高鐵延伸屏東將開挖高雄車站周邊 在地爆怒火：未說明受影響範圍

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
鐵道局今日舉辦高鐵延伸屏東二階環評說明會，不過到場民眾不滿認為，高鐵進入高雄車站後影響劇烈，今日卻未說明開挖路段影響範圍、拆遷戶數，地方擔憂再陷10年黑暗期。記者宋原彰／攝影
中央宣布高鐵南延屏東採高雄方案後，進入二階環評，鐵道局今日在高雄舉辦環評說明會，強調高鐵延伸是環島高效鐵路網重要一環，並說明工期11年間各項管制噪音空汙、交通、生態防洪等措施。不過到場民眾不滿認為，高鐵進入高雄車站後影響劇烈，今日卻未說明開挖路段影響範圍、拆遷戶數，地方擔憂再陷10年交通黑暗，衝擊民生、商圈。

鐵道局今日舉辦高鐵延伸屏東二階環評說明會，表示高鐵延伸屏東作為環島高效鐵路網重要一環，將以高鐵左營站月台南端尾軌為起點，建置26.2公里南延路線，終點至屏東台糖六塊厝農場，以地下段為主，高架段次之，新建高雄站（地下）、屏東站（高架）及1處維修基地，計畫期程約11年通車，包含施工期8.8年。

鐵道局表示，延伸工程涉及高屏15項環境敏感區，將提出具體防範措施，但路線未經過地質敏感區，會引用台鐵地下化時地質鑽探調查成果，加強調查分析，也會擬定噪音震動防範措施，高架段預留增設隔音牆，空汙防制措施包括施工圍籬土石覆蓋、工區灑水、運土車輛清洗等，車站及維修基地內會設置滯洪池，使開發後不影響下游排水功能。

居住鐵道三街的劉姓民眾發言表示，環評說明會在平日舉辦，多數民眾無法出席，高雄車站雖已有預留高鐵施工空間，但車站周邊卻仍有明挖段，此次卻未說明明挖工程影響範圍、拆遷情形。立業里長陳姵羽表示，台鐵地下化已飽受20年黑暗期，如今卻要再度施工10年，卻未清楚說明影響戶數為何？

前市議員林于凱表示，高鐵南延方案缺乏做「政策環評」的社會影響評估，事前未分析對當地經濟、產業影響。郭姓社工員說，環評報告只說明對生態環境影響，卻未解釋民生衝擊，「難道我們比（保育）貓頭鷹還不如？」市議員黃紹庭則要求鐵道局、高市府加強和地方溝通，不應在計畫核定後才向民眾說明，而是事前蒐集民眾訴求，納入規畫後才報請核定。

鐵道局副局長呂新喜表示，目前為環評階段，後續在綜合規畫核定後會有細部設計，屆時就會依序、依法舉辦說明會向地方清楚說明影響範圍，包括用地徵收、施工說明會等，「政府絕對承諾，工程可行之下，會竭盡全力將施工影響範圍降至最低」。

施工單位台灣世曦代表說明，高雄車站因預留月台空間不足和其他軌道建設需求，必須採明挖延長空間，但開挖路段採分區、半半施工，大型路口採三階段交維，原則上維持原車道數，且經評估中華、名族路應可避免開挖，使交通衝擊降至最低，且高鐵工程沒有臨時軌需求，明挖後能以覆工板暫時回填路面，影響幅度能再降低。

