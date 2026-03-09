高捷黃線23站 市民盼打造特色車站

高捷黃線橫跨亞灣區、都會區、澄清湖及鳳山、前鎮，設廿三座車站，其中三站周邊聯合開發完成規畫，但各站內部結構設計不明，民眾盼比照紅橘線的美麗島站或中央公園站，打造黃線專屬的公共藝術車站，吸引遊客造訪。

捷運局說，車站建築進入細部設計階段之後會邀建築師、專案顧問和統包商共同研商，會兼顧城市特色、文化歷史與反映民意。

黃線全長廿二點九一公里，連結捷運紅橘線、輕軌、台鐵四條運輸系統，並串聯亞洲新灣區、都會核心區、澄清湖及鳳山、五甲、前鎮等地。

黃線三聯開案已公布，衛武營國家藝術中心北側，也就是黃線Y18站、橘線O10站交會基地將打造藝術之丘，設立黑盒子劇場、青創基地。Y10站和台鐵民族站交會基地將設下沉式廣場，引入商業設施。Y15站由鴻海集團投資一五九億元，設立商辦大樓，以空橋串連旅運中心。

目前Y2站位在鳥松區，周圍多是家具工廠，捷開區面積一點九公頃；Y4則為長庚醫院站，出入口用地規畫打造住宅、醫療、樂齡的多功能複合生活圈，在地民眾盼車站凸顯在地特色。

市議員張博洋表示，捷運美麗島站及中央公園站憑藉建築設計和公共藝術，屢獲選為全球最美車站，黃線各站應延續既有高品質美學標準，打造具國際競爭力的特色車站，才能吸引國際遊客造訪，帶動商圈發展。

議員高忠德說，Y3站接近國立原住民族博物館，應導入原住民族建築美學，建議與原民會、原住民族學生共同設計。

捷運局初步評估黃線的重點特色車站為Y3站及Y18站，強調會確保黃線各車站兼具城市地標性、文化識別與國際水準，展現全球化及在地化並重的城市形象。