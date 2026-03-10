影／興達電廠新增燃氣機組環說會 居民控台電隱瞞「出錢安排出遊」

高雄興達發電廠今天舉行環評說明會，擬新增二部燃氣複循環機組，舊5部燃氣機組則延役至2037年，當地居民集結到場拉白布條抗議，反對南電北送，表達不滿除役燃煤機組在許可到期後仍持續運轉，並指控台電「出錢安排出遊、不讓居民知道」，刻意隱瞞今天要舉行的環說會。

永安區烏林投自救會會長黃福來表示，台電未事先通知居民即舉行說明會，質疑刻意透過安排漁會出遊方式，讓部分居民無法得知會議訊息，非常惡質。他說，居民是私下打聽才知道台電將舉行影響地方發展的重要會議，今早經公所廣播通知後，大家立即集結到場表達訴求。

黃福來痛批興達電廠四部燃煤機組燃煤許可已經到期，卻仍持續發電，形容「就像沒有駕照卻還能開車上路」，民眾黨立委與國民黨市議員多次到場關心，但問題始終未獲改善。

他進一步指，2020年興達電廠施工期間造成周邊住家受損，包括磚牆及PC磚出現裂損，至今未獲得賠償，居民長期感到無奈與不滿。

黃福來表示，電廠過去發生爆炸事故，讓居民長期處於不安與恐懼之中，去年9月新建燃氣2號機組試運轉期間，因法蘭墊片規格不符導致天然氣洩漏並引發爆炸起火，台電仍未對外完整說明事故原因，也未見有人負起責任。

黃福來無奈說，電廠長期運作也影響地方生活，例如漁民反映附近海域魚獲量減少，生活環境與安全感都受到衝擊，盼政府與台電正視地方聲音，盡速釐清相關爭議，並提出具體改善與補償方案。

永安區烏林投自救會會長黃福來控訴台電沒有通知居民要召開環評說明會。記者巫鴻瑋／攝影