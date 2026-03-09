快訊

屏東農產插旗日本高端市場 進駐日本知名連鎖超市及飯店

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
屏東水果上架日本大關超市，縣長周春米（左一）前往站台推薦。圖／屏東縣政府提供
屏東水果上架日本大關超市，縣長周春米（左一）前往站台推薦。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府以優質美味水果進攻日本市場，今年包括日本知名連鎖大關超市（Ozeki）首次引進屏東精品蜜棗、「王蜜」鳳梨與火龍果上架銷售，近鐵集團關係企業「喜來登東京都飯店」也選用屏東水果做為飯店貴賓室（Sheraton CLUB）迎賓水果，展現屏東農產品插旗日本高端市場。

屏東縣長周春米表示，屏東縣政府近年輔導國內供應鏈，以品牌經營建立高品質市場定位，獲日本消費者肯定，逐步培養對台灣農產忠誠度。屏東縣鳳梨年產超過10萬噸，每年外銷日本超過1萬噸，相當於每10顆鳳梨就有1顆銷往日本，未來希望增到每10顆鳳梨有2顆銷到日本，外銷量提升到2萬噸。

周春米縣長9日起率團在日本展開旋風式行銷，參加東京食品展，並將到橫濱、關西大阪等地，為屏東農產增加曝光度及拓展通路。9日首站至日本大關超市（Ozeki）門仲牡丹店舉行「屏東水果嘉年華」開賣記者會，周春米化身屏東農產行銷大使，歡迎日本消費者享受台灣美味的農產，見證屏東農產在海外拓展市場的成果。

大關超市（Ozeki）成立70年，關東地區42家分店，年營業額破千億日圓，長年以新鮮、高品質與貼近生活價格策略著稱，當地消費者間擁有高度信賴，消費客群對品質與新鮮度有極高要求，屏東精品王蜜鳳梨、火龍果及蜜棗上架通路，代表屏東農產品質受肯定。

「吃台灣水果，屏東首選！」周春米說，屏東位在台灣南端，許多水果都是從屏東最早生產，風味絕佳，屏東鳳梨多汁、甜中帶酸帶甜。蜜棗果實碩大甜美多汁，紅肉火龍果比日本常吃白肉火龍果更營養更有口感。

本次亮相屏東產「王蜜」鳳梨以果肉細緻、甜度高、酸味柔和著稱，是屏東外銷日本最受歡迎品項；神農獎得主培育蜜棗，以爽脆多汁、清甜風味為特色，深受消費者喜愛；火龍果由百大青農優質外銷供果園栽種，甜度達18到20度以上，這三項產品均導入智慧農業及完整冷鏈管理，展現屏東農產國際競爭力。

縣府農業處指出，近年陸續將屏東農產拓銷至熊本、福岡、東京等地，打開海外通路，去年合作福岡南國專賣店與日本足立區BELX超市系統等，加起來超過800家超市，屏東鳳梨長期訂單供應，今年持續採購，後續鳳梨產季開跑，銷量勢必再增。

屏東農產也進軍日本的飯店，近鐵集團關係企業「喜來登東京都飯店」首次選用屏東產的水果，飯店住宿旅客來自日本全國與全球，擴大消費群。

屏東水果上架日本大關超市，火龍果。圖／屏東縣政府提供
屏東水果上架日本大關超市，火龍果。圖／屏東縣政府提供

屏東水果上架日本大關超市，縣長周春米前往站台推薦。圖／屏東縣政府提供
屏東水果上架日本大關超市，縣長周春米前往站台推薦。圖／屏東縣政府提供

屏東水果上架日本大關超市，蜜棗。圖／屏東縣政府提供
屏東水果上架日本大關超市，蜜棗。圖／屏東縣政府提供

屏東水果上架日本大關超市，鳳梨。圖／屏東縣政府提供
屏東水果上架日本大關超市，鳳梨。圖／屏東縣政府提供

相關新聞

屏東縣「陸蟹之河」港口吊橋重建 學者憂生態危機

屏東縣滿州鄉港口溪被喻為「陸蟹之河」有62種陸蟹。屏東縣政府今年1月舉行「滿州鄉港口吊橋改建重建工程」，如今面臨觀光、無障礙與生態保育拉扯。有陸蟹學者提出警訊，港口吊橋工程中無障礙坡道支柱，加上單側高強度基椿開挖範圍、施工動線等，會落在陸蟹帶狀分布，面臨生態保育危機。

澎湖湖西鄉評估發放振興經濟禮金 每人5000元

政府在去年底普發現金每人新台幣1萬元後，澎湖部分鄉公所也紛紛響應。澎湖湖西鄉公所今天表示，研議發放每人5000元振興經濟...

屏東農產插旗日本高端市場 進駐日本知名連鎖超市及飯店

屏東縣政府以優質美味水果進攻日本市場，今年包括日本知名連鎖大關超市（Ozeki）首次引進屏東精品蜜棗、「王蜜」鳳梨與火龍果上架銷售，近鐵集團關係企業「喜來登東京都飯店」也選用屏東水果做為飯店貴賓室（Sheraton CLUB）迎賓水果，展現屏東農產品插旗日本高端市場。

高捷黃線Y5站施工 地方憂衝擊醫療、就學動線

高捷黃線Y5站是Y型路線分岔點，關鍵地下要徑工程，因鄰近長庚醫院、正修科大等核心區域，通勤族抱怨車道縮減後塞車嚴重，汽機車爭道事故頻傳，地方憂醫院救護車輛在尖峰時恐遭阻擋，民代要求捷運局建立救護綠色通道，交通維持措施需加強。

高捷黃線23站 市民盼打造特色車站

高捷黃線橫跨亞灣區、都會區、澄清湖及鳳山、前鎮，設廿三座車站，其中三站周邊聯合開發完成規畫，但各站內部結構設計不明，民眾盼比照紅橘線的美麗島站或中央公園站，打造黃線專屬的公共藝術車站，吸引遊客造訪。

下一個美麗島站！高雄捷運黃線沿線設23站 地方敲碗特色車站

全長22.9公里的高雄捷運黃線進入主體結構施工階段，沿線設23座車站，已有3站周邊完成聯合開發，但站內結構設計不明，民眾盼比照紅橘線的美麗島站或中央公園站，打造專屬黃線的公共藝術車站，吸引國際遊客造訪，例如臨近衛武營的Y18或鄰近高雄車站的Y10，由設計師打造特色車站。

