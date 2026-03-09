快訊

空頭直摜破月線！台股收跌1,489點 台積電收低80元守住1,800關卡

杉林溪園區遊覽車墜谷！車上十餘人釀9傷、1人意識不清

聽新聞
屏東縣「陸蟹之河」港口吊橋重建 學者憂生態危機

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
港口社區、墾管處等相關單位，日前在港口吊橋南岸會勘。圖／墾管處提供
屏東縣滿州鄉港口溪被喻為「陸蟹之河」有62種陸蟹。屏東縣政府今年1月舉行「滿州鄉港口吊橋改建重建工程」，如今面臨觀光、無障礙與生態保育拉扯。有陸蟹學者提出警訊，港口吊橋工程中無障礙坡道支柱，加上單側高強度基椿開挖範圍、施工動線等，會落在陸蟹帶狀分布，面臨生態保育危機。

滿州鄉港口吊橋因小犬颱風衝擊，影響通行與觀光動線，屏東縣府自籌1億7500萬元辦理重建工程，1月28日動土重建，長期研究陸蟹生態學者李政璋憂心忡忡，恐衝擊陸蟹生態危機，他說，恆春半島陸蟹種類占全台灣93%，港口溪有62種陸蟹，這裡是台灣陸蟹熱點，也是台灣產出最多新種陸蟹，港口溪被稱為「陸蟹之河」。

李政璋形容，陸蟹高度集中棲息河口南岸，若說墾丁國家公園是台灣陸蟹搖籃，港口溪河口是臂彎，河口南岸是搖籃裡博動心臟，但正面臨一場空前危機。

李政璋提到，新橋需更抗風、更抗洪，強度升級，鋼纜固定強度隨之加強，每座固定樁落地面積是四米見方寬，高度可能達兩米。南岸橋頭兩側會出現一對四米乘四米乘兩米水泥方塊，共兩大塊，覆蓋在原有海岸林。這兩塊立方體涉及橋梁結構，幾乎無法撼動。但可以變動的是位置以及陸上便道，依據現地狀況，閃過目測60%陸蟹熱區，閃不掉40%研擬補償方案。

李政璋說，縣府規畫在兩大水泥塊中間，增加一條無障礙坡道，橋上延伸到地面棧道，現勘後，坡道占地比預期更大，無論怎麼閃，高強度單邊支柱都閃不掉陸蟹帶狀分布區，「堅決反對」沒有退讓餘地。

李政璋說，南岸陸蟹組成以相手蟹科與弓蟹科為大宗，合計有20多種，幾乎每種的帶狀分布都只侷限在水面以上兩三公尺內。棧道路線，早就超過兩三公尺老遠。除非讓身障人士離開棧道去鑽樹林、涉泥水、跳石頭，否則看到的蟹不會比北岸多。坡道支柱，加上單側高強度基樁開挖、施工動線，會不偏不倚落在這兩三公尺帶狀區域，非常致命，恐讓台灣永久失去這些自然資源。

「不是每種環境和物種和都適合用來發展觀光，國家公園有不少環境屬於生態敏感區域」，李政璋說，無障礙平權立意良善，卻建立剝奪棲地上，尊重身障人士，但也希望相關單位理解、尊重並兼顧台灣絕無僅有也無法再造陸蟹之河。

墾管處表示，南岸無障礙坡道在工程中不是那麼急迫，NGO保育團體尚有意見，希望縣府參酌港口社區及NGO團體意見審慎評估施作必要性；交旅處說，3月19日下午兩時在港口村社區活動中心舉行港口吊橋改建工程無障礙平台討論會議，縣府也都依規定做生態檢核。

屏東縣滿州鄉港口溪被喻為「陸蟹之河」有62種陸蟹。屏東縣政府今年1月舉行「滿州鄉港口吊橋改建重建工程」，如今面臨觀光、無障礙與生態保育拉扯，圖為港口吊橋。圖／讀者提供
屏東縣滿州鄉港口溪被喻為「陸蟹之河」有62種陸蟹。屏東縣政府今年1月舉行「滿州鄉港口吊橋改建重建工程」，如今面臨觀光、無障礙與生態保育拉扯，圖為港口吊橋。圖／讀者提供

