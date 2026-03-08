從眷村女性到現代女力 屏東「女路啟航」走讀女性故事

今天是38婦女節，屏東縣政府社會處推出婦女節系列活動，「屏東女路」走讀由培力導覽員帶領大家走入勝利星村街區，認識眷村中女性的身影與生命故事，在時代洪流中展現堅韌與力量。

縣長周春米說，屏東縣政府以具體行動回應婦女在不同生命階段的需求與權益期待，打造友善且具支持力城市環境。縣府從女性多元生命經驗出發，系統性推動各項性別友善政策，涵蓋育兒支持、托育服務、健康照護、就業發展與人身安全保障等面向，希望成為女性最堅實的後盾。

社會處表示，今年婦女節以「屏東女路」為主軸，勝利星村為核心場域，串連在地歷史地景與女性生命故事。由導覽員帶領參與民眾走入眷村巷弄，在一棟棟歷史建築與生活場景之間，重新認識過往在竹籬笆內默默撐起家庭的女性身影。透過導覽與故事分享，讓那些曾隱身於日常的眷村媽媽與女性角色被重新看見，也讓勝利星村歷史記憶更加完整而動人。

「女路啟航」由培訓完成女路導覽員引領大家走入勝利星村街區，社會處表示，規畫3條走讀路線，包括「將軍背後的她－將軍的夫人們」，走入將軍的家，看見其中扮演關鍵角色的女性身影；「她方之路－女性創業家們」，透過新生的勝利星村，感受新時代女性投入創業與經營所展現的細膩與韌性；「創作下的她」則於「永勝5號」欣賞將軍村紀錄片並參與討論、品味眷村茶點，帶領民眾走入巷弄，回望將軍奔波在外、由眷村媽媽守護家園的歲月。

社會處表示，婦女節不僅是單一節慶，是一條持續前行行動路徑，推出「屏東女路」走讀導覽外，也有「女人物語」講座，在3月8日、15日、21日及22日登場，邀請苗可麗、連俞涵、張曉風及「我是江老師」等不同領域女性分享生命歷程與專業經驗，引領民眾從多元視角看見女性力量，並促進性別平等觀念融入日常生活。

「屏東女路」走讀導覽三條路線，採預約報名，詳情活動資訊請洽https://womenpath-pt.com。

屏東縣政府社會處推出婦女節系列活動，「屏東女路」走讀由培力導覽員帶領大家走入勝利星村街區，認識眷村中女性的身影與生命故事，在時代洪流中展現堅韌與力量。記者劉星君／攝影