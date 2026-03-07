大手攜小手「ㄎㄠ洋蔥」 林園洋蔥節陳其邁分享私房料理祕訣

2026林園洋蔥節今、明兩天熱鬧登場，高雄市長陳其邁今早化身主廚，手作涼拌洋蔥料理，還和民眾下田「ㄎㄠ」了滿滿一袋洋蔥，體驗農村樂，更分享私房料理祕訣，指煮火鍋時一定要加至少兩顆洋蔥熬湯，湯頭更加甘甜。

洋蔥是高雄林園區重要農產，種植面積約84公頃，今年產量估約7700公噸，較往年略增。產季自1月起至今接近尾聲，已採收8、9成。「林園洋蔥節」今天壓軸登場，廣邀市民下田「ㄎㄠ」洋蔥，試吃洋蔥料理，田間萬頭攢動，大人小孩樂在其中，提了滿袋洋蔥回家。

市長陳其邁與立委賴瑞隆、柯志恩、許智傑等人穿上圍裙，手作涼拌洋蔥，不僅自己盤中見底，還爭相品嘗其他人的手藝，遠道而來的日本熊本市代表團也體驗林園洋蔥節的農家樂趣。

農業局長姚志旺說，今年天氣溫和，有利洋蔥生長，產量較去年略增，價格也維持在農民與消費者都能接受的合理區間。洋蔥富含多種營養成分，是全球廣泛食用的蔬菜之一，產量充足，未來也不排除啟動部分外銷。

為穩定產銷，農業局年前即與林園區農會合作推出團購活動，目前產地價格每公斤約8至10元，批發價格約14至15元，行情穩定。

「林園洋蔥節」除有農特產品展售專區與林園特色美食市集，還規畫「國際洋蔥創意料理區」，邀越南、泰國、印尼、日本等國新住民朋友發揮創意料理，進行跨國界、跨族群的美食交流。活動期間也安排多項DIY體驗，今早更推出限量100份洋蔥料理免費吃活動，民眾完成指定打卡任務，還可獲得限量「洋蔥仔吊飾」一份，活動明天還有一天。

2026林園洋蔥節今、明兩天熱鬧登場，邀市民大手攜小手下田「ㄎㄠ」洋蔥，享受農家樂。記者王昭月／攝影

洋蔥是高雄林園區重要農產，種植面積約84公頃，今年產量估約7700公噸，較往年略增。記者王昭月／攝影

2026林園洋蔥節今、明兩天熱鬧登場，市長陳其邁偕多名立委下田「ㄎㄠ」洋蔥。記者王昭月／攝影