澎湖湖西鄉評估發放振興經濟禮金 每人5000元

政府在去年底普發現金每人新台幣1萬元後，澎湖部分鄉公所也紛紛響應。澎湖湖西鄉公所今天表示，研議發放每人5000元振興經濟禮金，最快在4月發放，所需經費逾8000萬元。

澎湖湖西鄉公所今天表示，公所財政並非外界想像中寬裕，地方多項鄰避設施提供的補助與回饋經費約2000多萬元，皆屬專款專用，非公所可統籌運用的一般財源。

湖西鄉長陳振中指出，在確保各項基礎建設及鄉政工作穩定推動的前提下，基於「取之於民，用之於民」施政理念，並尊重地方民意機關建議，研議發放每位鄉民5000元振興經濟禮金，期盼透過振興措施，帶動地方消費動能，促進經濟循環，穩定地方整體發展。

澎湖縣所轄有1市5鄉，在政府去年底普發現金每人1萬元後，包括澎湖白沙鄉、望安鄉、七美鄉都跟進發放振興經濟禮金，分別為1萬元、1萬5000元和1萬元，白沙鄉和望安鄉在年前發放，七美鄉自3月10日起在各村社區活動中心發放，西嶼鄉則加碼發放中小學助學金和長者三節禮金。

湖西鄉公所表示，湖西鄉民代表會3月底將召開臨時會，已提案審議發放振興經濟禮金，可望順利通過，以湖西鄉人口約1萬6000人、每人發放5000元，所需經費逾8000萬元，最快在4月發放。