遠東航空名下飛機拍賣 高雄機場盼清空增機位

遠東航空公司因積欠機場停留費、滯納金等，名下一架「麥道」航空器將被拍賣。高雄國際航空站表示，未來飛機處理後，可再增加1處停機位，提高機坪運作與調度效能。

法務部行政執行署高雄分署今天說明，由於遠東航空自民國108年停業後，積欠機場停留費、場站降落費及滯納金。交通部民用航空局高雄國際航空站將案件移送執行，希望能追回欠款，並清空占用停機位。

對此，高雄國際航空站說明指出，高雄機場停放的遠東航機有2架，遠航、樺壹公司各持有1架 。

高雄國際航空站表示，此次法院將拍賣為遠航所有，包括降落費、停留費等各項費用，該航機共積欠航站新台幣948萬元。另一架樺壹公司擁有航機，正洽詢買家辦理航機拆解及移離作業計畫中。

高雄國際航空站表示，航站已將這2架航機先行拖至遠端1處停機位，合併停放，以減少占用；未來如飛機處理後，可再增加1處停機位，提高機坪運作與調度效能。

根據高雄分署新聞稿，該架航空器廠牌為McDonnellDouglas（麥道），機型「MD-82」，登記中華民國籍，機身編號「B-28011」。此次為一拍公告，最低拍賣價格為800萬元，投標人須繳納保證金160萬元。

該架飛機製造於80年12月，機齡約34多年。高雄分署將於3月17日下午3時在分署1樓拍賣室公開拍賣。