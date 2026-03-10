快訊

空襲伊朗以來首次！ 3架美軍B-52轟炸機飛抵英國

高鐵延伸屏東 環評後還要等11年

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導

高鐵延伸屏東計畫昨起一連兩天舉行環境影響評估公開說明會，鐵道局指高鐵延伸屏東行經高雄車站一案進入二階環評，環評、綜合規畫核定後，預估十一年才能完工，等於環評加上綜規時間，屏東人至少再等十三年，民代盼加速期程。

鐵道局昨在縣府大禮堂舉辦高鐵延伸屏東首場環評公開說明會。鐵道局指出，延伸案採「高雄方案」，路線從高鐵左營站沿台鐵經高雄車站至屏東市，全長約廿六點二公里，規畫新建兩座高鐵站，其中屏東站設於台糖六塊厝，與台鐵遷建六塊厝站共站，採高架設計；另將於高屏溪左岸、屏科產業園區擴區基地間設維修基地。

鐵道局指出，計畫路線引用規畫階段與台鐵高雄地下化地質鑽探調查成果評估分析，掌握沿線地層特性。含施工期八點八年，全案計畫核定後預估約十一年才能完工通車。

立委蘇清泉屏東服務處主任傅建雄說，台鐵新自強號從左營到屏東廿七分鐘，區間車卅二分鐘，高鐵從新左營到屏東十九分鐘，鄉親在意的是何時動工，何時完工。縣議員梁育慈說，高鐵通車十九年，屏東卻要再等十三年才有高鐵，足足晚卅多年，屏東是非六都人口第二大縣市，極不公平。縣議員李世斌說，至少高鐵屏東站體要先動工。

鐵道局表示，環評二階後進入綜合規畫，希望爭取二○二七年底前通過，二○二八年核定。

屏東市前進里長王泰益提醒，高鐵屏東站在前進里西側有高屏溪，東邊有六塊厝排水溝，八八風災時曾淹水，一定要做好防洪。

環評 高鐵 屏東

高鐵延伸屏東計畫今在屏東縣府舉行環境影響評估公開說明會，由鐵道局副局長呂新喜主持，高鐵延伸屏東行經高雄車站方案進入二階環評，等二階環評、綜合規畫通過後，施工要11年才能完工通車，若再加二階環評與綜規核定的期程約2年，至少要等13年，民代盼能加速期程。

毒駕害命 出門買消夜 3寶媽斷魂

楊姓男子七日晚間駕車在高雄中安路追撞兩機車，造成李姓女子傷重不治，陳姓女子與九歲女兒輕微挫傷；警方在他車內查獲俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯煙彈，毒品快篩呈陽性，證實毒駕釀禍；死者家屬哀痛要求市長陳其邁正視，市長深夜在臉書回應「毒駕不能容忍」，市警局昨晚起連三天規畫專案取締。

冷眼集／毒駕「隨機殺人」 執法後知後覺

高雄市上周末晚間傳出毒駕撞人致死案，李姓女子外出買消夜不幸遭逢意外，三名年幼小孩從此沒了母親，家屬哀痛請求市長陳其邁正視，警方隨即連續三天祭出專案執法；毒駕如同「隨機殺人」，執法不應後知後覺，才能讓人民免於不幸。

高鐵延伸屏東計畫昨起一連兩天舉行環境影響評估公開說明會，鐵道局指高鐵延伸屏東行經高雄車站一案進入二階環評，環評、綜合規畫核定後，預估十一年才能完工，等於環評加上綜規時間，屏東人至少再等十三年，民代盼加速期程。

屏東測速照相全台第三多？警局交通隊澄清：實際運作36支

屏東縣測速照相再度引發討論，立委蘇清泉日前立院質詢時稱屏東縣測速照相全國第三多。屏東縣警察局交通隊今澄清，屏東縣設109個固定桿子，僅36個運作，並非全國第三多，往返恆春半島測速照相僅個位數，測速照相位置，會每三個月檢討一次並公開在交通隊網站供民眾查詢。

高市青年局大港實習計畫去年留任率近八成 創歷史新高

高雄市青年局推動大港實習計畫，去年成功媒合1068人投入實習行列，期滿後留任比例近八成，創下2020年開辦以來最佳紀錄。局長林楷軒表示，高雄產業轉型趨勢多元化及優質就業機會增加，青年留錨高雄就業的比例已顯著提升，人才回流趨勢明確。

