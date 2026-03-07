快訊

澎湖婦女節活動 盛裝走秀展自信風采

中央社／ 澎湖縣7日電

慶祝38婦女節，澎湖縣政府今天舉辦「走出自信，女力登場」活動，婦女朋友盛裝走秀展現自信風采，其中一名參與者帶著成群小鴨登台走秀，成為全場焦點。

活動在文化局演藝廳前廣場舉行，來自澎湖婦女身心發展關懷協會等9個婦女培力孵夢計畫團體的媽媽們盛裝走上伸展台，演出「我是快樂的漁婦」等主題走秀。一名參與者帶著成群小鴨登台亮相，吸引現場目光，連主持活動的縣府社會處長周柏雅都給予喝采與肯定。

現場並設有闖關活動與美食兌換券，馬公西衛社區也演出「社區防暴行動劇」，宣導防暴從你我做起。

澎湖縣政府社會處表示，縣府重視婦女權益與福利，未來將持續推動婦女與性別平等相關多元服務，提升婦女社會參與機會。

澎湖縣 性別平等 自信

相關新聞

高雄道路奇景！人行道曬花椰菜乾 網酸：接地氣 警曝可罰1200

高市仁雄路昨晚有網友拍下人行道公然曬一整排花椰菜乾，直言「好扯」，貼文引發網友熱議，有人直說「好髒」、「哪家餐廳，拒吃」，有網友酸「接地氣」、「不乾不淨 吃了沒病」；警方指，人行道屬公共通行空間，已違規可罰1200至2400元，將責令清除。

大手攜小手「ㄎㄠ洋蔥」 林園洋蔥節陳其邁分享私房料理祕訣

2026林園洋蔥節今、明兩天熱鬧登場，高雄市長陳其邁今早化身主廚，手作涼拌洋蔥料理，還和民眾下田「ㄎㄠ」了滿滿一袋洋蔥，體驗農村樂，更分享私房料理祕訣，指煮火鍋時一定要加至少兩顆洋蔥熬湯，湯頭更加甘甜。

半導體S廊帶效應帶動鄉村翻身 高雄路竹轉型智慧產業城

高雄半導體S廊帶效應擴散，位居廊帶核心的路竹區結合大眾運輸導向發展（TOD）策略，讓以農漁為主的鄉村逐步轉型為智慧新城，市府今年更導入淨零碳排，提出多核心微型智慧鄉鎮生活圈，讓產業發展與環境永續同步前進。

日光海島生活節高雄登場 首日湧人潮體驗南洋風情

「2026日光海島生活節」昨天起一連3天在高雄登場，活動首日吸引大量人潮、氣氛熱烈；今年活動從中央公園延伸至高雄車站，舞...

廣角鏡／馬祖擺暝文化季 活動登場

馬祖年度宗教文化盛事「二○二六擺暝文化季」二月二十七日點燈後，各項傳統儀式與民俗活動陸續登場。今年活動由北竿芹壁境主辦，包括坂里「燒馬糧」、芹壁「元帥點戲」及各境宮廟遶境祈福與聚落迎神等儀式接續舉行，鑼鼓喧天、鞭炮聲不絕於耳，吸引鄉親遊客參與，展現馬祖「重元宵更勝過年」節慶氛圍。另農曆正月二十九有馬祖北竿傳統宗教習俗「祈夢」，信眾帶枕頭棉被在廟內睡覺或靜坐，祈求「何氏九仙君」賜夢指點迷津，及正月三十的擺暝文化祭閉幕，邀請民眾感受島嶼獨特的元宵文化與節慶魅

高雄大港橋橋台連接軸斷裂 遊客錯愕一度無法通行

高雄駁二特區的著名地標「大港橋」今天下午旋轉時突然發生故障，導致大批遊客於橋頭兩端無法通行，整座橋卡在水面上一動不動，經工程人員到場查修，赫然發現是旋轉馬達與編碼器積電裝置連接軸斷裂，只能緊急利用備用機組馬達恢復運轉，所幸並未造成遊客受困或受傷。

