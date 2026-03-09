台鐵鳳山站斥資25億打造「便當體驗館」 最新規畫、預估收益曝光

高雄鳳山站完工逾1年4度流標，台鐵規畫改為自行招商，目前已將屋頂出租建置太陽能板，站內則規畫部分空間成全台首座「台鐵便當體驗館」車站。台鐵表示，預計今年3月底前完成整體規畫設計決標及進行1樓施工作業、6月底前完成台鐵本部及夢工場進度，預計3年內完成1至3樓規畫設計及施工。

台鐵鳳山車站「空中鳳城」四度招商失利，兩棟6、10層開放空間建築、建物面積約1萬3087坪，耗資25億完工逾1年成蚊子館，目前屋頂太陽能發電已由台鐵完成出租，年收入400萬元，其餘空間台鐵規畫不再委外經營，改由自行招商。

台鐵指出，Ａ、Ｂ兩棟樓目前規畫Ａ棟1至3樓為「台鐵便當體驗館」，Ａ棟4至10樓為商辦，Ｂ棟6層樓將進駐健身房。台鐵便當體驗館分兩階段，第1階段是6月底前完成1樓台鐵本部、夢工場進駐，預計3月底前完成整體規畫設計決標，後續積極進行1樓施工，第2階段則預估3年內完成1至3樓整體規畫設計及施工。

屆時台鐵便當體驗館1樓將販售便當；2樓為沈浸式體驗、品牌故事陳述及相關周邊商品販售；3樓進駐當地及國際商家如超商、咖啡店，以及親子遊樂設施等；台鐵強調，台鐵便當歷史已超過一甲子，是台灣人的回憶，盼鳳山車站成為台鐵便當及商品的品牌基地。

此外，車站外廣場也規畫舉辦市集活動。台鐵表示，廣場舉辦市集及活動就有機會結合地方創生，並逐漸聚集人潮至鳳山，讓在地商家把當地商品、伴手禮、農特產介紹給國人及各地遊客，盼創造一加一大於二的效益，帶動地方繁榮。

台鐵指出，合約一次簽訂20年，目前Ａ棟4至10樓已找到潛在投資人，將長租作為辦公室；Ｂ棟6層將有健身房進駐，加上Ａ棟3樓未來將進駐的超商及咖啡店，預估每年出金約2000餘萬元至3000萬，但考量業者成本及裝修時間，營運首年不會收取租金，第2年才會正式收出，並於第2個10年合約再議租金；至於台鐵便當體驗館的收益？台鐵僅表示，未來是否獲利還須觀察。