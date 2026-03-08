高雄日光海島生活節 2天湧13萬人掀熱潮

為期3天的2026日光海島生活節3月6日開幕，根據高雄市政府統計，頭2天已湧入13萬人潮，今天是活動最後一天，邀請民眾把握機會前往同樂，欣賞多國美食、文創商品及音樂演出。

2026日光海島生活節3月6日至8日在高雄中央公園及高雄車站下沉式廣場登場，市府統計指出，活動內容多元吸引大批民眾參加，6日、7日2天已湧入13萬人潮。

高雄市行政暨國際處今天新聞稿指出，在中央公園舉辦的品牌市集攤位前人潮不斷，民眾品嚐來自美國、日本、菲律賓、泰國及東南亞等地特色風味，高雄在地人氣美食同樣受歡迎。

許多民眾也參觀互動攝影展，並走訪全家便利商店打造的期間限定「珍愛新住民快閃店」，體驗多元友善共融的城市氛圍。

戶外講座活動，二度受邀參加日光海島生活節的影集「化外之醫」團隊，分享角色與創作背後所關注的「制度邊緣」議題。還有多國運動體驗，如藤球體驗區、傳統竹竿舞、匹克球體驗區等，均吸引民眾排隊嘗試。

此外，民眾還可於中央公園及高雄車站參加「雙場域集章抽獎活動」，最大獎包含聯合航空提供的高雄至東京及台北至關島來回機票等好禮。

今天是活動最後一天，行政暨國際處長張硯卿邀請民眾把握機會前往同樂，欣賞多國美食、文創商品及音樂演出，感受海島文化交織的音樂魅力。