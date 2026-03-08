快訊

屏東辦單身聯誼男性報名人數逾百人 勝利星村浪漫登場

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
屏東縣政府人事處舉辦今年度的公教人員單身聯誼，吸引超過200多名單身男女報名參加，其中男性報名人數逾百人。圖／屏東縣府人事處提供
屏東縣政府人事處舉辦今年度的公教人員單身聯誼，吸引超過200多名單身男女報名參加，其中男性報名人數逾百人，最後男女各錄取20人，走訪勝利星村、九如鄉大花玫瑰農場，揭開春天浪漫序曲。

屏東縣政府人事處指出，多年持續辦公教人員單身聯誼，皆獲熱烈回響，今年單身聯誼活動開放40人，男女錄取各半20人，男性報名人數逾百人，除任職屏東地區同仁外，也有來自中、北部的公教人員特地報名參與。

人事處指出，今年單身聯誼地點以勝利星村為起點，限時闖關打卡任務，讓參加者在挑戰中快速建立默契，在懷舊氛圍裡喚起童年記憶，激發情感共鳴。午後行程則前往大花玫瑰休閒農場，享用玫瑰特色料理並參與玫瑰花醬DIY，透過雙人互動交流，讓情感升溫，為春天旅程留下甜蜜回憶。

人事處表示，現代社會公教員工普遍面臨工作繁忙的生活節奏，交友、互動機會相對少，結合屏東文化聚落及農業休憩產業，讓參與者在輕鬆愉悅的氛圍中，拉近彼此距離，期望相知相遇，促成良緣佳偶，共譜幸福樂章。

聯誼 屏東 童年記憶

