陳光復會睜眼、手腳有反應 女兒曝12年前全家福…盼父早日康復

聯合報／ 記者石秀華／高雄報導
澎湖縣長陳光復的女兒今天上午在臉書，曝光一家人在2014年拍下的全家福照，盼父親早日康復，回歸昔日生活。圖／取自陳光復臉書
澎湖縣長陳光復的女兒今天上午在臉書，曝光一家人在2014年拍下的全家福照，盼父親早日康復，回歸昔日生活。圖／取自陳光復臉書

澎湖縣長陳光復於大年初一發紅包時不慎摔傷致顱內出血，住院至今，陳的2個女兒今天上午在臉書貼文，指2人已留職停薪，守護父親，並透露父親能睜眼、手腳有動作反應，文中並曝光一家人在2014年拍下的全家福照，盼父親早日康復，回歸昔日生活。

陳光復於大年初一下午3時參加澎湖縣文化局演藝廳參加春節活動時，下旋轉樓梯遇鄉親熱情打招呼，他轉頭回應時不慎踩空，後腦勺直接重擊地，造成嚴重頭部外傷與蜘蛛網膜下出血，一度失去呼吸心跳約20分鐘。

經澎湖三總緊急搶救恢復心跳後，隨即搭專機後送高雄榮總，院方第一時間替陳光復進行顱內減壓手術，移除部分頭蓋骨以降低腦壓，隨後轉入加護病房，期間腦壓一度偏高，並伴隨腦水腫與腦脊髓液循環受阻，病情始終處於命危邊緣。

經高榮醫療團隊連日來支持性治療，包括氣管插管、給氧及鎮定劑控制，陳光復的生命徵象趨於穩定。

陳光復的2名女兒今天在臉書官網發文，貼出2014年和父母合照的全家福照，指父親一直照顧全家人，是全家人依靠；貼文陳述今天是三八婦女節，他們選擇留職停薪，放下手邊工作，要守護父親，盼他早日康復，回歸昔日的生活。

陳光復的女兒並透露，他們在父親耳邊，傳達大家的關心及家鄉訊息，父親會睜眼，好似要回應什麼，手腳也有動作反應。並指復原之路需要耐心，遵循醫囑，按部就班地努力中，文末感謝澎湖鄉親的溫暖，讓家人能專心陪著父親走這段復健之路。

陳光復 加護病房

澎湖縣長陳光復於大年初一發紅包時不慎摔傷致顱內出血，住院至今，陳的2個女兒今天上午在臉書貼文，指2人已留職停薪，守護父親，並透露父親能睜眼、手腳有動作反應，文中並曝光一家人在2014年拍下的全家福照，盼父親早日康復，回歸昔日生活。

校園新鮮事／國小校長從頭學起 考取排灣語認證

屏東縣三地門鄉賽嘉國小校長許裕呈與幼兒園老師陳玨華都不是原住民，但投入排灣族語學習，近日族語認證成績出爐，許校長通過北排灣族語初級認證，陳老師通過中級認證，兩人以身作則學習，同時鼓勵孩子們開口說族語，延續原民文化。

