大陸觀光客喜騎電動機車亂象頻傳？金門縣府出動稽查加強宣導

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導
金門縣政府近日再度在金城鎮熱門觀光區執行「微型電動二輪車實地聯合稽查」，由縣府觀光處會同警察局共同進行查核與交通安全宣導，這也是縣府推動第二階段稽查機制以來的第3次聯合行動。圖／觀光處提供
金門縣政府近日再度在金城鎮熱門觀光區執行「微型電動二輪車實地聯合稽查」，由縣府觀光處會同警察局共同進行查核與交通安全宣導，這也是縣府推動第二階段稽查機制以來的第3次聯合行動。圖／觀光處提供

隨著大陸來金門旅遊人潮增加，不少陸客選擇租賃微型電動二輪車作為短程代步工具。為維護交通安全與觀光秩序，金門縣政府近日再度在金城鎮熱門觀光區執行「微型電動二輪車實地聯合稽查」，由縣府觀光處會同警察局共同進行查核與交通安全宣導，這也是縣府推動第二階段稽查機制以來的第3次聯合行動。

縣府指出，微型電動二輪車近年成為旅客在金門觀光的常見交通工具，但部分旅客對本地交通法規及騎乘限制並不熟悉，因此透過跨機關合作持續加強稽查與宣導，確保旅客騎乘安全，同時維持觀光區交通秩序。

稽查過程中，執法人員除針對旅客騎乘情形進行查核，也同步進行交通安全宣導，多數旅客能配合相關規定，但仍有部分遊客對交通規範了解不足，稽查人員當場加強說明，並透過簡易問卷訪談了解旅客對交通法規的認知，作為後續宣導政策調整的參考。

縣府也同步關注租賃業者的營運管理情形，提醒業者在出租車輛前，須向旅客清楚說明車輛操作方式、騎乘規範與相關罰則，避免因說明不足或配備不當而導致違規或發生意外。

觀光處表示，為提升交通安全宣導效果，縣府已透過多元管道加強宣導，包括在往返金門的船舶座位放置交通安全宣導卡，並委請水頭港移民署協助於旅客入境時發放宣導卡片，同時在船舶與主要觀光景點播放交通安全宣導影片，讓旅客在旅途中即可接觸相關交通資訊。

縣府強調，未來將持續推動微型電動二輪車常態化稽查機制，透過「稽查與輔導並行」的方式，強化業者管理並提升旅客交通安全意識，兼顧觀光發展與交通秩序，營造更安全、有序的金門旅遊環境。

金門縣政府近日再度在金城鎮熱門觀光區執行「微型電動二輪車實地聯合稽查」，由縣府觀光處會同警察局共同進行查核與交通安全宣導。圖／觀光處提供
金門縣政府近日再度在金城鎮熱門觀光區執行「微型電動二輪車實地聯合稽查」，由縣府觀光處會同警察局共同進行查核與交通安全宣導。圖／觀光處提供

金門縣陸客人數不斷攀新高，陸客喜愛騎電動車趴趴走，各種亂象頻傳。記者蔡家蓁／攝影
金門縣陸客人數不斷攀新高，陸客喜愛騎電動車趴趴走，各種亂象頻傳。記者蔡家蓁／攝影

大陸觀光客喜騎電動機車亂象頻傳？金門縣府出動稽查加強宣導

隨著大陸來金門旅遊人潮增加，不少陸客選擇租賃微型電動二輪車作為短程代步工具。為維護交通安全與觀光秩序，金門縣政府近日再度在金城鎮熱門觀光區執行「微型電動二輪車實地聯合稽查」，由縣府觀光處會同警察局共同進行查核與交通安全宣導，這也是縣府推動第二階段稽查機制以來的第3次聯合行動。

