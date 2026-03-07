半導體S廊帶效應帶動鄉村翻身 高雄路竹轉型智慧產業城

高雄半導體S廊帶效應擴散，位居廊帶核心的路竹區結合大眾運輸導向發展（TOD）策略，讓以農漁為主的鄉村逐步轉型為智慧新城，市府今年更導入淨零碳排，提出多核心微型智慧鄉鎮生活圈，讓產業發展與環境永續同步前進。

高市都發局長吳文彥表示，路竹地處高雄與台南交界，近20年來區域發展快速變化，包括國道1號路竹交流道西行環球路兩側、路竹科學園區周邊、路科聯絡道沿線及台39線一帶，逐漸從傳統農漁聚落，轉型為農漁與製造業並存的產業型聚落。

隨著產業與人口持續進駐，原有土地使用與城鄉空間結構，也面臨重新整合與調整的需求，路竹已成為高雄半導體S廊帶的重要核心，但現有聚落分散，在居住、通勤與能源使用上，相較都市計畫區更容易產生較高碳排。

這次規畫透過產業聚落整合、交通動線優化及生活圈機能完善等策略，希望讓人口與產業適度集中發展，降低跨區通勤需求與交通碳排，同時提升整體生活品質。

此外，市府也將與產業部門合作導入ESG治理理念，研議透過企業購買減碳效益等方式，推動區域碳增量抵換與碳平衡機制，在產業成長的同時兼顧淨零轉型。

都發局表示，路竹鄉村整體規畫仍在推動中，未來將透過與地方居民、產業界溝通與意見交流，逐步調整發展方向，盼在半導體產業帶動下，打造兼具產業活力與環境永續的新型城鄉生活圈。

路竹城鄉空間減碳治理規畫構想。圖／高雄市都發局提供

路竹區主要鄉村聚落分布。圖／高雄市都發局提供