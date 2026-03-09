快訊

迎接大港開唱、櫻花季 高雄推商圈夜市優惠券

中央社／ 高雄9日電

大港開唱、高雄櫻花季即將登場，高雄市政府為促進演唱會經濟，持續推出面額新台幣50元的「2026商圈夜市優惠券」，樂迷可直接持券用於商圈、夜市及合作店家等消費折抵。

「高雄櫻花季音樂節」將於3月13日至15日登場，集結BOYNEXTDOOR、WENDY、HIGHLIGHT、ALI、丁噹等多組台日韓卡司輪番上陣；隨後3月21日至22日舉辦「大港開唱」，包含謝金燕、滅火器等陣容接續演出。

高雄市經發局今天的新聞稿表示，為歡迎海內外歌迷朝聖，將推出面額50元的「2026商圈夜市優惠券」，可用於在地商圈、夜市及合作店家進行消費折抵。

經發局長廖泰翔說，歌迷只要憑演唱會門票，即可於3月13日至15日、21日至22日到捷運左營、凱旋、鹽埕埔與美麗島等站點兌換，並能用於高雄多處商圈夜市及超過400家特色店家，職人咖啡、在地小吃等應有盡有。

經發局表示，「2026商圈夜市優惠券」使用期限至明年2月28日，讓歌迷日後可隨時回訪高雄使用。

另外，持有今年1月舉辦的SUPER JUNIOR 20thAnniversary TOUR高雄演唱會票根，且尚未兌換過優惠券的粉絲，也可於此次指定捷運站進行兌換。

虎頭埤「竹林烤肉區」慶升級促銷 訂套餐加贈三選一

近兩百年歷史的虎頭埤風景區近年常有旅客抱怨老舊了，「竹林烤肉區」遠不如民營景點烤肉區。終於市府改造升級、宣布重新開放。慶祝重新開放，市府推出「多樣烤肉食材優惠」，今起至3月底訂購「歡樂套餐」贈生蠔500g及棉花糖10顆，訂購「悠活套餐」贈送雞腿排。

高捷黃線Y5站施工 地方憂衝擊醫療、就學動線

高捷黃線Y5站是Y型路線分岔點，關鍵地下要徑工程，因鄰近長庚醫院、正修科大等核心區域，通勤族抱怨車道縮減後塞車嚴重，汽機車爭道事故頻傳，地方憂醫院救護車輛在尖峰時恐遭阻擋，民代要求捷運局建立救護綠色通道，交通維持措施需加強。

高捷黃線23站 市民盼打造特色車站

高捷黃線橫跨亞灣區、都會區、澄清湖及鳳山、前鎮，設廿三座車站，其中三站周邊聯合開發完成規畫，但各站內部結構設計不明，民眾盼比照紅橘線的美麗島站或中央公園站，打造黃線專屬的公共藝術車站，吸引遊客造訪。

下一個美麗島站！高雄捷運黃線沿線設23站 地方敲碗特色車站

全長22.9公里的高雄捷運黃線進入主體結構施工階段，沿線設23座車站，已有3站周邊完成聯合開發，但站內結構設計不明，民眾盼比照紅橘線的美麗島站或中央公園站，打造專屬黃線的公共藝術車站，吸引國際遊客造訪，例如臨近衛武營的Y18或鄰近高雄車站的Y10，由設計師打造特色車站。

高雄捷運黃線Y5站工程衝擊交通 地方憂影響救護車動線

高捷黃線已動工，其中Y5站位於澄清路和圓山路口，為黃線整體Y字型路線的分岔點，屬關鍵地下工程，因鄰近長庚醫院等核心區域，通勤族抱怨車道縮減後塞車嚴重，機車族更與汽車爭道屢有事故，民代擔心長庚醫院救護車輛在尖峰時恐遭阻擋，要求捷運局建立救護綠色通道，交通維持措施需加強、確實執行。

陳光復會睜眼、手腳有反應 女兒曝12年前全家福…盼父早日康復

澎湖縣長陳光復於大年初一發紅包時不慎摔傷致顱內出血，住院至今，陳的2個女兒今天上午在臉書貼文，指2人已留職停薪，守護父親，並透露父親能睜眼、手腳有動作反應，文中並曝光一家人在2014年拍下的全家福照，盼父親早日康復，回歸昔日生活。

