迎接植樹節 高雄市3月12日免費發送2萬2800株樹苗
3月12日是植樹節，高雄市農業局表示，當天免費提供2萬2800株樹苗，在全市38個區公所同步分送光臘樹、毛柿、象牙樹及羅漢松等4種小樹苗，讓市民帶回家種植。
農業局長姚志旺表示，此次活動希望透過提供免費苗木，讓市民生活環境更貼近自然，增加城市綠地，也藉此將植樹生態保育、愛護山林觀念深植人心。
農業局今天透過新聞稿表示，免費提供2萬2800株樹苗活動，將於3月12日上午8時30分起跑，在高雄市38個區公所同步分送光臘樹、毛柿、象牙樹及羅漢松等4種小樹苗，讓市民帶回家種植。
有意願領取苗木的市民，當天不必攜帶任何證件，但需自備環保袋，直接到各區公所免費領取，每人可領取樹苗2株，每個區公所限量600株，送完為止。
農業局表示，如果植樹節當天無法到區公所領取樹苗的民眾，也可以利用平常日上班時間，到高雄市燕巢深水苗圃領取小樹苗。
燕巢區深水苗圃以培育造林喬木為主，每年培育4萬至6萬株樹苗，提供民眾、機關團體造林、獎勵輔導造林及自行造林所需，每名市民每年可憑身分證免費領取5株樹苗，機關團體或社區有種樹需要也可申請。
