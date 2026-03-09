高雄標售開發區土地 5筆建地總底價逾15億元

高雄市地政局今天宣布，高雄市今年度第1季開發區土地標售，共推出位於楠梓、三民、仁武等區5標5筆建地，3月25日開標，合計總底價新台幣15億3831萬7779元。

地政局今天發布新聞稿說明，5筆建地分別位於楠梓區高雄大學區段徵收區、仁武區第100期重劃區及第96期重劃區、三民區第99期重劃區，合計總底價15億3831萬7779元。

高雄大學區段徵收區內因後勁溪整治及周邊綠美化、家樂福進駐商圈形成及新台17線興闢，地政局這季釋出1筆住四角地，面積約1081坪，臨60米高雄大學路及25米大學南路，有高雄大學第一排景觀，近藍田公園及興建中的藍田國小。

第100期重劃區位於仁武區愛河上游，開發後興闢公園、河道及滯洪池公園。此次推出2筆住三土地，1筆面積約730坪，臨15米八德北路，可規劃興建住宅大樓；另1筆土地面積約107坪，臨八德北路及八德一路，可興建透天住宅。

第96期重劃區位於仁武區仁雄路商圈周邊，附近有大灣國中及鼎金系統交流道。此次推出1筆210坪住二土地，臨15米仁雄路，附近有大豐公園及大灣國中。

第99期重劃區位於大順一路及愛河兩側，河堤特區與大順百貨商圈之間。這季推出1筆住五土地標售，面積約194坪，臨17米敦煌路，緊臨聯興公園近輕軌大順民族站、龍華國中及新上國小，周邊有義享天地百貨、美式賣場等。

地政局表示，第1季土地標售作業今天公告，民眾可前往市府四維行政中心7樓地政局土地開發處土地處分科索取標售海報及標單，或透過地政局等網站下載資料，在期限前完成投標，3月25日開標。