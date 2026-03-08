高雄捷運黃線Y5站工程衝擊交通 地方憂影響救護車動線

高捷黃線已動工，其中Y5站位於澄清路和圓山路口，為黃線整體Y字型路線的分岔點，屬關鍵地下工程，因鄰近長庚醫院等核心區域，通勤族抱怨車道縮減後塞車嚴重，機車族更與汽車爭道屢有事故，民代擔心長庚醫院救護車輛在尖峰時恐遭阻擋，要求捷運局建立救護綠色通道，交通維持措施需加強、確實執行。

高雄捷運黃線最先動工的YC03土建標包括Y5站、Y16、Y17、Y18站共4站，範圍為澄清路和本館路口，沿澄清路往南，至三多一路口前，路線長3.03公里、車站段約0.68公里，明挖覆蓋段長約0.38公里、潛盾隧道段長約1.97公里，工程幾乎覆蓋整條澄清路一半，影響交通甚劇。

其中Y5站位在澄清路、圓山路口，月初啟動東側連續壁施工，接著施作淺開挖、管線吊掛遷改、覆工板鋪設、車站深開挖、內部結構施築、潛盾隧道等，預計2031年完工。

市議員邱俊憲表示，Y5站路段為通勤核心區域，工區涵蓋正修科大、市府環保局、行政院輻射中心、市警局大華派出所等重要機關，影響人數眾多，面對長達6年施工期，交通衝擊需減至最低，確保上班、就學與洽公人員的進出動線順暢，尤其針對長庚醫院救護需求，應確保救護車輛在尖峰時段仍能通行無阻，建立救護「綠色通道」。

一名駕駛表示，澄清路從圓山路至本館路段，原本南向為2汽車道加1慢車道，近日已變成1汽車道和外側1慢車道，等於汽車僅剩1道可行駛，加上汽機車交織，嚴重影響交通，長庚醫院救護車若駛往三民、鳳山區，很可能卡在車陣中。正修科大警衛表示，捷運工程就在校門口，北上慢車道封住後，學生騎車只能行駛汽車道，增加事故風險，尖峰時間壅塞嚴重，已目擊不少起事故。

捷運局日前召開Y5站「施工前交通維持說明會」向民眾回應，澄清路為南北走向，主要影響南北車流，東西向車流影響小，澄清路東側部分建議往來長庚醫院車輛改道青年路一、二段，而往來鳥松區建議改道鳳松路、經武路，澄清路西側則建議改道陽明路與正義路，「周圍主要路口均設置替代道路指引告示牌」。

針對捷運站周邊醫療和就學動線，捷運局表示，施工期間澄清路車道寬度會縮減或減縮1車道，已考量確保醫院緊急救護需求，將施工區域部分圍籬內縮，增加車道淨空與預留緊急通行空間，增派義交及交管人員加強疏導，維持「綠色通道」順暢；上下課尖峰時段，會於校門口加派交管人員指揮引導，確保師生及用路人行車通行安全。

高雄捷運黃線Y5站位在澄清路、圓山路口，近日啟動東側連續壁施工後，因工區位在澄清路上，影響正修科大師生、長庚醫院就醫民眾通行。記者宋原彰／攝影

