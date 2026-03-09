快訊

屏東測速照相全台第三多？警局交通隊澄清：實際運作36支

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
屏東縣警察局交通對指出，縣內內測速照相設備36個運作，以風險導向精準配置，每三個月會盤點檢討一次。圖／交通隊提供
屏東縣測速照相再度引發討論，立委蘇清泉日前立院質詢時稱屏東縣測速照相全國第三多。屏東縣警察局交通隊今澄清，屏東縣設109個固定桿子，僅36個運作，並非全國第三多，往返恆春半島測速照相僅個位數，測速照相位置，會每三個月檢討一次並公開在交通隊網站供民眾查詢。

屏東縣警局交通隊長謝志鴻說，測速照相是交通風險管理工具，不是為罰而罰，速度管理降低交通事故發生率，守護用路人安全。

「屏東縣測速照相實際運作僅36支」，謝志鴻說，屏東縣約1460公里道路，平均40公里方設一支設備，屬低密度，且以風險導向為原則精準配置。以南州交流道經台1線、台26線到墾丁往返約140多公里為例，沿線僅4支固定式測速照相設備運作，區間測速也僅2處，並非密集設置。

交通隊指出，交通治理未影響觀光發展，根據統計，進出墾丁車流量從2021年174萬輛次，到2024年193萬輛次、去年2025年更突破202萬輛次，安全的交通環境，是觀光發展重要基礎。

警方表示，測速是交通風險管理工具，屏鵝公路交通事故總件數降幅達24％。南州到墾丁牌樓固定式測速取締件數也是逐年下降，2023年1萬3060件，2024年6579件，2025年2835件。

外界指稱，300億元交通罰鍰，交通隊表示，300億元交通罰鍰是全國總額統計，並不是屏東縣單一地方收入。屏東縣2025年歲入罰鍰預算編列4億8636萬元，應收4億8786萬元，這是全般違規罰鍰，其中測速部照相違規約5000多萬元。

交通隊表示，從數據來看，近三年屏東縣全般交通事故件數，2023年2055件，2024年1743件，去年2025年1580件，也是逐年下降。交通治理的核心目標就是守護生命安全，未來持續推動各項交通措施，打造更安全、更友善用路環境。

屏東縣固定測速照相位置查詢：https://map-pingtung.shvdp.com。交通隊表示，警政署規定是每半年檢討一次，屏東縣警局則是採3個月會檢討盤點，並公布在網站上。

屏東縣警察局交通隊長謝志鴻說明屏東縣內測速照相設備設置的方式，以風險導向精準配置。記者劉星君／攝影
屏東縣警察局交通隊今舉行記者會說明屏東縣測速照相設備的設置僅36個運作，並非全國第三多，記者會由交通隊長謝志鴻（中）主持。記者劉星君／攝影
屏東縣警察局交通隊說明屏東縣內測速照相設備設置的方式，以風險導向精準配置，並定期公開在網站讓民眾查詢。圖／交通隊提供
屏東縣警察局交通隊長謝志鴻說明屏東縣內測速照相設備設置的方式，以風險導向精準配置。記者劉星君／攝影
高鐵延伸屏東至少還要等13年才能完工通車 民代盼加速再加速

高鐵延伸屏東計畫今在屏東縣府舉行環境影響評估公開說明會，由鐵道局副局長呂新喜主持，高鐵延伸屏東行經高雄車站方案進入二階環評，等二階環評、綜合規畫通過後，施工要11年才能完工通車，若再加二階環評與綜規核定的期程約2年，至少要等13年，民代盼能加速期程。

高市青年局大港實習計畫去年留任率近八成 創歷史新高

高雄市青年局推動大港實習計畫，去年成功媒合1068人投入實習行列，期滿後留任比例近八成，創下2020年開辦以來最佳紀錄。局長林楷軒表示，高雄產業轉型趨勢多元化及優質就業機會增加，青年留錨高雄就業的比例已顯著提升，人才回流趨勢明確。

台鐵鳳山站斥資25億打造「便當體驗館」 最新規畫、預估收益曝光

高雄鳳山站完工逾1年4度流標，台鐵規畫改為自行招商，目前已將屋頂出租建置太陽能板，站內則規畫部分空間成全台首座「台鐵便當體驗館」車站。台鐵表示，預計今年3月底前完成整體規畫設計決標及進行1樓施工作業、6月底前完成台鐵本部及夢工場進度，預計3年內完成1至3樓規畫設計及施工。

澎湖繼白沙、望安、七美3鄉普發現金後 湖西鄉也擬每人發5000元紅包

澎湖縣去年多個鄉鎮普發現金，湖西鄉今年計畫普發5000元，預估全鄉1萬6000人都可受惠，鄉民代表會預計本月底召開臨時會，屆時若順利通過，該筆振興經濟禮金最快4月就可發放。

澎湖湖西鄉評估發放振興經濟禮金 每人5000元

政府在去年底普發現金每人新台幣1萬元後，澎湖部分鄉公所也紛紛響應。澎湖湖西鄉公所今天表示，研議發放每人5000元振興經濟...

