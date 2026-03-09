快訊

高鐵延伸屏東至少還要等13年才能完工通車 民代盼加速再加速

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
高鐵延伸屏東計畫今在屏東縣府大禮堂舉行環境影響評估公開說明會，由鐵道局副局長呂新喜（中，站者）主持。記者劉星君／攝影
高鐵延伸屏東計畫今在屏東縣府大禮堂舉行環境影響評估公開說明會，由鐵道局副局長呂新喜（中，站者）主持。記者劉星君／攝影

高鐵延伸屏東計畫今在屏東縣府舉行環境影響評估公開說明會，由鐵道局副局長呂新喜主持，高鐵延伸屏東行經高雄車站方案進入二階環評，等二階環評、綜合規畫通過後，施工要11年才能完工通車，若再加二階環評與綜規核定的期程約2年，至少要等13年，民代盼能加速期程。

鐵道局9日、10日分別在屏東縣、高雄市舉辦高鐵延伸屏東計畫（沿台鐵路廊經高雄車站方案）環境影響評估公開說明會，全案進入二階環評階段，依規定舉行公開說明會。

鐵道局指出，高鐵延伸屏東計畫，沿台鐵路線經高雄車站方案，路線從高鐵左營站到屏東市，總長26.2公里，新建兩座高鐵車站，高鐵高雄站（地下），高鐵屏東站採高架與台鐵遷建六塊厝車站共站。配合延伸線需求，高屏溪左岸與屏東科技產業園區擴區基地會設置維修基地。

高鐵延伸屏東，行經高雄市左營、鼓山、三民、鳳山、鳥松、大寮及大樹區與屏東縣屏東市共8個行政區。鐵道局指出，高鐵延伸屏東預估計畫核定後約11年（含施工期8.8年）完工通車；計畫路線沿台鐵路線，沿線沒有截切過地質構造，壽山、鳳山斷層不是活斷層，計畫引用規畫階段及台鐵高雄地下化的地質鑽探調查成果評估分析，掌握沿線地層特性。

屏東市前進里長王泰益說，高鐵屏東站在前進里西側有高屏溪，東邊有六塊厝排水溝，八八風災時淹水，高屏溪水位達到海拔16公尺會倒灌，前進社區地面海拔17到18公尺，要做好防洪。

立委蘇清泉屏東服務處主任傅建雄說，鄉親在意何時動工、完工？高鐵延伸屏東路線進入屏東縣範圍約3公里，新自強號到從左營到屏東27分鐘，區間車32分鐘，高鐵從新左營到屏東19分鐘。

鐵道局指出，環評二階段後進入綜規，盼爭取2027年底前環評通過，2028年核定。縣議員梁育慈說，高鐵通車19年，屏東卻還要再等13年才有高鐵，屏東足足晚30多年，屏東縣是非六都人口第二大縣市，對屏東極不公平。縣議員李世斌說，至少高鐵屏東站體要先動工。

縣議員洪明江說，屏東縣南北狹長110公里，高鐵進入屏東僅3公里，對於中屏東來說，沒有高鐵到屏東喜悅。屏東交通要點高捷優於高鐵，鐵道優於公路。

高鐵延伸屏東計畫今在屏東縣府大禮堂舉行環境影響評估公開說明會，將會新設高鐵高雄站、高鐵屏東站，與維修基地，從高鐵左營站延伸到屏東，全長26.2公里。記者劉星君／攝影
高鐵延伸屏東計畫今在屏東縣府大禮堂舉行環境影響評估公開說明會，將會新設高鐵高雄站、高鐵屏東站，與維修基地，從高鐵左營站延伸到屏東，全長26.2公里。記者劉星君／攝影

高鐵延伸屏東計畫今在屏東縣府大禮堂舉行環境影響評估公開說明會，高鐵屏東站所在地、前進里長王泰益發言說，怕淹水，請相關單位要做好防洪設施。記者劉星君／攝影
高鐵延伸屏東計畫今在屏東縣府大禮堂舉行環境影響評估公開說明會，高鐵屏東站所在地、前進里長王泰益發言說，怕淹水，請相關單位要做好防洪設施。記者劉星君／攝影

