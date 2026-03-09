聽新聞
迎接大港開唱、櫻花季 高雄推商圈夜市優惠券
大港開唱、高雄櫻花季即將登場，高雄市政府為促進演唱會經濟，持續推出面額新台幣50元的「2026商圈夜市優惠券」，樂迷可直接持券用於商圈、夜市及合作店家等消費折抵。
「高雄櫻花季音樂節」將於3月13日至15日登場，集結BOYNEXTDOOR、WENDY、HIGHLIGHT、ALI、丁噹等多組台日韓卡司輪番上陣；隨後3月21日至22日舉辦「大港開唱」，包含謝金燕、滅火器等陣容接續演出。
高雄市經發局今天的新聞稿表示，為歡迎海內外歌迷朝聖，將推出面額50元的「2026商圈夜市優惠券」，可用於在地商圈、夜市及合作店家進行消費折抵。
經發局長廖泰翔說，歌迷只要憑演唱會門票，即可於3月13日至15日、21日至22日到捷運左營、凱旋、鹽埕埔與美麗島等站點兌換，並能用於高雄多處商圈夜市及超過400家特色店家，職人咖啡、在地小吃等應有盡有。
經發局表示，「2026商圈夜市優惠券」使用期限至明年2月28日，讓歌迷日後可隨時回訪高雄使用。
另外，持有今年1月舉辦的SUPER JUNIOR 20thAnniversary TOUR高雄演唱會票根，且尚未兌換過優惠券的粉絲，也可於此次指定捷運站進行兌換。
