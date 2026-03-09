快訊

堰塞湖警戒卻未撤離？花蓮光復鄉長林清水涉失職 100萬交保

聯電74萬股東快看！股東會紀念品出爐 今年延續可愛、療癒風格

小S突現身信義區開簽名會 粉絲溫暖打氣她哽咽「我快哭了」

選手控教練獎金被均分 高雄市運發局：會研商檢討

中央社／ 高雄9日電

去年在全國運動會自由車公路賽奪冠的高雄市自由車女選手邱聖芯，今天發文控訴，自己的教練獎金「被均分」給未指導她的教練團隊。市府運動發展局對此表示，會針對法規再與高雄市體育總會研商檢討。

邱聖芯今天在社群平台發文表示， 去年10月，她在全國運動會公路賽奪冠，完成3連霸。為了比賽，她花了很多心思準備，為了突破甚至都自己花錢請教練。

但邱聖芯說，前陣子想把教練獎金分享給她的教練時才得知，她的「教練獎金」竟被拿去均分給全運會名單中的教練團隊們，甚至沒人跟她提起這件事。

她說，自己這2年來完全沒與名單中的教練們訓練，比賽當天也只有1名教練出場協助開車補給，另1名教練幫她籌備路邊的補給讓她可以接水壺，而名單中的教練甚至好幾個比賽當天沒來，但最後卻分走這面金牌背後的教練獎金。

邱聖芯說，當自己冒著各種風險在路上訓練、拼命比賽拿下金牌時，有些人不曾為她執教甚至沒有任何交集就把她的教練獎金均分了。「在台灣當運動員不容易，但卻得到這種不公平待遇，請問誰還會堅持下去？」

對此，高雄市政府運動發展局晚間回應表示，全國運動會教練獎金依據高雄市體育獎助金發給辦法規定核發，自由車代表隊教練可向運發局申請教練獎金。經查，邱姓選手平時訓練教練並未入選該屆代表隊教練，因此該教練未符合獎金申請資格。

運發局表示，此案經選手反映代表隊教練團隊並未實質指導選手，引發選手感受不公。會針對相關現行法規與高雄市體育總會研商檢討，以落實照顧選手。後續將持續與高雄市體育總會自由車委員會及代表隊教練團溝通，盼協調教練獎金適度分配。

全運會 教練 選手

