屏東隊連續4年前進東京食品展 周春米有信心今年累加產值可破百億

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導
2026東京國際食品展今（10）日於東京國際展示場開幕，屏東縣長周春米率領14家業者組團參展，加上另有8家屏東業者在台灣館展出。屏東縣府／提供
2026東京國際食品展10日於東京國際展示場開幕，屏東縣長周春米率領14家業者組團參展，加上另有8家屏東業者在台灣館展出，屏東隊共22家業者展出多元優質的屏東好物，成為台灣館中陣容最龐大、實力最堅強的一團，而屏東隊前3年參加東京食品展屢創佳績，周春米有信心加上今年訂單累加產值可破百億元。

「台灣尚勇，屏東尚讚！」周縣長在開幕典禮上表示，屏東位在台灣最南端，所有最美麗的果實都是從屏東出發，香蕉、鳳梨、檸檬是台灣產量最大，還有好吃的芒果、全世界都愛喝的珍珠奶茶，此次參展還帶來在日本倍受矚目的石斑魚、鰻魚、百年傳承的醬油、芝麻醬、滴雞精、皮蛋鴨蛋等，「屏東好物盡在東京食品展都在屏東館、台灣館」，歡迎全世界的廠商來下訂。

周春米縣長上任以來連年帶隊參加東京食品展，推廣屏東農特產品，連續4年不缺席，就是要做農民朋友及廠商的最強後盾，拓展國際通路。會後她接受媒體訪問細數屏東隊近年參展成果，2023年因疫情剛結束還不太顯著，2024年、2025年的訂單及後續效益累積近達70億元。今年縣府整合工策會、農業處、傳播暨國際事務處等跨局處量能，結合在地優質食品及農產加工業者共同打響屏東好物品牌，她有信心加上今年的成績，疊加產值可望破百億元。

特別的是，縣府今年還偕同縣內各鄉鎮農會21位總幹事觀摩東京食品展，由屏東縣農會總幹事廖展毅帶領，包括屏東市、長治鄉、萬丹鄉、高樹鄉、里港鄉、萬巒地區、內埔地區、竹田鄉、枋寮地區、東港鎮、新園鄉、崁頂鄉、林邊鄉、南州地區、佳冬地區、琉球鄉、恆春鎮、滿洲鄉、枋山地區、潮州鎮等農會總幹事，同日下午亦將參加橫濱地區屏東農產攜手日本餐飲拓銷記者會。

周縣長邀請農會總幹事們觀摩各國加工食品、農產瞭解全球發展趨勢，鼓勵轄內農民提升自家農產品規格品質，並輔導品牌、包裝設計、開發加工品等，朝向參加國際性展覽、出口外銷等方向發展屏東農產產業，提升國際競爭力。

今年東京食品展屏東館集結14家優質食品及農產加工業者，產品類型涵蓋生鮮農產、加工食品、調味品及機能性食品等。10日東京食品展開幕首日，業者展現屏東的活力與熱情，積極推介產品吸引各國買家洽談，不僅讓世界看見屏東農業多元實力，也充分展現屏東從原料、生產到加工的一條龍整合與技術優勢，周春米縣長逐一巡攤為業者加油打氣，力拚更大商機。

周縣長表示，近年來農林漁牧業快速轉型，縣府輔導農民及業者透過智慧科技與AI技術，不僅推動食品產業升級，提高產品的附加價值，也響應國際提倡綠色永續發展。而透過東京食品展這類國際大型展覽活動，讓屏東好物與全球的通路市場有更多的交流機會，為屏東業者帶來更多的訂單及跨業合作，創造新商機，更是縣府努力的目標。

