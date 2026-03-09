高捷黃線Y5站施工 地方憂衝擊醫療、就學動線

高捷黃線Y5站是Y型路線分岔點，關鍵地下要徑工程，因鄰近長庚醫院、正修科大等核心區域，通勤族抱怨車道縮減後塞車嚴重，汽機車爭道事故頻傳，地方憂醫院救護車輛在尖峰時恐遭阻擋，民代要求捷運局建立救護綠色通道，交通維持措施需加強。

捷運局回應，已將施工區域部分圍籬內縮，增加車道淨空與預留緊急通行空間，並增派義交及交管人員加強疏導。另捷運施工主要影響南北車流，東西向車流影響小，澄清路東側部分，建議往來醫院車輛改道青年路一、二段、往來鳥松區改道鳳松路、經武路，澄清路西側則改道陽明路與正義路。

黃線最先動工的土建標包括Y5、Y16、Y17、Y18等四站，範圍為澄清路和本館路口，路線長度三點○三公里、車站段約○點六八公里，明挖覆蓋段長度約○點三八公里、潛盾隧道段長度約一點九七公里，幾乎覆蓋澄清路的一半。

Y5站位在澄清路、圓山路口，月初啟動東側連續壁施工，接著施作淺開挖、車站深開挖、內部結構施築、潛盾隧道等，預計二○三一年完工，施工長達六年。

市議員邱俊憲表示，Y5站工區涵蓋正修科大、環保局、行政院輻射中心、大華派出所等重要機關，影響人數眾多，交通衝擊須減至最低，且應確保救護車輛在尖峰時段通行無阻。

一名駕駛表示，澄清路從圓山路至本館路段，兩個汽車道縮減成一個，汽機車交織通行，救護車若駛往三民、鳳山區，很可能卡在車陣中。

正修科大警衛說，校門口就是工區，北上慢車道被封後，學生騎車只能行駛汽車道，尖峰時間壅塞嚴重，目擊多起事故。

捷運局說明，施工已考量確保醫院緊急救護需求，周圍主要路口均設置替代道路指引告示牌。上下課尖峰時段，校門口會加派交管人員指揮引導，確保師生及用路人行車通行安全。