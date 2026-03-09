高市青年局大港實習計畫去年留任率近八成 創歷史新高

高雄市青年局推動大港實習計畫，去年成功媒合1068人投入實習行列，期滿後留任比例近八成，創下2020年開辦以來最佳紀錄。局長林楷軒表示，高雄產業轉型趨勢多元化及優質就業機會增加，青年留錨高雄就業的比例已顯著提升，人才回流趨勢明確。

大港實習計畫建立多元媒合平台，招收15歲至29歲青年，由青年局聯手高雄各級學校與企業，為青年提供跨領域實習職缺。青年透過平台找實習工作累積職場經驗，企業也可在平台上找尋優秀人才。

青年局表示，為協助設籍高雄的非在學青年及外縣市青年回鄉就業，去年首度將參與者年齡上限從24歲調高至29歲，共媒合414位應屆及畢業青年，以及654位高中職以上之在學青年。

青年局追蹤統計發現，去年度留任比例近八成，其中逾500人於完成160小時實習後，選擇繼續延長實習或於課餘時間回原企業兼職；另有332人在實習結束後直接轉任正職。

今年度「大港實習計畫」近期開跑，高市青年局歡迎企業與青年踴躍參與。相關資訊可至「大港青年實習站」（https://reurl.cc/K0mZWq）查詢最新消息。