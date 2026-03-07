高雄道路奇景！人行道曬花椰菜乾 網酸：接地氣 警曝可罰1200

高市仁雄路昨晚有網友拍下人行道公然曬一整排花椰菜乾，直言「好扯」，貼文引發網友熱議，有人直說「好髒」、「哪家餐廳，拒吃」，有網友酸「接地氣」、「不乾不淨 吃了沒病」；警方指，人行道屬公共通行空間，已違規可罰1200至2400元，將責令清除。

臉書社團{仁武人}※大小事有網友昨晚貼文，文中調侃「在仁武什麼事情都有可能發生，在仁雄路的人行道曬花菜乾，好扯喔」，照片中只見人行道地上曬一整排花椰菜乾；貼文引發網友熱議。

有網友忍不住直言，「超噁耶，至少鋪墊個東西吧！人行道上搞不好有狗尿狗大便，檳榔汁，吐痰．．．哪家餐廳？給客人吃的嗎？絕對不去」、「農家都有自家的曬場，會舖墊子、塑膠布隔開地上，這樣是要嚇人」、「好髒」。

有網友笑稱，「台灣郎隨便習慣」、「不乾不淨 吃了沒病」、「加料的曬起來比較對味」、「物盡其用」、「超鄉下」、「接地氣」。

轄區仁武警分局指出，人行道屬公共通行空間，若在道路或人行道上堆置物品影響通行，涉及違反道路交通管理處罰條例第82條規定，可處1200元以上2400元以下罰鍰，並責令清除。