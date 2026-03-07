快訊

經典賽Live／高飛犧牲打再攻一分 五上中華9:0領先捷克

湧現加油車潮！下周汽油每公升大漲3.2元、柴油漲1.1元

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄道路奇景！人行道曬花椰菜乾 網酸：接地氣 警曝可罰1200

聯合報／ 記者石秀華／高雄報導
高雄有民眾在仁雄路人行道曬一整排花椰菜乾，網友拍下直言「好扯」。圖／取自臉書社團{仁武人}※大小事
高雄有民眾在仁雄路人行道曬一整排花椰菜乾，網友拍下直言「好扯」。圖／取自臉書社團{仁武人}※大小事

高市仁雄路昨晚有網友拍下人行道公然曬一整排花椰菜乾，直言「好扯」，貼文引發網友熱議，有人直說「好髒」、「哪家餐廳，拒吃」，有網友酸「接地氣」、「不乾不淨 吃了沒病」；警方指，人行道屬公共通行空間，已違規可罰1200至2400元，將責令清除。

臉書社團{仁武人}※大小事有網友昨晚貼文，文中調侃「在仁武什麼事情都有可能發生，在仁雄路的人行道曬花菜乾，好扯喔」，照片中只見人行道地上曬一整排花椰菜乾；貼文引發網友熱議。

有網友忍不住直言，「超噁耶，至少鋪墊個東西吧！人行道上搞不好有狗尿狗大便，檳榔汁，吐痰．．．哪家餐廳？給客人吃的嗎？絕對不去」、「農家都有自家的曬場，會舖墊子、塑膠布隔開地上，這樣是要嚇人」、「好髒」。

有網友笑稱，「台灣郎隨便習慣」、「不乾不淨 吃了沒病」、「加料的曬起來比較對味」、「物盡其用」、「超鄉下」、「接地氣」。

轄區仁武警分局指出，人行道屬公共通行空間，若在道路或人行道上堆置物品影響通行，涉及違反道路交通管理處罰條例第82條規定，可處1200元以上2400元以下罰鍰，並責令清除。

人行道 高市

延伸閱讀

好市多酸種麵包切開變「甜甜圈」 內行人笑瘋：做幾十年沒看過這種奇葩

北部1夜市店家全收光！她驚見整條街頂讓 在地人曝真相

號誌密布 高雄後昌路100公尺4支紅綠燈

年薪百萬有房有車是低標？他徵女友被嫌棄 網揭真相：只夠養自己

相關新聞

高雄道路奇景！人行道曬花椰菜乾 網酸：接地氣 警曝可罰1200

高市仁雄路昨晚有網友拍下人行道公然曬一整排花椰菜乾，直言「好扯」，貼文引發網友熱議，有人直說「好髒」、「哪家餐廳，拒吃」，有網友酸「接地氣」、「不乾不淨 吃了沒病」；警方指，人行道屬公共通行空間，已違規可罰1200至2400元，將責令清除。

半導體S廊帶效應帶動鄉村翻身 高雄路竹轉型智慧產業城

高雄半導體S廊帶效應擴散，位居廊帶核心的路竹區結合大眾運輸導向發展（TOD）策略，讓以農漁為主的鄉村逐步轉型為智慧新城，市府今年更導入淨零碳排，提出多核心微型智慧鄉鎮生活圈，讓產業發展與環境永續同步前進。

日光海島生活節高雄登場 首日湧人潮體驗南洋風情

「2026日光海島生活節」昨天起一連3天在高雄登場，活動首日吸引大量人潮、氣氛熱烈；今年活動從中央公園延伸至高雄車站，舞...

廣角鏡／馬祖擺暝文化季 活動登場

馬祖年度宗教文化盛事「二○二六擺暝文化季」二月二十七日點燈後，各項傳統儀式與民俗活動陸續登場。今年活動由北竿芹壁境主辦，包括坂里「燒馬糧」、芹壁「元帥點戲」及各境宮廟遶境祈福與聚落迎神等儀式接續舉行，鑼鼓喧天、鞭炮聲不絕於耳，吸引鄉親遊客參與，展現馬祖「重元宵更勝過年」節慶氛圍。另農曆正月二十九有馬祖北竿傳統宗教習俗「祈夢」，信眾帶枕頭棉被在廟內睡覺或靜坐，祈求「何氏九仙君」賜夢指點迷津，及正月三十的擺暝文化祭閉幕，邀請民眾感受島嶼獨特的元宵文化與節慶魅

高雄大港橋橋台連接軸斷裂 遊客錯愕一度無法通行

高雄駁二特區的著名地標「大港橋」今天下午旋轉時突然發生故障，導致大批遊客於橋頭兩端無法通行，整座橋卡在水面上一動不動，經工程人員到場查修，赫然發現是旋轉馬達與編碼器積電裝置連接軸斷裂，只能緊急利用備用機組馬達恢復運轉，所幸並未造成遊客受困或受傷。

首名赴德職業女排選手賴湘程助球隊奪冠 萬丹鄉親與有榮焉

台灣首名赴德國發展的女子排球職業選手賴湘程，近日代表所屬球隊參加德國盃排球賽決賽，表現優異協助球隊奪得冠軍，不僅為球隊締造佳績，也寫下台灣排球史上首名運動員在歐洲一級賽事奪冠的紀錄，消息傳回老家屏東縣萬丹鄉，鄉親都與有榮焉。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。