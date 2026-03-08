快訊

屏東美術館整修7個月後重新登場 迎向城市文化新篇章

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
屏東市舊市公所為屏東美術館，歷經7個月耐震補強與空間優化工程終於完工，首檔展覽「美映佳藝．翠繪屏城─屏東縣翠光畫會暨屏東縣美術協會聯展」，匯集在地藝術創作者作品，描繪屏東人文風景與生活記憶。圖／屏東市公所提供
屏東市舊市公所為屏東美術館，歷經7個月耐震補強與空間優化工程，迎接大家走進藝術空間，屏東市長周佳琪說，首檔展覽「美映佳藝．翠繪屏城─屏東縣翠光畫會暨屏東縣美術協會聯展」，匯集在地藝術創作者作品，描繪屏東人文風景與生活記憶。

市長周佳琪說，美術館耐震補強後推出開幕畫展，並非重新開館，讓這座多年陪伴屏東市民的美術館，以更安全、更舒適的環境持續服務大家。市公所向中央爭取經費完成耐震補強與空間改善，提升建築安全與展覽品質，希望讓美術館成為串連在地歷史、文化與市民情感的重要文化場域，讓藝術走入生活，持續為城市注入文化能量。

市公所表示，耐震補強及空間優化工程，1233萬3387元，獲文化部補助1110萬48元，屏東市公所自籌123萬3339元。工程重點提升建築結構安全為核心，同時外觀裝修整合，以「修舊如舊」古蹟修復理念維持建築原有風貌，同步優化展覽與公共空間，讓藝術展示更舒適、動線更友善。

開幕展由屏東縣翠光畫會與屏東縣美術協會攜手聯展，作品涵蓋繪畫與多元媒材表現，從色彩斑斕風景描繪，到形式構成與空間感的探索，每件作品映照藝術家對土地與生活深刻觀察，蘊含對屏東土地深厚情誼，形塑屬於城市人文風景。

周佳琪說，屏東美術館不僅是展覽場域，更是培養創意、交流思想與累積文化記憶的重要平台。

此次展覽由屏東縣翠光畫會長洪啟元與屏東縣美術協會會長林壽山號召在地藝術家參與，透過聯展呈現屏東創作能量多樣面貌，讓藝術與城市生活更加緊密連結。

「美映佳藝．翠繪屏城」展期即日起至4月3日在屏東美術館1、2樓展覽室展出，開館時間為周二至周五上午9時至下午5時半（國定假日休館）。

