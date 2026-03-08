快訊

下一個美麗島站！高雄捷運黃線沿線設23站 地方敲碗特色車站

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
黃線捷運 Y15 站其中 1 個出入口將與高雄港旅運中心間立體連通系統，鴻海集團打造「高雄亞灣鴻海旗艦總部」，預計引入就業機會約3000人。圖／高雄市捷運局提供
黃線捷運 Y15 站其中 1 個出入口將與高雄港旅運中心間立體連通系統，鴻海集團打造「高雄亞灣鴻海旗艦總部」，預計引入就業機會約3000人。圖／高雄市捷運局提供

全長22.9公里的高雄捷運黃線進入主體結構施工階段，沿線設23座車站，已有3站周邊完成聯合開發，但站內結構設計不明，民眾盼比照紅橘線的美麗島站或中央公園站，打造專屬黃線的公共藝術車站，吸引國際遊客造訪，例如臨近衛武營的Y18或鄰近高雄車站的Y10，由設計師打造特色車站。

捷運黃線各聯開案陸續進行，其中衛武營國家藝術中心北側，由黃線Y18站、橘線O10站交會基地將打造藝術之丘，設立黑盒子劇場、青創基地等；Y10站和台鐵民族站交會基地則在捷運出入口設下沉式廣場，引入商業設施；位於亞灣2.0和亞洲資產管理中心高雄專區核心位置的Y15站則由鴻海集團投資159億，設立商辦大樓，並由透過空橋串連旅運中心。

另外，Y2站位在鳥松區，周圍多是家具公司，捷開區面積1.9公頃、可開發量體達3萬坪，Y4則為長庚醫院站，出入口用地規畫打造住宅、醫療、樂齡的多功能複合生活圈，在地民眾盼捷運站也能同步規畫具當地特色。

黃線全長22.91公里，設置23座車站，總經費2348億元，連結捷運紅橘線、輕軌、台鐵4條運輸系統，並串聯亞洲新灣區、都會核心區、澄清湖及鳳山五甲前鎮等區，目前高市捷運局已完成Y10、Y15、Y18聯開案招商和選商。

市議員張博洋表示，黃線作為高雄軌道運輸系統的重要延伸，站體設計與公共藝術水準將直接影響高雄國際形象與觀光吸引力，過去捷運美麗島站及中央公園站憑藉建築設計和公共藝術，屢獲選為全球最美車站，黃線各站應延續既有高品質美學標準，打造具國際競爭力的特色車站，不僅提升市民使用捷運的體驗，更吸引國際遊客造訪，帶動沿線商圈發展。

議員高忠德也表示，捷運黃線最接近國立原住民族博物館的Y3站，應導入原物民族建築美學，建議與原民會、原住民族學生共同設計。

捷運局表示，黃線車站建築將於細部設計階段邀集設計建築師、專案顧問和統包商共同研商，以兼顧城市特色、文化歷史與反映民意，初步評估重點特色車站為Y3站，因鄰近原住民博物館，周邊為運動主題發展開發區，Y18站位在衛武營側廣場，大型購物中心亦帶來大量人潮，將是藝文活動重點區，「市府會確保黃線各車站兼具城市地標性、文化識別與國際水準，展現全球化及在地化並重的城市形象」。

捷運橘線O10衛武營站配合捷運黃線Y18站設置共構，聯開案土地結合衛武營中心，雙捷運交會讓藝術融入便利生活圈，打造為「衛武營藝術之丘」。圖／高雄市捷運局提供
捷運橘線O10衛武營站配合捷運黃線Y18站設置共構，聯開案土地結合衛武營中心，雙捷運交會讓藝術融入便利生活圈，打造為「衛武營藝術之丘」。圖／高雄市捷運局提供

高雄捷運黃線Y10聯開案（左側圍籬處）鄰近火車站，未來會有三鐵共構便利性，也是高雄大都更計畫起手式，地方盼捷運站也連同規畫為特色車站。記者徐白櫻／攝影
高雄捷運黃線Y10聯開案（左側圍籬處）鄰近火車站，未來會有三鐵共構便利性，也是高雄大都更計畫起手式，地方盼捷運站也連同規畫為特色車站。記者徐白櫻／攝影

高雄捷運黃線Y5站工程衝擊交通 地方憂影響救護車動線

高捷黃線已動工，其中Y5站位於澄清路和圓山路口，為黃線整體Y字型路線的分岔點，屬關鍵地下工程，因鄰近長庚醫院等核心區域，通勤族抱怨車道縮減後塞車嚴重，機車族更與汽車爭道屢有事故，民代擔心長庚醫院救護車輛在尖峰時恐遭阻擋，要求捷運局建立救護綠色通道，交通維持措施需加強、確實執行。

校園新鮮事／國小校長從頭學起 考取排灣語認證

屏東縣三地門鄉賽嘉國小校長許裕呈與幼兒園老師陳玨華都不是原住民，但投入排灣族語學習，近日族語認證成績出爐，許校長通過北排灣族語初級認證，陳老師通過中級認證，兩人以身作則學習，同時鼓勵孩子們開口說族語，延續原民文化。

廣角鏡／林園洋蔥節 邀民眾ㄎㄠ洋蔥

林園洋蔥節昨起登場，高雄市長陳其邁化身主廚手作涼拌洋蔥，並與民眾下田「ㄎㄠ」洋蔥，體驗農村樂趣，還分享火鍋加入至少兩顆洋蔥熬湯的美味祕訣。林園洋蔥種植面積約八十四公頃，今年產量估七千七百公噸，產季自一月起目前已採收八、九成。活動現場還設有國際洋蔥創意料理區，邀多國新住民交流料理。農業局表示，今年產量略增，產地價每公斤約八至十元，行情穩定，團購熱絡。

大手攜小手「ㄎㄠ洋蔥」 林園洋蔥節陳其邁分享私房料理祕訣

2026林園洋蔥節今、明兩天熱鬧登場，高雄市長陳其邁今早化身主廚，手作涼拌洋蔥料理，還和民眾下田「ㄎㄠ」了滿滿一袋洋蔥，體驗農村樂，更分享私房料理祕訣，指煮火鍋時一定要加至少兩顆洋蔥熬湯，湯頭更加甘甜。

南橫溪底便道沖毀 高雄「這3里」明停班課

高雄市已經連放兩天颱風假，明天恢復正常上班上課，不過桃源區因為南橫公路勤和溪底便道沖毀因素，交通受影響。桃源區公所晚間宣...

