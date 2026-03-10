澎湖國際海上花火節 市集攤位公開招商

快訊

中央社／ 澎湖縣10日電

澎湖國際海上花火節5月引爆，周邊共設有美食、文創、特色商品等110個攤位，澎湖縣政府今天辦理招商說明會，未來攤位將以招標與公開抽籤決定。

澎湖縣政府表示，澎湖國際海上花火節是澎湖最受矚目的觀光盛事，每年吸引逾50萬觀光人潮湧入，今年還與國際知名動漫「七龍珠Z」合作，遊客除了欣賞美麗的花火與無人機等展演外，花火主場周邊都有美食、文創、特色商品等攤位，在欣賞花火之餘，也能體驗最具特色的澎湖市集文化。

澎湖縣政府今天在澎湖海洋地質公園中心舉辦花火市集說明會，包括市集活動規劃、攤位位置與配置、招商類別與限制、攤位費用等，規劃有美食、文創、特色商品等80至100個攤位，每攤位的日租金，除文創攤位外，其餘約在500至1000元間，將以招標和抽籤方式來決定。

縣府表示，2026年花火節將於4月20日及27日辦理2場試放場，正式活動自5月4日至8月25日，其中5月4日至6月25日為每週一、四辦理，6月30日起至8月25日，則為每週二辦理，主會場設於澎湖馬公觀音亭園區。令人期待的煙火及無人機展演時間，每晚9時登場，5月4日開幕與8月25日閉幕，將施放12分鐘煙火秀及10分鐘無人機燈光展演。

澎湖 花火節 澎湖縣

