那卡那富族人以傳統儀式為活動祈福。記者徐白櫻／攝影