快訊

澎湖規劃綠能循環經濟園區 回饋與配套成焦點

中央社／ 澎湖縣7日電
澎湖縣政府「澎湖縣環保高效綠能循環經濟園區促參民間自提推動案」公聽會，7日在龍門社區活動中心登場，村民在還未達成同意不同意的共識下，要求規劃單位對回饋機制與聯外道路等做好規劃，以尋求民意支持促成。中央社
澎湖縣政府為解決垃圾問題，未來將採BOT引進民間資金投入公共建設，今天首場公聽會，龍門村民在還未達成同意與否共識下，要求規劃單位對回饋機制與聯外道路等配套措施須做好，以獲得民意支持。

澎湖縣政府「澎湖縣環保高效綠能循環經濟園區促參民間自提推動案」公聽會，今天在龍門社區活動中心登場，澎湖縣環保局長蔡淇賢與規劃單位提出環保高效綠能循環經濟園區未來採BOT引進民間資金投入公共建設。龍門村民擠滿活動中心，座無虛席，湖西地區的民意代表、民間團體及相關領域專家學者與有意參選的人士都與會，警方也調派警力在現場戒護，公聽會過程平和。

蔡淇賢指出，澎湖的垃圾問題，長久以來仰賴外運，衍生財務負擔與處理風險，儼然成為地方發展的重要課題，縣府為解決澎湖的問題，評估建置自主處理設施之必要，推動新建高效綠能循環經濟園區，並依據「促進民間參與公共建設法」舉辦公聽會，來蒐集各方意見，作為後續規劃評估與環境保護配套研議參考。

今天與會的地方各界代表與村民們，對於興建環保高效綠能循環經濟園區的公共建設議題，大都表示支持，但重要的是了解當地村民同不同意設置的共識之後，才能順利推動規劃，對於未來垃圾運送道路的闢建、回饋機制等配套措施，期望能在下一次的公聽會中有明確的說明。

澎湖縣環保局指出，澎湖一天的家戶垃圾量約在70噸和巨大垃圾約15噸，一年約有3萬噸廢棄物產生活量，目前採真空裝打包委外運送至本島縣市焚化處理，但往往受到天候的不穩定，現有的垃圾衛生掩埋場，早已飽和，且三不五時的火警，嚴重危及環境污染與民眾生活品質，在治標或治本前提下，朝自行處理，才能一勞永逸解決垃圾問題。

澎湖 綠能 澎湖縣

