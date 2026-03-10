聽新聞
杉林溪車禍！5姊弟去年同期也出遊 54歲么弟插管治療中

聯合報／ 記者林敬家／彰化報導
彰化吳姓五姊弟昨天到南投溪頭杉林溪遊玩，搭乘遊園列車卻發生翻覆意外被。轉院送到彰化基督教醫院急救。圖/彰基提供
彰化吳姓五姊弟昨天到南投溪頭杉林溪遊玩，搭乘遊園列車卻發生翻覆意外被。轉院送到彰化基督教醫院急救。圖/彰基提供

知名景點杉林溪森林生態園區遊園車昨中午發生墜谷事故，釀1死7人輕重傷，彰化基督教醫療體系共接收6名轉院患者，其中一人已經出院，其他人都還在住院觀察，其中傷勢最重的是5姊弟中54歲么弟吳姓男子，有肋骨骨折、血胸，所幸生命跡象穩定，院方已輸血、插管治療中，

吳家一家五人出遊卻遇劫，吳家大姊指出，當天到杉林溪賞櫻，去年同一時間也曾出遊，意外當時車輛行經下坡路段時，疑似為閃避來車，車速突然變快，司機先撞向山壁試圖減速，但隨後仍失控衝落山谷，「整個人天旋地轉」。當時小妹與司機被拋出車外，其餘人仍在車內。

彰化基督教醫療體系表示，目前共接收6名患者，其中3人收治於彰化基督教醫院醫學中心、1人收治於員林基督教醫院，另有2人仍在南投基督教醫院觀察治療。院方整合急診、外科及相關專科醫療團隊，密切監測患者病情，並依個別傷勢提供適切醫療處置。

彰基急診暨重症醫學部主任邱俊杰指出，彰基收治的3名患者中，54歲男性傷勢較重，出現右側第3至11根肋骨骨折、血胸與連枷胸，並合併輕微肝臟撕裂傷及左側股骨粗隆間骨折，經輸血、插管與胸管放置後，目前在加護病房觀察。

57歲女性為左側多根肋骨骨折合併氣血胸與連枷胸，並有左鎖骨骨折，目前住院治療；64歲女性為左鎖骨骨折及頭部外傷，已於今天上午出院。

南投基督教醫院目前有2名患者持續觀察，其中58歲女性因左側胸壁疼痛並出現血尿，已安排腹部超音波檢查；60歲女性為右恥骨骨折、左下肢無法抬舉，並出現發燒情形，醫師建議住院觀察約一週。另收治於員林基督教醫院的60歲女性為頭部外傷，臉部多處撕裂傷及四肢擦挫傷，未發現骨折，目前意識清醒，持續觀察治療中。

相關新聞

南投杉林溪遊園車墜谷 彰化1死6傷 王惠美：第一時間關懷

南投杉林溪遊園車昨發生翻覆意外，受傷的兩個家庭是彰化縣民，不幸去世的田中鎮陳姓鎮民遺體昨送回家，家屬謝絕外界探問；其餘傷者在醫院治療。彰化縣長王惠美今表示，縣政府第一時間啟動因應措施，後續醫療和照顧也竭盡所能協助。

疑故障暴衝 杉林溪遊園車墜谷釀1死7傷

知名景點杉林溪森林生態園區遊園車昨中午發生墜谷事故，釀一死七人輕重傷。死者為六十六歲陳姓遊客，頭部重創送醫不治，王姓駕駛手部骨折，警詢時表示疑似機械故障車輛暴衝，擦撞山壁減緩衝擊力道後墜谷，肇事原因仍待調查。

杉林溪接駁車串接景點 業者稱時速僅20公里

避暑勝地杉林溪園區與溪頭森林遊樂區相近，但因地勢更高、面積廣大，園方以七輛電動中型巴士在園區內接駁。觀光署指出，事故車輛二○二○年二月出廠，事發前營運正常，駕駛持有合法職業大客車駕駛執照，且開遊園車無事故紀錄，已委託專業單位精進遊園車安全管理制度，研議進一步措施強化遊客安全。

杉林溪遊園車墜邊坡1死7傷 駕駛稱車暴衝停不住

杉林溪園區遊園車今天墜落邊坡，釀駕駛與乘客共1死7傷；據傳，王姓駕駛透露，當時感覺車輛暴衝，踩煞車無效，擦撞左方山壁試圖...

影／杉林溪接駁車墜谷 今漏夜吊掛將拖下山勘驗

南投竹山杉林溪森林生態渡假園區今天中午發生遊園車墜谷事故，造成1死7傷悲劇。南投地檢署檢察官下午到事發現場勘查，為利檢方調查釐清車禍經過，園方調派大型吊車漏夜將失事車輛從20米深谷底吊起，後續拖吊下山勘驗採證。

