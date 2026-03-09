聽新聞
0:00 / 0:00

高捷黃線23站 市民盼打造特色車站

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
高捷黃線Y15站其中一個出入口將與高雄港旅運中心建立體連通系統，鴻海集團打造「高雄亞灣鴻海旗艦總部」，可提供三千個就業機會。圖／高雄市捷運局提供
高捷黃線Y15站其中一個出入口將與高雄港旅運中心建立體連通系統，鴻海集團打造「高雄亞灣鴻海旗艦總部」，可提供三千個就業機會。圖／高雄市捷運局提供

高捷黃線橫跨亞灣區、都會區、澄清湖及鳳山、前鎮，設廿三座車站，其中三站周邊聯合開發完成規畫，但各站內部結構設計不明，民眾盼比照紅橘線的美麗島站或中央公園站，打造黃線專屬的公共藝術車站，吸引遊客造訪。

捷運局說，車站建築進入細部設計階段之後會邀建築師、專案顧問和統包商共同研商，會兼顧城市特色、文化歷史與反映民意。

黃線全長廿二點九一公里，連結捷運紅橘線、輕軌、台鐵四條運輸系統，並串聯亞洲新灣區、都會核心區、澄清湖及鳳山、五甲、前鎮等地。

黃線三聯開案已公布，衛武營國家藝術中心北側，也就是黃線Y18站、橘線O10站交會基地將打造藝術之丘，設立黑盒子劇場、青創基地。Y10站和台鐵民族站交會基地將設下沉式廣場，引入商業設施。Y15站由鴻海集團投資一五九億元，設立商辦大樓，以空橋串連旅運中心。

目前Y2站位在鳥松區，周圍多是家具工廠，捷開區面積一點九公頃；Y4則為長庚醫院站，出入口用地規畫打造住宅、醫療、樂齡的多功能複合生活圈，在地民眾盼車站凸顯在地特色。

市議員張博洋表示，捷運美麗島站及中央公園站憑藉建築設計和公共藝術，屢獲選為全球最美車站，黃線各站應延續既有高品質美學標準，打造具國際競爭力的特色車站，才能吸引國際遊客造訪，帶動商圈發展。

議員高忠德說，Y3站接近國立原住民族博物館，應導入原住民族建築美學，建議與原民會、原住民族學生共同設計。

捷運局初步評估黃線的重點特色車站為Y3站及Y18站，強調會確保黃線各車站兼具城市地標性、文化識別與國際水準，展現全球化及在地化並重的城市形象。

美麗島站 原住民族

延伸閱讀

高雄捷運黃線Y5站工程衝擊交通 地方憂影響救護車動線

台東鐵花市集傳熄燈 攤商擬抗議

高雄車站「高火科技廟」獲德國iF設計獎 讓世界看見台灣

相關新聞

下一個美麗島站！高雄捷運黃線沿線設23站 地方敲碗特色車站

全長22.9公里的高雄捷運黃線進入主體結構施工階段，沿線設23座車站，已有3站周邊完成聯合開發，但站內結構設計不明，民眾盼比照紅橘線的美麗島站或中央公園站，打造專屬黃線的公共藝術車站，吸引國際遊客造訪，例如臨近衛武營的Y18或鄰近高雄車站的Y10，由設計師打造特色車站。

高捷黃線Y5站施工 地方憂衝擊醫療、就學動線

高捷黃線Y5站是Y型路線分岔點，關鍵地下要徑工程，因鄰近長庚醫院、正修科大等核心區域，通勤族抱怨車道縮減後塞車嚴重，汽機車爭道事故頻傳，地方憂醫院救護車輛在尖峰時恐遭阻擋，民代要求捷運局建立救護綠色通道，交通維持措施需加強。

高捷黃線23站 市民盼打造特色車站

高捷黃線橫跨亞灣區、都會區、澄清湖及鳳山、前鎮，設廿三座車站，其中三站周邊聯合開發完成規畫，但各站內部結構設計不明，民眾盼比照紅橘線的美麗島站或中央公園站，打造黃線專屬的公共藝術車站，吸引遊客造訪。

新聞評論／二仁溪汙染整治 公私協力現成果

台南、高雄交界的二仁溪，承擔了台灣工業化發展的環境代價，河水一度黑得如醬油、生態幾近崩潰。這條曾經惡名昭彰的河川如今逐步擺脫汙染陰影，民間及學界共同巡守河川也功不可沒，未來對環境的守護，更需要居民關注。

高雄捷運黃線Y5站工程衝擊交通 地方憂影響救護車動線

高捷黃線已動工，其中Y5站位於澄清路和圓山路口，為黃線整體Y字型路線的分岔點，屬關鍵地下工程，因鄰近長庚醫院等核心區域，通勤族抱怨車道縮減後塞車嚴重，機車族更與汽車爭道屢有事故，民代擔心長庚醫院救護車輛在尖峰時恐遭阻擋，要求捷運局建立救護綠色通道，交通維持措施需加強、確實執行。

校園新鮮事／國小校長從頭學起 考取排灣語認證

屏東縣三地門鄉賽嘉國小校長許裕呈與幼兒園老師陳玨華都不是原住民，但投入排灣族語學習，近日族語認證成績出爐，許校長通過北排灣族語初級認證，陳老師通過中級認證，兩人以身作則學習，同時鼓勵孩子們開口說族語，延續原民文化。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。