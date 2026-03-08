聽新聞
校園新鮮事／國小校長從頭學起 考取排灣語認證

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
屏縣三地門鄉賽嘉國小校長許裕呈（第二排左二）不是原住民籍，但與學生們一起學族語，今年通過族語初級認證。圖／賽嘉國小提供
屏縣三地門鄉賽嘉國小校長許裕呈（第二排左二）不是原住民籍，但與學生們一起學族語，今年通過族語初級認證。圖／賽嘉國小提供

屏東縣三地門鄉賽嘉國小校長許裕呈與幼兒園老師陳玨華都不是原住民，但投入排灣族語學習，近日族語認證成績出爐，許校長通過北排灣族語初級認證，陳老師通過中級認證，兩人以身作則學習，同時鼓勵孩子們開口說族語，延續原民文化。

許裕呈畢業於台東師專特教組，之後攻讀高師大教育系、首府大學教育行政研究所，一一三學年度調任賽嘉國小當第五任校長，是首次派任到原住民小學。

到任後他推動族語生活化，讓學童敢於說族語，校內推「每周一句」，描述中心德目，除以中文呈現，也加入英語與族語，讓學童習慣認識不同語言，他自己也跟著學。

北排灣族語有四個母音、廿三個子音，他像學英標一樣從基礎發音學起，弄懂音標後，再學單字、詞彙，進階到題庫題型練習，不懂的就向老師們請益。他也善用原民會「族語E樂園」等相關線上課程，有空就上網學，原本只是覺得好玩而跟著孩子一起學，後來在同仁鼓勵下，參加族語認證。

許裕呈說，學族語要能拆解字根、字首，考取族語認證，對原民孩童們之後升學很重要，因此他以身作則來挑戰，接下來會挑戰中級。

賽嘉國小表示，今年度上半年三年級到六年級學童共廿二人報考族語認證，八人通過初級，三人通過中級。

原民會

相關新聞

