陳光復會睜眼、手腳有反應 女兒曝12年前全家福…盼父早日康復

澎湖縣長陳光復於大年初一發紅包時不慎摔傷致顱內出血，住院至今，陳的2個女兒今天上午在臉書貼文，指2人已留職停薪，守護父親，並透露父親能睜眼、手腳有動作反應，文中並曝光一家人在2014年拍下的全家福照，盼父親早日康復，回歸昔日生活。

陳光復於大年初一下午3時參加澎湖縣文化局演藝廳參加春節活動時，下旋轉樓梯遇鄉親熱情打招呼，他轉頭回應時不慎踩空，後腦勺直接重擊地，造成嚴重頭部外傷與蜘蛛網膜下出血，一度失去呼吸心跳約20分鐘。

經澎湖三總緊急搶救恢復心跳後，隨即搭專機後送高雄榮總，院方第一時間替陳光復進行顱內減壓手術，移除部分頭蓋骨以降低腦壓，隨後轉入加護病房，期間腦壓一度偏高，並伴隨腦水腫與腦脊髓液循環受阻，病情始終處於命危邊緣。

經高榮醫療團隊連日來支持性治療，包括氣管插管、給氧及鎮定劑控制，陳光復的生命徵象趨於穩定。

陳光復的2名女兒今天在臉書官網發文，貼出2014年和父母合照的全家福照，指父親一直照顧全家人，是全家人依靠；貼文陳述今天是三八婦女節，他們選擇留職停薪，放下手邊工作，要守護父親，盼他早日康復，回歸昔日的生活。

陳光復的女兒並透露，他們在父親耳邊，傳達大家的關心及家鄉訊息，父親會睜眼，好似要回應什麼，手腳也有動作反應。並指復原之路需要耐心，遵循醫囑，按部就班地努力中，文末感謝澎湖鄉親的溫暖，讓家人能專心陪著父親走這段復健之路。