高市青年局大港實習計畫去年留任率近八成 創歷史新高

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導
青年局長林楷軒（右一）參訪實習夥伴舊振南，並與總經理李立元（左一）及兩名實習生互動交流。圖／高市青年局提供
青年局長林楷軒（右一）參訪實習夥伴舊振南，並與總經理李立元（左一）及兩名實習生互動交流。圖／高市青年局提供

高雄青年局推動大港實習計畫，去年成功媒合1068人投入實習行列，期滿後留任比例近八成，創下2020年開辦以來最佳紀錄。局長林楷軒表示，高雄產業轉型趨勢多元化及優質就業機會增加，青年留錨高雄就業的比例已顯著提升，人才回流趨勢明確。

大港實習計畫建立多元媒合平台，招收15歲至29歲青年，由青年局聯手高雄各級學校與企業，為青年提供跨領域實習職缺。青年透過平台找實習工作累積職場經驗，企業也可在平台上找尋優秀人才。

青年局表示，為協助設籍高雄的非在學青年及外縣市青年回鄉就業，去年首度將參與者年齡上限從24歲調高至29歲，共媒合414位應屆及畢業青年，以及654位高中職以上之在學青年。

青年局追蹤統計發現，去年度留任比例近八成，其中逾500人於完成160小時實習後，選擇繼續延長實習或於課餘時間回原企業兼職；另有332人在實習結束後直接轉任正職。

今年度「大港實習計畫」近期開跑，高市青年局歡迎企業與青年踴躍參與。相關資訊可至「大港青年實習站」（https://reurl.cc/K0mZWq）查詢最新消息。

崑山科大畢業生蘇冬坡參與「大港實習計畫」，成功從服務業轉職到西子灣教育基金會擔任專案助理。圖／高市青年局提供
崑山科大畢業生蘇冬坡參與「大港實習計畫」，成功從服務業轉職到西子灣教育基金會擔任專案助理。圖／高市青年局提供

高市 高雄 青年

相關新聞

澎湖繼白沙、望安、七美3鄉普發現金後 湖西鄉也擬每人發5000元紅包

澎湖縣去年多個鄉鎮普發現金，湖西鄉今年計畫普發5000元，預估全鄉1萬6000人都可受惠，鄉民代表會預計本月底召開臨時會，屆時若順利通過，該筆振興經濟禮金最快4月就可發放。

屏東縣「陸蟹之河」港口吊橋重建 學者憂生態危機

屏東縣滿州鄉港口溪被喻為「陸蟹之河」有62種陸蟹。屏東縣政府今年1月舉行「滿州鄉港口吊橋改建重建工程」，如今面臨觀光、無障礙與生態保育拉扯。有陸蟹學者提出警訊，港口吊橋工程中無障礙坡道支柱，加上單側高強度基椿開挖範圍、施工動線等，會落在陸蟹帶狀分布，面臨生態保育危機。

高鐵延伸屏東至少還要等13年才能完工通車 民代盼加速再加速

高鐵延伸屏東計畫今在屏東縣府舉行環境影響評估公開說明會，由鐵道局副局長呂新喜主持，高鐵延伸屏東行經高雄車站方案進入二階環評，等二階環評、綜合規畫通過後，施工要11年才能完工通車，若再加二階環評與綜規核定的期程約2年，至少要等13年，民代盼能加速期程。

高市青年局大港實習計畫去年留任率近八成 創歷史新高

高雄市青年局推動大港實習計畫，去年成功媒合1068人投入實習行列，期滿後留任比例近八成，創下2020年開辦以來最佳紀錄。局長林楷軒表示，高雄產業轉型趨勢多元化及優質就業機會增加，青年留錨高雄就業的比例已顯著提升，人才回流趨勢明確。

台鐵鳳山站斥資25億打造「便當體驗館」 最新規畫、預估收益曝光

高雄鳳山站完工逾1年4度流標，台鐵規畫改為自行招商，目前已將屋頂出租建置太陽能板，站內則規畫部分空間成全台首座「台鐵便當體驗館」車站。台鐵表示，預計今年3月底前完成整體規畫設計決標及進行1樓施工作業、6月底前完成台鐵本部及夢工場進度，預計3年內完成1至3樓規畫設計及施工。

澎湖湖西鄉評估發放振興經濟禮金 每人5000元

政府在去年底普發現金每人新台幣1萬元後，澎湖部分鄉公所也紛紛響應。澎湖湖西鄉公所今天表示，研議發放每人5000元振興經濟...

