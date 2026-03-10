高鐵延伸屏東 環評後還要等11年

高鐵延伸屏東計畫昨起一連兩天舉行環境影響評估公開說明會，鐵道局指高鐵延伸屏東行經高雄車站一案進入二階環評，環評、綜合規畫核定後，預估十一年才能完工，等於環評加上綜規時間，屏東人至少再等十三年，民代盼加速期程。

鐵道局昨在縣府大禮堂舉辦高鐵延伸屏東首場環評公開說明會。鐵道局指出，延伸案採「高雄方案」，路線從高鐵左營站沿台鐵經高雄車站至屏東市，全長約廿六點二公里，規畫新建兩座高鐵站，其中屏東站設於台糖六塊厝，與台鐵遷建六塊厝站共站，採高架設計；另將於高屏溪左岸、屏科產業園區擴區基地間設維修基地。

鐵道局指出，計畫路線引用規畫階段與台鐵高雄地下化地質鑽探調查成果評估分析，掌握沿線地層特性。含施工期八點八年，全案計畫核定後預估約十一年才能完工通車。

立委蘇清泉屏東服務處主任傅建雄說，台鐵新自強號從左營到屏東廿七分鐘，區間車卅二分鐘，高鐵從新左營到屏東十九分鐘，鄉親在意的是何時動工，何時完工。縣議員梁育慈說，高鐵通車十九年，屏東卻要再等十三年才有高鐵，足足晚卅多年，屏東是非六都人口第二大縣市，極不公平。縣議員李世斌說，至少高鐵屏東站體要先動工。

鐵道局表示，環評二階後進入綜合規畫，希望爭取二○二七年底前通過，二○二八年核定。

屏東市前進里長王泰益提醒，高鐵屏東站在前進里西側有高屏溪，東邊有六塊厝排水溝，八八風災時曾淹水，一定要做好防洪。