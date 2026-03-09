聽新聞
0:00 / 0:00

新聞評論／二仁溪汙染整治 公私協力現成果

聯合報／ 本報記者吳淑玲

台南、高雄交界的二仁溪，承擔了台灣工業化發展的環境代價，河水一度黑得如醬油、生態幾近崩潰。這條曾經惡名昭彰的河川如今逐步擺脫汙染陰影，民間及學界共同巡守河川也功不可沒，未來對環境的守護，更需要居民關注。

二仁溪汙染歷經超過四十年，中央與地方政府、學界以及民間志工形成多層次合作模式，其中就在二仁溪旁的長榮大學扮演重要角色，學校成立河川保育中心為核心，提供知識傳遞、志工培訓與監測輔助；民眾和學生則以巡守隊、獨木舟體驗及社區參與等形式，將日常生活與環境治理緊密連結。

這種「公私協力」模式，不僅提升工程效率，也逐步建立起互信關係，早年沿岸居民抱怨但不敢通報，長榮大學環境教育國際實驗學院院長洪慶宜結合社區力量建立巡守隊制度、建立匿名通報機制，加上教育訓練系統的成果讓民眾願意投入，並確保通報案件能在行政體系內得到追蹤與處理，成為河川治理的重要助力。

在公私協助努力下，二仁溪河川生態逐漸改善，曾經溪水黑如墨水，僅存大眼海鰱可生存，如今魚類已由單一物種恢復至五十多種，生物多樣性明顯提升，水色逐漸回復，魚蝦鳥類重新回歸，還有黑面琵鷺飛來覓食，甚至吸引國際保育人士珍古德生前肯定保育成果。

從百分之百汙染到剩最後百分之二十，二仁溪整治進入「最後一哩路」，台南市政府爭取中央以專案補助十三．六億元，並負責執行台南、高雄四處重點場址，預計清除約二萬二八八○公噸汙染物，目標於二○二八年完成全面清除，力求畢其功於一役，徹底移除殘存汙染。二仁溪汙染讓台灣環環境付出慘痛代價，數十年努力及付出巨額成本，才有望重現「水清魚現」，不能不記取教訓。

長榮大學 教育訓練 黑面琵鷺

延伸閱讀

擺脫汙染 二仁溪整治 拚最後一哩路

環團：土方填海 永久破壞海床

北市移交 八里汙水廠 新北接棒管理

八里汙水廠交棒新北 雙北承諾營運不中斷、品質再提升

相關新聞

雲林縣定民俗 國姓公過爐起駕

以鎔金聞名的雲林縣定民俗「五股開臺尊王過爐」大典昨天從「次房股」大埤鄉豐田村成功廟起駕，徒步踏上暌違卅年的古香路，前往今年輪值的「參房股」斗南鎮靖興里紅壇，數千信徒隨香；縣府今年特別以數位記錄整個過爐大典，宏揚於世。

新聞評論／二仁溪汙染整治 公私協力現成果

台南、高雄交界的二仁溪，承擔了台灣工業化發展的環境代價，河水一度黑得如醬油、生態幾近崩潰。這條曾經惡名昭彰的河川如今逐步擺脫汙染陰影，民間及學界共同巡守河川也功不可沒，未來對環境的守護，更需要居民關注。

台南學甲蜀葵花文化節周六登場 「西瓜馬車」展創意

已打出知名度的台南學甲蜀葵花文化節今年邁入第13年，3月14日將在學甲區光華社區隆重登場，更設計結合在地產業的「西瓜馬車」日來引話題，學甲公所說，3至5月台南亮點就在學甲。

北港媽祖魅力大！舊金山新年大遊行 朝天宮媽祖隊伍風靡全場

北港媽祖魅力大！美國舊金山新年遊行今天盛大登場，市區封街吸引人潮夾道觀賞，北港朝天宮分靈舊金山朝聖宮40年來首度兩廟合一遶境，三太子、神童團、千里眼、順風耳神偶超吸睛，北港傳統報馬仔、馬陣吹登上舊金山街頭，把台灣特有的媽祖文化宏揚國際。

溫暖雙手不停歇 南市做工行善團婦女節赴北門修繕颱風破損屋

台南市「做工行善團」志工團隊今早遠赴北門區修繕房屋，志工們溫暖雙手腳步不停歇，希望將社會溫暖帶到偏鄉，為弱勢家庭點亮希望之光。

台南惜食平台冰箱淪雜物堆 攤商愛心被糟蹋

台南市二○一九年起推動「愛心惜食平台」，在傳統市場設專用冰箱，媒合攤商捐出當日進貨過多、仍可食用的剩餘食材，由社福團體或社區供餐據點運用，但民眾近來發現，部分市場乏於管理，冰箱淪為雜物堆！議員要求檢討，別浪費大家的愛心。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。