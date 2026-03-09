快訊

高雄標售開發區土地 5筆建地總底價逾15億元

中央社／ 高雄9日電

高雄市地政局今天宣布，高雄市今年度第1季開發區土地標售，共推出位於楠梓、三民、仁武等區5標5筆建地，3月25日開標，合計總底價新台幣15億3831萬7779元。

地政局今天發布新聞稿說明，5筆建地分別位於楠梓區高雄大學區段徵收區、仁武區第100期重劃區及第96期重劃區、三民區第99期重劃區，合計總底價15億3831萬7779元。

高雄大學區段徵收區內因後勁溪整治及周邊綠美化、家樂福進駐商圈形成及新台17線興闢，地政局這季釋出1筆住四角地，面積約1081坪，臨60米高雄大學路及25米大學南路，有高雄大學第一排景觀，近藍田公園及興建中的藍田國小。

第100期重劃區位於仁武區愛河上游，開發後興闢公園、河道及滯洪池公園。此次推出2筆住三土地，1筆面積約730坪，臨15米八德北路，可規劃興建住宅大樓；另1筆土地面積約107坪，臨八德北路及八德一路，可興建透天住宅。

第96期重劃區位於仁武區仁雄路商圈周邊，附近有大灣國中及鼎金系統交流道。此次推出1筆210坪住二土地，臨15米仁雄路，附近有大豐公園及大灣國中。

第99期重劃區位於大順一路及愛河兩側，河堤特區與大順百貨商圈之間。這季推出1筆住五土地標售，面積約194坪，臨17米敦煌路，緊臨聯興公園近輕軌大順民族站、龍華國中及新上國小，周邊有義享天地百貨、美式賣場等。

地政局表示，第1季土地標售作業今天公告，民眾可前往市府四維行政中心7樓地政局土地開發處土地處分科索取標售海報及標單，或透過地政局等網站下載資料，在期限前完成投標，3月25日開標。

澎湖繼白沙、望安、七美3鄉普發現金後 湖西鄉也擬每人發5000元紅包

澎湖縣去年多個鄉鎮普發現金，湖西鄉今年計畫普發5000元，預估全鄉1萬6000人都可受惠，鄉民代表會預計本月底召開臨時會，屆時若順利通過，該筆振興經濟禮金最快4月就可發放。

屏東縣「陸蟹之河」港口吊橋重建 學者憂生態危機

屏東縣滿州鄉港口溪被喻為「陸蟹之河」有62種陸蟹。屏東縣政府今年1月舉行「滿州鄉港口吊橋改建重建工程」，如今面臨觀光、無障礙與生態保育拉扯。有陸蟹學者提出警訊，港口吊橋工程中無障礙坡道支柱，加上單側高強度基椿開挖範圍、施工動線等，會落在陸蟹帶狀分布，面臨生態保育危機。

台鐵鳳山站斥資25億打造「便當體驗館」 最新規畫、預估收益曝光

高雄鳳山站完工逾1年4度流標，台鐵規畫改為自行招商，目前已將屋頂出租建置太陽能板，站內則規畫部分空間成全台首座「台鐵便當體驗館」車站。台鐵表示，預計今年3月底前完成整體規畫設計決標及進行1樓施工作業、6月底前完成台鐵本部及夢工場進度，預計3年內完成1至3樓規畫設計及施工。

澎湖湖西鄉評估發放振興經濟禮金 每人5000元

政府在去年底普發現金每人新台幣1萬元後，澎湖部分鄉公所也紛紛響應。澎湖湖西鄉公所今天表示，研議發放每人5000元振興經濟...

屏東農產插旗日本高端市場 進駐日本知名連鎖超市及飯店

屏東縣政府以優質美味水果進攻日本市場，今年包括日本知名連鎖大關超市（Ozeki）首次引進屏東精品蜜棗、「王蜜」鳳梨與火龍果上架銷售，近鐵集團關係企業「喜來登東京都飯店」也選用屏東水果做為飯店貴賓室（Sheraton CLUB）迎賓水果，展現屏東農產品插旗日本高端市場。

高捷黃線Y5站施工 地方憂衝擊醫療、就學動線

高捷黃線Y5站是Y型路線分岔點，關鍵地下要徑工程，因鄰近長庚醫院、正修科大等核心區域，通勤族抱怨車道縮減後塞車嚴重，汽機車爭道事故頻傳，地方憂醫院救護車輛在尖峰時恐遭阻擋，民代要求捷運局建立救護綠色通道，交通維持措施需加強。

