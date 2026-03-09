小琉球鹽琉線船公司 停航近4月3/10復航

船運公司大福航運往返小琉球次要航線鹽琉線，停航近4個月後將於明天復航；復航後恢復原有班次，平日來回2航次、假日5航次。停航期間該航線僅有聯營處每天1航次。

小琉球連年登島人次突破百萬，往返主要有東港「東琉線」及新園「鹽琉線」等2條航線。為疏解東港渡船碼頭東琉線交通壅塞，屏東縣政府推動建置新園海洋航運園區，鼓勵旅客利用鹽琉線，並於2024年8月啟用。

不過自園區啟用以來，2航線使用率仍有顯著差異，依屏東縣政府交通旅遊處資訊，2025年全年東琉線旅客載運人次259萬3812次，鹽琉線僅13萬9780次。大福航運先在去年6月減班，又申請於同年11月18日停航，進行內部重整規劃。

大福航運日前宣布10日重新啟航，平日來回2航次，假日則有5航次，頻率及發船時間與去年停航前相同。

交旅處告訴中央社記者，業者目前與經營恆春「出火地區OT案」及車城海口港「待（呆）風樓案OT案」廠商合作，盼能綜整觀光路線、串聯各景點，針對不同天數遊程吸引遊客，透過鹽琉線整合經營帶動屏東觀光發展。

交旅處表示，航運園區結合海運運輸及休閒遊憩功能，「鹽琉線船運服務中心」除了提供旅客候船及旅運服務等功能外，還設有3樓景觀餐廳、「TAIWANHi」3D立體彩繪階梯、海洋廣場、停車場、戶外景觀廁所及觀海平台等設施，可提供旅客與當地居民多元休憩選擇。

此外，為提升交通便利性，縣府也持續整合公共運輸資源。公路方面，高鐵左營站可搭台灣好行「9127D」直達園區；市區客運有「608」線往返東港轉運站，經東琉線碼頭至鹽琉線船運服務中心；小黃公車有「712」新園線、「736」崁頂西線及「736A」崁頂東線；並已設置YouBike站，可串聯東港及大鵬灣。