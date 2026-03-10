台電興達電廠要擴建 高雄永安居民嘶聲抗議：不要再蓋了

台電公司今天上午於高雄市永安區中正堂舉行「興達電廠第二期燃氣機組改建計畫」環境影響說明會，現場氣氛火爆，會議才剛開始，在地居民便衝向台前向台電高層陳情，與維持秩序的警方發生激烈推擠，居民怒轟「不要再蓋了」；台電則稱是因為高雄用電成長超出預期，才需要更新改建。

台電副總鄭慶鴻表示，之所以興達一期改建還沒完成就要推第二期，是因為用電成長超過台電預料，高雄過去幾年的招商非常成功，重點就是高雄地區很多高科技業、半導體業、AI產業，還有市政府在推動算力中心，很多用電需求在增加，台電為了穩定供電，才需要推二期改建計畫。

不過居民不領情，痛批去年9月9日晚間興達電廠爆炸，當時火光與巨響讓距離僅數百公尺的烏林投社區居民陷入噩夢，直指「爆炸發生時，我們根本沒收到任何撤離通知」。

居民代表孫藝鳳激動表示，台電至今未建立因地制宜的社區告警系統，一期工程造成的房舍結構性裂縫，至今修繕補償進度緩慢，台電信用早已破產，「舊傷未癒、安全無保，我們堅決反對二期工程」。

她要遞交陳情書給台電代表，但過程中因情緒激動而遭警方阻擋，現場一度出現推擠，居民氣憤台電不讓陳情，也怒轟台電，質疑電廠明明就在烏林投社區旁，台電卻將說明會辦在路程需10多分鐘車程外的集會堂，導致許多行動不便的高齡長者參與困難。

地方團體「烏林投居民連線」現場提出3大訴求，要求台電必須在烏林投社區活動中心舉辦說明會，面對直接受影響的居民。第二是要優先解決一期遺留問題，在落實全社區房屋安全鑑定與補償前，應立即暫緩二期工程行政程序；第三應建立透明災防機制，必須建置獨立實體警報系統，並公開緊急撤離演練計畫。

居民代表強調，不反對經濟發展，但拒絕拿家園安全當賭注，若經濟部與高雄市政府不站在人民這邊嚴格監督，居民將採取更激烈的抗爭行動，誓言捍衛身家財產到底。