首屆鹽埕藝術季登場 走讀團隊帶領走進城市故事

中央社／ 台北9日電

高雄鹽埕地方藝術工作者與藝文空間串連發起首屆「鹽埕藝術季」，以鹽為線索，帶領民眾以藝術作品一窺港口城市的形成，也將與團隊「港都認識王」合作，以走讀方式走進鹽埕生活日常。

「鹽埕藝術季」日前開跑，由長期在地藝術工作者沈裕融、宋相邦、黃至理、李杰恩擔任策展團隊，以「鹽域共振SALT LINK」為主題，邀請20組來自台灣及海外藝術家，透過藝術作品叩問地方歷史、物質記憶與當代生活之間的深層關係。

「港都認識王」為2021年創立團隊品牌，參與過如大港開唱、台灣設計展等大型展演活動的遊程設計，此次將為鹽埕藝術季打造主題導覽，以港口城市發展為主軸，行程自鹽埕埔站出發，串聯三山國王廟、大溝頂商場與銀座商場等歷史場域，回溯鹽埕從鹽田聚落、港口貿易到商業繁盛的城市變遷。

「港都認識王」今天透過新聞稿表示，發起藝術導覽行動，希望能募集企業夥伴與公民共同參與地方藝術與文史保存的力量，共同成為老城文化再生的關鍵推手，邀請各界走進鹽埕，在巷弄之間看見藝術。

除走讀外，「港都認識王」也加入「鹽路飲食」導覽，串聯在地老店與藝術空間，從旗魚、烏魚子到火腿等店家，帶領參與者品味代代相傳的風土滋味，體會藝術創作進入地方生活，以及老建築、常民日常與藝術交織的港口城市風景。

首屆鹽埕藝術季即日起於高雄鹽埕展開至4月26日；走讀活動則將於3月28日及4月18日登場。

