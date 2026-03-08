下一個美麗島站！高雄捷運黃線沿線設23站 地方敲碗特色車站

全長22.9公里的高雄捷運黃線進入主體結構施工階段，沿線設23座車站，已有3站周邊完成聯合開發，但站內結構設計不明，民眾盼比照紅橘線的美麗島站或中央公園站，打造專屬黃線的公共藝術車站，吸引國際遊客造訪，例如臨近衛武營的Y18或鄰近高雄車站的Y10，由設計師打造特色車站。

捷運黃線各聯開案陸續進行，其中衛武營國家藝術中心北側，由黃線Y18站、橘線O10站交會基地將打造藝術之丘，設立黑盒子劇場、青創基地等；Y10站和台鐵民族站交會基地則在捷運出入口設下沉式廣場，引入商業設施；位於亞灣2.0和亞洲資產管理中心高雄專區核心位置的Y15站則由鴻海集團投資159億，設立商辦大樓，並由透過空橋串連旅運中心。

另外，Y2站位在鳥松區，周圍多是家具公司，捷開區面積1.9公頃、可開發量體達3萬坪，Y4則為長庚醫院站，出入口用地規畫打造住宅、醫療、樂齡的多功能複合生活圈，在地民眾盼捷運站也能同步規畫具當地特色。

黃線全長22.91公里，設置23座車站，總經費2348億元，連結捷運紅橘線、輕軌、台鐵4條運輸系統，並串聯亞洲新灣區、都會核心區、澄清湖及鳳山五甲前鎮等區，目前高市捷運局已完成Y10、Y15、Y18聯開案招商和選商。

市議員張博洋表示，黃線作為高雄軌道運輸系統的重要延伸，站體設計與公共藝術水準將直接影響高雄國際形象與觀光吸引力，過去捷運美麗島站及中央公園站憑藉建築設計和公共藝術，屢獲選為全球最美車站，黃線各站應延續既有高品質美學標準，打造具國際競爭力的特色車站，不僅提升市民使用捷運的體驗，更吸引國際遊客造訪，帶動沿線商圈發展。

議員高忠德也表示，捷運黃線最接近國立原住民族博物館的Y3站，應導入原物民族建築美學，建議與原民會、原住民族學生共同設計。

捷運局表示，黃線車站建築將於細部設計階段邀集設計建築師、專案顧問和統包商共同研商，以兼顧城市特色、文化歷史與反映民意，初步評估重點特色車站為Y3站，因鄰近原住民博物館，周邊為運動主題發展開發區，Y18站位在衛武營側廣場，大型購物中心亦帶來大量人潮，將是藝文活動重點區，「市府會確保黃線各車站兼具城市地標性、文化識別與國際水準，展現全球化及在地化並重的城市形象」。

捷運橘線O10衛武營站配合捷運黃線Y18站設置共構，聯開案土地結合衛武營中心，雙捷運交會讓藝術融入便利生活圈，打造為「衛武營藝術之丘」。圖／高雄市捷運局提供