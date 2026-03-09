屏東農產插旗日本高端市場 進駐日本知名連鎖超市及飯店

屏東縣政府以優質美味水果進攻日本市場，今年包括日本知名連鎖大關超市（Ozeki）首次引進屏東精品蜜棗、「王蜜」鳳梨與火龍果上架銷售，近鐵集團關係企業「喜來登東京都飯店」也選用屏東水果做為飯店貴賓室（Sheraton CLUB）迎賓水果，展現屏東農產品插旗日本高端市場。

屏東縣長周春米表示，屏東縣政府近年輔導國內供應鏈，以品牌經營建立高品質市場定位，獲日本消費者肯定，逐步培養對台灣農產忠誠度。屏東縣鳳梨年產超過10萬噸，每年外銷日本超過1萬噸，相當於每10顆鳳梨就有1顆銷往日本，未來希望增到每10顆鳳梨有2顆銷到日本，外銷量提升到2萬噸。

周春米縣長9日起率團在日本展開旋風式行銷，參加東京食品展，並將到橫濱、關西大阪等地，為屏東農產增加曝光度及拓展通路。9日首站至日本大關超市（Ozeki）門仲牡丹店舉行「屏東水果嘉年華」開賣記者會，周春米化身屏東農產行銷大使，歡迎日本消費者享受台灣美味的農產，見證屏東農產在海外拓展市場的成果。

大關超市（Ozeki）成立70年，關東地區42家分店，年營業額破千億日圓，長年以新鮮、高品質與貼近生活價格策略著稱，當地消費者間擁有高度信賴，消費客群對品質與新鮮度有極高要求，屏東精品王蜜鳳梨、火龍果及蜜棗上架通路，代表屏東農產品質受肯定。

「吃台灣水果，屏東首選！」周春米說，屏東位在台灣南端，許多水果都是從屏東最早生產，風味絕佳，屏東鳳梨多汁、甜中帶酸帶甜。蜜棗果實碩大甜美多汁，紅肉火龍果比日本常吃白肉火龍果更營養更有口感。

本次亮相屏東產「王蜜」鳳梨以果肉細緻、甜度高、酸味柔和著稱，是屏東外銷日本最受歡迎品項；神農獎得主培育蜜棗，以爽脆多汁、清甜風味為特色，深受消費者喜愛；火龍果由百大青農優質外銷供果園栽種，甜度達18到20度以上，這三項產品均導入智慧農業及完整冷鏈管理，展現屏東農產國際競爭力。

縣府農業處指出，近年陸續將屏東農產拓銷至熊本、福岡、東京等地，打開海外通路，去年合作福岡南國專賣店與日本足立區BELX超市系統等，加起來超過800家超市，屏東鳳梨長期訂單供應，今年持續採購，後續鳳梨產季開跑，銷量勢必再增。

屏東農產也進軍日本的飯店，近鐵集團關係企業「喜來登東京都飯店」首次選用屏東產的水果，飯店住宿旅客來自日本全國與全球，擴大消費群。

屏東水果上架日本大關超市，火龍果。圖／屏東縣政府提供

屏東水果上架日本大關超市，縣長周春米前往站台推薦。圖／屏東縣政府提供

屏東水果上架日本大關超市，蜜棗。圖／屏東縣政府提供