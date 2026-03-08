聽新聞
六堆尖炮城活動登場 挑戰15公尺炮城爭奪冠軍10萬元獎金

聯合報／ 記者潘奕言／屏東報導
「六堆祈福尖炮城」今天開始一連兩天在屏東縣內埔鄉六堆紀念公園登場。記者潘奕言／攝影
「六堆祈福尖炮城」今天開始一連兩天在屏東縣內埔鄉六堆紀念公園登場。記者潘奕言／攝影

百年傳承的客家盛典「六堆祈福尖炮城」今天開始一連兩天在屏東縣內埔鄉六堆紀念公園登場。今年首度推出高達15公尺的極限尖炮城，另外也規畫女性朋友專屬的花木蘭尖炮城，並邀請國際友人參加國際組尖炮城，一起分享六堆客家文化。

今天下午屏東縣長周春米、立委徐富癸客委會副主委廖育珮、內埔鄉長鍾慶鎮等人共同燃放仿古製炮筒後，活動正式揭幕，選手們摩拳擦掌爭奪冠軍，最高獎金有10萬元。

活動每組5人，共有12支鞭炮，只要在2分鐘內投入炮城，就參加決賽。預賽的炮城高8公尺，決賽則高達15公尺，最終看誰投入的鞭炮最多就獲得冠軍。今年除了一般組，也在3月8日婦女節推出女性朋友專屬的花木蘭尖炮城，另外還有來自印度、印尼、貝里斯、泰國、巴基斯坦等10國國際友人參加的國際組尖炮城。

此外現場還有新丁粄尖炮城、水球尖炮城、傳統雲霄團體、機關組、勇士尖炮城、盤花大賽及客家年節博弈遊戲等多項競技賽事，總獎金高達50萬元，讓民眾在炮聲與歡呼中，深刻體驗客庄文化的力量與熱情。

周春米說，新春期間位於龍頸溪畔公園的客家燈區已超過66萬人次賞燈，客委會客家大戲「燈怪」三天三場更吸引超過1.5萬人次觀賞。接著六堆祈福尖炮城後，還有即將在佳冬登場的六堆運動會，及國際級賽事「國際自由車環台公路大賽」，一連串運動與文化活動歡迎大家一起來參與。

「六堆祈福尖炮城」今天開始一連兩天在屏東縣內埔鄉六堆紀念公園登場。記者潘奕言／攝影
「六堆祈福尖炮城」今天開始一連兩天在屏東縣內埔鄉六堆紀念公園登場。記者潘奕言／攝影
