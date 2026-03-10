快訊

冷眼集／毒駕「隨機殺人」 執法後知後覺

聯合報／ 本報記者石秀華

高雄市上周末晚間傳出毒駕撞人致死案，李姓女子外出買消夜不幸遭逢意外，三名年幼小孩從此沒了母親，家屬哀痛請求市長陳其邁正視，警方隨即連續三天祭出專案執法；毒駕如同「隨機殺人」，執法不應後知後覺，才能讓人民免於不幸。

警政署去年底實施唾液快篩執法，全台三個多月內查獲多達三二三○人涉及毒駕，但隱於檯面下的黑數不得而知。本月初宜蘭才因毒駕，八輛車撞成一團，釀一死三傷；近日高雄小港區毒駕案則連撞二機車，奪走一人性命，毒駕猶如不定時炸彈，隨時可能炸毀無辜民眾的家庭。

遭撞身亡的李姓婦人育有三名年幼子女，最小才讀幼兒園，家屬無助上網求行車記錄畫面釐清經過，並哀痛要求市長陳其邁正視，盼肇事者能判死刑。

陳其邁在臉書強調「毒駕不能容忍」，撂重話要警方還家屬公道，市警局隨即規畫三天「專案取締」勤務，雖是亡羊補牢，仍不免讓外界感到「後知後覺」。

毒駕行為危害社會至鉅，後端也可能牽涉到毒品違法交易，杜絕毒駕必須超前部署，甚至配合修法祭以重懲，以示警戒，而非事發後，警方才規畫專案取締，慢了好幾拍的行動，只會流於「應付長官」的負面形象，更挽回不了遭毒駕摧毀殆盡的家庭。

毒駕不僅會造成無辜民眾的家庭破碎，更讓被害人及家屬的傷痛終生難以抹滅，政府和警方務必拿出積極作為，才能確切保障人民生命財產安全。

高鐵延伸屏東至少還要等13年才能完工通車 民代盼加速再加速

高鐵延伸屏東計畫今在屏東縣府舉行環境影響評估公開說明會，由鐵道局副局長呂新喜主持，高鐵延伸屏東行經高雄車站方案進入二階環評，等二階環評、綜合規畫通過後，施工要11年才能完工通車，若再加二階環評與綜規核定的期程約2年，至少要等13年，民代盼能加速期程。

毒駕害命 出門買消夜 3寶媽斷魂

楊姓男子七日晚間駕車在高雄中安路追撞兩機車，造成李姓女子傷重不治，陳姓女子與九歲女兒輕微挫傷；警方在他車內查獲俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯煙彈，毒品快篩呈陽性，證實毒駕釀禍；死者家屬哀痛要求市長陳其邁正視，市長深夜在臉書回應「毒駕不能容忍」，市警局昨晚起連三天規畫專案取締。

高鐵延伸屏東 環評後還要等11年

高鐵延伸屏東計畫昨起一連兩天舉行環境影響評估公開說明會，鐵道局指高鐵延伸屏東行經高雄車站一案進入二階環評，環評、綜合規畫核定後，預估十一年才能完工，等於環評加上綜規時間，屏東人至少再等十三年，民代盼加速期程。

屏東測速照相全台第三多？警局交通隊澄清：實際運作36支

屏東縣測速照相再度引發討論，立委蘇清泉日前立院質詢時稱屏東縣測速照相全國第三多。屏東縣警察局交通隊今澄清，屏東縣設109個固定桿子，僅36個運作，並非全國第三多，往返恆春半島測速照相僅個位數，測速照相位置，會每三個月檢討一次並公開在交通隊網站供民眾查詢。

高市青年局大港實習計畫去年留任率近八成 創歷史新高

高雄市青年局推動大港實習計畫，去年成功媒合1068人投入實習行列，期滿後留任比例近八成，創下2020年開辦以來最佳紀錄。局長林楷軒表示，高雄產業轉型趨勢多元化及優質就業機會增加，青年留錨高雄就業的比例已顯著提升，人才回流趨勢明確。

