快訊

經典賽／連南韓監督都意外！「沒想到林昱珉不會上」

經典賽／不意外南韓出牌柳賢振 曾豪駒談連4天出賽坦言負擔

聽新聞
0:00 / 0:00

從眷村女性到現代女力 屏東「女路啟航」走讀女性故事

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
屏東縣政府社會處推出婦女節系列活動，「屏東女路」走讀由培力導覽員帶領大家走入勝利星村街區，認識眷村中女性的身影與生命故事，在時代洪流中展現堅韌與力量。記者劉星君／攝影
屏東縣政府社會處推出婦女節系列活動，「屏東女路」走讀由培力導覽員帶領大家走入勝利星村街區，認識眷村中女性的身影與生命故事，在時代洪流中展現堅韌與力量。記者劉星君／攝影

今天是38婦女節，屏東縣政府社會處推出婦女節系列活動，「屏東女路」走讀由培力導覽員帶領大家走入勝利星村街區，認識眷村中女性的身影與生命故事，在時代洪流中展現堅韌與力量。

縣長周春米說，屏東縣政府以具體行動回應婦女在不同生命階段的需求與權益期待，打造友善且具支持力城市環境。縣府從女性多元生命經驗出發，系統性推動各項性別友善政策，涵蓋育兒支持、托育服務、健康照護、就業發展與人身安全保障等面向，希望成為女性最堅實的後盾。

社會處表示，今年婦女節以「屏東女路」為主軸，勝利星村為核心場域，串連在地歷史地景與女性生命故事。由導覽員帶領參與民眾走入眷村巷弄，在一棟棟歷史建築與生活場景之間，重新認識過往在竹籬笆內默默撐起家庭的女性身影。透過導覽與故事分享，讓那些曾隱身於日常的眷村媽媽與女性角色被重新看見，也讓勝利星村歷史記憶更加完整而動人。

「女路啟航」由培訓完成女路導覽員引領大家走入勝利星村街區，社會處表示，規畫3條走讀路線，包括「將軍背後的她－將軍的夫人們」，走入將軍的家，看見其中扮演關鍵角色的女性身影；「她方之路－女性創業家們」，透過新生的勝利星村，感受新時代女性投入創業與經營所展現的細膩與韌性；「創作下的她」則於「永勝5號」欣賞將軍村紀錄片並參與討論、品味眷村茶點，帶領民眾走入巷弄，回望將軍奔波在外、由眷村媽媽守護家園的歲月。

社會處表示，婦女節不僅是單一節慶，是一條持續前行行動路徑，推出「屏東女路」走讀導覽外，也有「女人物語」講座，在3月8日、15日、21日及22日登場，邀請苗可麗、連俞涵、張曉風及「我是江老師」等不同領域女性分享生命歷程與專業經驗，引領民眾從多元視角看見女性力量，並促進性別平等觀念融入日常生活。

「屏東女路」走讀導覽三條路線，採預約報名，詳情活動資訊請洽https://womenpath-pt.com。

屏東縣政府社會處推出婦女節系列活動，「屏東女路」走讀由培力導覽員帶領大家走入勝利星村街區，認識眷村中女性的身影與生命故事，在時代洪流中展現堅韌與力量。記者劉星君／攝影
屏東縣政府社會處推出婦女節系列活動，「屏東女路」走讀由培力導覽員帶領大家走入勝利星村街區，認識眷村中女性的身影與生命故事，在時代洪流中展現堅韌與力量。記者劉星君／攝影

屏東縣政府社會處推出婦女節系列活動，「屏東女路」走讀由培力導覽員帶領大家走入勝利星村街區，認識眷村中女性的身影與生命故事，在時代洪流中展現堅韌與力量。記者劉星君／攝影
屏東縣政府社會處推出婦女節系列活動，「屏東女路」走讀由培力導覽員帶領大家走入勝利星村街區，認識眷村中女性的身影與生命故事，在時代洪流中展現堅韌與力量。記者劉星君／攝影

故事 歷史建築 周春米

延伸閱讀

澎湖婦女節活動 盛裝走秀展自信風采

攜手國際推動性別平權 證交所響應2026年「性別平等敲鐘」活動

從害怕到獨立　調查揭女性出國成長關鍵在「安全感」

相關新聞

校園新鮮事／國小校長從頭學起 考取排灣語認證

屏東縣三地門鄉賽嘉國小校長許裕呈與幼兒園老師陳玨華都不是原住民，但投入排灣族語學習，近日族語認證成績出爐，許校長通過北排灣族語初級認證，陳老師通過中級認證，兩人以身作則學習，同時鼓勵孩子們開口說族語，延續原民文化。

廣角鏡／林園洋蔥節 邀民眾ㄎㄠ洋蔥

林園洋蔥節昨起登場，高雄市長陳其邁化身主廚手作涼拌洋蔥，並與民眾下田「ㄎㄠ」洋蔥，體驗農村樂趣，還分享火鍋加入至少兩顆洋蔥熬湯的美味祕訣。林園洋蔥種植面積約八十四公頃，今年產量估七千七百公噸，產季自一月起目前已採收八、九成。活動現場還設有國際洋蔥創意料理區，邀多國新住民交流料理。農業局表示，今年產量略增，產地價每公斤約八至十元，行情穩定，團購熱絡。

大手攜小手「ㄎㄠ洋蔥」 林園洋蔥節陳其邁分享私房料理祕訣

2026林園洋蔥節今、明兩天熱鬧登場，高雄市長陳其邁今早化身主廚，手作涼拌洋蔥料理，還和民眾下田「ㄎㄠ」了滿滿一袋洋蔥，體驗農村樂，更分享私房料理祕訣，指煮火鍋時一定要加至少兩顆洋蔥熬湯，湯頭更加甘甜。

高雄道路奇景！人行道曬花椰菜乾 網酸：接地氣 警曝可罰1200

高市仁雄路昨晚有網友拍下人行道公然曬一整排花椰菜乾，直言「好扯」，貼文引發網友熱議，有人直說「好髒」、「哪家餐廳，拒吃」，有網友酸「接地氣」、「不乾不淨 吃了沒病」；警方指，人行道屬公共通行空間，已違規可罰1200至2400元，將責令清除。

半導體S廊帶效應帶動鄉村翻身 高雄路竹轉型智慧產業城

高雄半導體S廊帶效應擴散，位居廊帶核心的路竹區結合大眾運輸導向發展（TOD）策略，讓以農漁為主的鄉村逐步轉型為智慧新城，市府今年更導入淨零碳排，提出多核心微型智慧鄉鎮生活圈，讓產業發展與環境永續同步前進。

日光海島生活節高雄登場 首日湧人潮體驗南洋風情

「2026日光海島生活節」昨天起一連3天在高雄登場，活動首日吸引大量人潮、氣氛熱烈；今年活動從中央公園延伸至高雄車站，舞...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。