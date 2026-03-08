快訊

經典賽／「什麼是讓人感動的比賽？」 古林睿煬：這場就是！

經典賽／中華隊20年來首次擊敗南韓 關鍵勝利終止對戰4連敗

經典賽Live／10局下曾峻岳關門成功 中華延長賽5：4險勝南韓！

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄日光海島生活節 2天湧13萬人掀熱潮

中央社／ 記者蔡孟妤高雄8日電

為期3天的2026日光海島生活節3月6日開幕，根據高雄市政府統計，頭2天已湧入13萬人潮，今天是活動最後一天，邀請民眾把握機會前往同樂，欣賞多國美食、文創商品及音樂演出。

2026日光海島生活節3月6日至8日在高雄中央公園及高雄車站下沉式廣場登場，市府統計指出，活動內容多元吸引大批民眾參加，6日、7日2天已湧入13萬人潮。

高雄市行政暨國際處今天新聞稿指出，在中央公園舉辦的品牌市集攤位前人潮不斷，民眾品嚐來自美國、日本、菲律賓、泰國及東南亞等地特色風味，高雄在地人氣美食同樣受歡迎。

許多民眾也參觀互動攝影展，並走訪全家便利商店打造的期間限定「珍愛新住民快閃店」，體驗多元友善共融的城市氛圍。

戶外講座活動，二度受邀參加日光海島生活節的影集「化外之醫」團隊，分享角色與創作背後所關注的「制度邊緣」議題。還有多國運動體驗，如藤球體驗區、傳統竹竿舞、匹克球體驗區等，均吸引民眾排隊嘗試。

此外，民眾還可於中央公園及高雄車站參加「雙場域集章抽獎活動」，最大獎包含聯合航空提供的高雄至東京及台北至關島來回機票等好禮。

今天是活動最後一天，行政暨國際處長張硯卿邀請民眾把握機會前往同樂，欣賞多國美食、文創商品及音樂演出，感受海島文化交織的音樂魅力。

全家便利商店 高雄車站 文創商品

延伸閱讀

日光海島生活節高雄登場 首日湧人潮體驗南洋風情

「2026台灣燈會」嘉義登場 金門跨海行銷超萌阿特IP氣偶超吸睛

亞洲頂尖調酒師三月齊聚台灣 TCC 2026全台四城盛大登場

相關新聞

校園新鮮事／國小校長從頭學起 考取排灣語認證

屏東縣三地門鄉賽嘉國小校長許裕呈與幼兒園老師陳玨華都不是原住民，但投入排灣族語學習，近日族語認證成績出爐，許校長通過北排灣族語初級認證，陳老師通過中級認證，兩人以身作則學習，同時鼓勵孩子們開口說族語，延續原民文化。

廣角鏡／林園洋蔥節 邀民眾ㄎㄠ洋蔥

林園洋蔥節昨起登場，高雄市長陳其邁化身主廚手作涼拌洋蔥，並與民眾下田「ㄎㄠ」洋蔥，體驗農村樂趣，還分享火鍋加入至少兩顆洋蔥熬湯的美味祕訣。林園洋蔥種植面積約八十四公頃，今年產量估七千七百公噸，產季自一月起目前已採收八、九成。活動現場還設有國際洋蔥創意料理區，邀多國新住民交流料理。農業局表示，今年產量略增，產地價每公斤約八至十元，行情穩定，團購熱絡。

大手攜小手「ㄎㄠ洋蔥」 林園洋蔥節陳其邁分享私房料理祕訣

2026林園洋蔥節今、明兩天熱鬧登場，高雄市長陳其邁今早化身主廚，手作涼拌洋蔥料理，還和民眾下田「ㄎㄠ」了滿滿一袋洋蔥，體驗農村樂，更分享私房料理祕訣，指煮火鍋時一定要加至少兩顆洋蔥熬湯，湯頭更加甘甜。

高雄道路奇景！人行道曬花椰菜乾 網酸：接地氣 警曝可罰1200

高市仁雄路昨晚有網友拍下人行道公然曬一整排花椰菜乾，直言「好扯」，貼文引發網友熱議，有人直說「好髒」、「哪家餐廳，拒吃」，有網友酸「接地氣」、「不乾不淨 吃了沒病」；警方指，人行道屬公共通行空間，已違規可罰1200至2400元，將責令清除。

半導體S廊帶效應帶動鄉村翻身 高雄路竹轉型智慧產業城

高雄半導體S廊帶效應擴散，位居廊帶核心的路竹區結合大眾運輸導向發展（TOD）策略，讓以農漁為主的鄉村逐步轉型為智慧新城，市府今年更導入淨零碳排，提出多核心微型智慧鄉鎮生活圈，讓產業發展與環境永續同步前進。

日光海島生活節高雄登場 首日湧人潮體驗南洋風情

「2026日光海島生活節」昨天起一連3天在高雄登場，活動首日吸引大量人潮、氣氛熱烈；今年活動從中央公園延伸至高雄車站，舞...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。