高雄捷運黃線Y5站工程衝擊交通 地方憂影響救護車動線

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
高雄捷運黃線Y5站位在澄清路、圓山路口，近日啟動東側連續壁施工後，因工區位在澄清路上，影響正修科大師生、長庚醫院就醫民眾通行。記者宋原彰／攝影
高捷黃線已動工，其中Y5站位於澄清路和圓山路口，為黃線整體Y字型路線的分岔點，屬關鍵地下工程，因鄰近長庚醫院等核心區域，通勤族抱怨車道縮減後塞車嚴重，機車族更與汽車爭道屢有事故，民代擔心長庚醫院救護車輛在尖峰時恐遭阻擋，要求捷運局建立救護綠色通道，交通維持措施需加強、確實執行。

高雄捷運黃線最先動工的YC03土建標包括Y5站、Y16、Y17、Y18站共4站，範圍為澄清路和本館路口，沿澄清路往南，至三多一路口前，路線長3.03公里、車站段約0.68公里，明挖覆蓋段長約0.38公里、潛盾隧道段長約1.97公里，工程幾乎覆蓋整條澄清路一半，影響交通甚劇。

其中Y5站位在澄清路、圓山路口，月初啟動東側連續壁施工，接著施作淺開挖、管線吊掛遷改、覆工板鋪設、車站深開挖、內部結構施築、潛盾隧道等，預計2031年完工。

市議員邱俊憲表示，Y5站路段為通勤核心區域，工區涵蓋正修科大、市府環保局、行政院輻射中心、市警局大華派出所等重要機關，影響人數眾多，面對長達6年施工期，交通衝擊需減至最低，確保上班、就學與洽公人員的進出動線順暢，尤其針對長庚醫院救護需求，應確保救護車輛在尖峰時段仍能通行無阻，建立救護「綠色通道」。

一名駕駛表示，澄清路從圓山路至本館路段，原本南向為2汽車道加1慢車道，近日已變成1汽車道和外側1慢車道，等於汽車僅剩1道可行駛，加上汽機車交織，嚴重影響交通，長庚醫院救護車若駛往三民、鳳山區，很可能卡在車陣中。正修科大警衛表示，捷運工程就在校門口，北上慢車道封住後，學生騎車只能行駛汽車道，增加事故風險，尖峰時間壅塞嚴重，已目擊不少起事故。

捷運局日前召開Y5站「施工前交通維持說明會」向民眾回應，澄清路為南北走向，主要影響南北車流，東西向車流影響小，澄清路東側部分建議往來長庚醫院車輛改道青年路一、二段，而往來鳥松區建議改道鳳松路、經武路，澄清路西側則建議改道陽明路與正義路，「周圍主要路口均設置替代道路指引告示牌」。

針對捷運站周邊醫療和就學動線，捷運局表示，施工期間澄清路車道寬度會縮減或減縮1車道，已考量確保醫院緊急救護需求，將施工區域部分圍籬內縮，增加車道淨空與預留緊急通行空間，增派義交及交管人員加強疏導，維持「綠色通道」順暢；上下課尖峰時段，會於校門口加派交管人員指揮引導，確保師生及用路人行車通行安全。

<a href='/search/tagging/2/高雄捷運' rel='高雄捷運' data-rel='/2/225091' class='tag'><strong>高雄捷運</strong></a>黃線Y5站位在澄清路、圓山路口，近日啟動東側連續壁施工後，因工區位在澄清路上，影響正修科大師生、長庚醫院就醫民眾通行。記者宋原彰／攝影
高雄捷運黃線Y5站位在澄清路、圓山路口，近日啟動東側連續壁施工後，因工區位在澄清路上，影響正修科大師生、長庚醫院就醫民眾通行。記者宋原彰／攝影
高雄捷運黃線Y5站位在澄清路、圓山路口，近日啟動東側連續壁施工後，因工區位在澄清路上，影響正修科大師生、長庚醫院就醫民眾通行。記者宋原彰／攝影
高雄捷運黃線Y5站位在澄清路、圓山路口，近日啟動東側連續壁施工後，因工區位在澄清路上，影響正修科大師生、長庚醫院就醫民眾通行。記者宋原彰／攝影
下一個美麗島站！高雄捷運黃線沿線設23站 地方敲碗特色車站

全長22.9公里的高雄捷運黃線進入主體結構施工階段，沿線設23座車站，已有3站周邊完成聯合開發，但站內結構設計不明，民眾盼比照紅橘線的美麗島站或中央公園站，打造專屬黃線的公共藝術車站，吸引國際遊客造訪，例如臨近衛武營的Y18或鄰近高雄車站的Y10，由設計師打造特色車站。

高雄捷運黃線Y5站工程衝擊交通 地方憂影響救護車動線

高捷黃線已動工，其中Y5站位於澄清路和圓山路口，為黃線整體Y字型路線的分岔點，屬關鍵地下工程，因鄰近長庚醫院等核心區域，通勤族抱怨車道縮減後塞車嚴重，機車族更與汽車爭道屢有事故，民代擔心長庚醫院救護車輛在尖峰時恐遭阻擋，要求捷運局建立救護綠色通道，交通維持措施需加強、確實執行。

校園新鮮事／國小校長從頭學起 考取排灣語認證

屏東縣三地門鄉賽嘉國小校長許裕呈與幼兒園老師陳玨華都不是原住民，但投入排灣族語學習，近日族語認證成績出爐，許校長通過北排灣族語初級認證，陳老師通過中級認證，兩人以身作則學習，同時鼓勵孩子們開口說族語，延續原民文化。

廣角鏡／林園洋蔥節 邀民眾ㄎㄠ洋蔥

林園洋蔥節昨起登場，高雄市長陳其邁化身主廚手作涼拌洋蔥，並與民眾下田「ㄎㄠ」洋蔥，體驗農村樂趣，還分享火鍋加入至少兩顆洋蔥熬湯的美味祕訣。林園洋蔥種植面積約八十四公頃，今年產量估七千七百公噸，產季自一月起目前已採收八、九成。活動現場還設有國際洋蔥創意料理區，邀多國新住民交流料理。農業局表示，今年產量略增，產地價每公斤約八至十元，行情穩定，團購熱絡。

大手攜小手「ㄎㄠ洋蔥」 林園洋蔥節陳其邁分享私房料理祕訣

2026林園洋蔥節今、明兩天熱鬧登場，高雄市長陳其邁今早化身主廚，手作涼拌洋蔥料理，還和民眾下田「ㄎㄠ」了滿滿一袋洋蔥，體驗農村樂，更分享私房料理祕訣，指煮火鍋時一定要加至少兩顆洋蔥熬湯，湯頭更加甘甜。

南橫溪底便道沖毀 高雄「這3里」明停班課

高雄市已經連放兩天颱風假，明天恢復正常上班上課，不過桃源區因為南橫公路勤和溪底便道沖毀因素，交通受影響。桃源區公所晚間宣...

