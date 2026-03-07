聽新聞
澎湖婦女節活動 盛裝走秀展自信風采
慶祝38婦女節，澎湖縣政府今天舉辦「走出自信，女力登場」活動，婦女朋友盛裝走秀展現自信風采，其中一名參與者帶著成群小鴨登台走秀，成為全場焦點。
活動在文化局演藝廳前廣場舉行，來自澎湖婦女身心發展關懷協會等9個婦女培力孵夢計畫團體的媽媽們盛裝走上伸展台，演出「我是快樂的漁婦」等主題走秀。一名參與者帶著成群小鴨登台亮相，吸引現場目光，連主持活動的縣府社會處長周柏雅都給予喝采與肯定。
現場並設有闖關活動與美食兌換券，馬公西衛社區也演出「社區防暴行動劇」，宣導防暴從你我做起。
澎湖縣政府社會處表示，縣府重視婦女權益與福利，未來將持續推動婦女與性別平等相關多元服務，提升婦女社會參與機會。
