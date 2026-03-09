屏東測速照相全台第三多？警局交通隊澄清：實際運作36支

屏東縣測速照相再度引發討論，立委蘇清泉日前立院質詢時稱屏東縣測速照相全國第三多。屏東縣警察局交通隊今澄清，屏東縣設109個固定桿子，僅36個運作，並非全國第三多，往返恆春半島測速照相僅個位數，測速照相位置，會每三個月檢討一次並公開在交通隊網站供民眾查詢。

屏東縣警局交通隊長謝志鴻說，測速照相是交通風險管理工具，不是為罰而罰，速度管理降低交通事故發生率，守護用路人安全。

「屏東縣測速照相實際運作僅36支」，謝志鴻說，屏東縣約1460公里道路，平均40公里方設一支設備，屬低密度，且以風險導向為原則精準配置。以南州交流道經台1線、台26線到墾丁往返約140多公里為例，沿線僅4支固定式測速照相設備運作，區間測速也僅2處，並非密集設置。

交通隊指出，交通治理未影響觀光發展，根據統計，進出墾丁車流量從2021年174萬輛次，到2024年193萬輛次、去年2025年更突破202萬輛次，安全的交通環境，是觀光發展重要基礎。

警方表示，測速是交通風險管理工具，屏鵝公路交通事故總件數降幅達24％。南州到墾丁牌樓固定式測速取締件數也是逐年下降，2023年1萬3060件，2024年6579件，2025年2835件。

外界指稱，300億元交通罰鍰，交通隊表示，300億元交通罰鍰是全國總額統計，並不是屏東縣單一地方收入。屏東縣2025年歲入罰鍰預算編列4億8636萬元，應收4億8786萬元，這是全般違規罰鍰，其中測速部照相違規約5000多萬元。

交通隊表示，從數據來看，近三年屏東縣全般交通事故件數，2023年2055件，2024年1743件，去年2025年1580件，也是逐年下降。交通治理的核心目標就是守護生命安全，未來持續推動各項交通措施，打造更安全、更友善用路環境。

屏東縣固定測速照相位置查詢：https://map-pingtung.shvdp.com。交通隊表示，警政署規定是每半年檢討一次，屏東縣警局則是採3個月會檢討盤點，並公布在網站上。

屏東縣警察局交通隊長謝志鴻說明屏東縣內測速照相設備設置的方式，以風險導向精準配置。記者劉星君／攝影

屏東縣警察局交通隊今舉行記者會說明屏東縣測速照相設備的設置僅36個運作，並非全國第三多，記者會由交通隊長謝志鴻（中）主持。記者劉星君／攝影

屏東縣警察局交通隊說明屏東縣內測速照相設備設置的方式，以風險導向精準配置，並定期公開在網站讓民眾查詢。圖／交通隊提供