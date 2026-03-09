快訊

澎湖繼白沙、望安、七美3鄉普發現金後 湖西鄉也擬每人發5000元紅包

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導
湖西鄉長陳振中。圖／本報資料照

澎湖縣去年多個鄉鎮普發現金，湖西鄉今年計畫普發5000元，預估全鄉1萬6000人都可受惠，鄉民代表會預計本月底召開臨時會，屆時若順利通過，該筆振興經濟禮金最快4月就可發放。

澎湖縣有馬公市、湖西鄉、白沙鄉、望安鄉、七美鄉、西嶼鄉等1市5鄉，在行政院去年底普發1萬元現金後，白沙、望安、七美等鄉鎮都跟進，分別發放1萬元、1萬5000元、1萬元等禮金，其中白沙、望安兩鄉已發放完畢，七美鄉本月起發放，成當地民眾新年大禮。

今湖西鄉公所宣布跟進，已向代表會提案發放振興經濟禮金，每人可領取5000元禮金，以湖西鄉人口約1萬6000人計，所需經費逾8000萬元，提案將於本月送進代表會臨時會審議，盼透過振興措施，帶動地方消費動能。

澎湖湖西鄉公所稱，公所財政並非外界想像中寬裕，地方多項鄰避設施提供的補助與回饋經費約2000多萬元，皆屬專款專用，非公所可統籌運用的一般財源，會在確保基礎建設及鄉政工作穩定推動前提下，研議這筆禮金，促進經濟循環。

澎湖縣 普發現金 行政院

澎湖繼白沙、望安、七美3鄉普發現金後 湖西鄉也擬每人發5000元紅包

